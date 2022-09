Με 11 νέα βραβεία ξεχωρίζει η Lidl Ελλάς στα Supermarket Awards 2022

Παραμένοντας πιστή στους στρατηγικούς της στόχους, επιβραβεύεται για ακόμη μια χρονιά για τις καινοτόμες υπηρεσίες και δράσεις της στον χώρο του λιανεμπορίου τροφίμων.

Έντεκα νέα βραβεία, 4 Gold, 3 Silver και 4 Bronze κατέκτησε η Lidl Ελλάς στο πλαίσιο της διοργάνωσης των φετινών Supermarket Awards, τον θεσμό που αναγνωρίζει και επιβραβεύει κάθε χρόνο τα εξαιρετικά επιτεύγματα και τις αποτελεσματικές πρωτοβουλίες σε κάθε κλάδο, οι οποίες συνέβαλαν ουσιαστικά στην αναβάθμιση των επιχειρήσεων και του λιανεμπορίου τροφίμων συνολικά.

Συγκεκριμένα, η Lidl Ελλάς απέσπασε:

– Gold βραβείο στην κατηγορία «Συμβολή στην Εθνική Οικονομία» για την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης, η οποία αποτυπώνει την αξία που δημιουργεί η εταιρεία για την αγορά, τους εργαζομένους, τους προμηθευτές, την ευρύτερη κοινωνία και το φυσικό περιβάλλον

– Gold βραβείο στην κατηγορία «Στρατηγική Social Media» για το #kaliterosimera, την διαδραστική καμπάνια στο Twitter με στόχο την ευαισθητοποίηση για την περιβαλλοντική αποκατάσταση και αναδάσωση των πυρόπληκτων περιοχών, στο πλαίσιο της οποίας φυτεύτηκαν 10.000 δέντρα σε συνεργασία με τον Μη Κερδοσκοπικό Περιβαλλοντικό Οργανισμό We4all

– Gold βραβείο στην κατηγορία «Μάρκετινγκ & Διαφήμιση» για τη σειρά τοπικών και ποιοτικών προϊόντων «Νώμα», η οποία χαρακτηρίζεται από την εντοπιότητα, τους Έλληνες παραγωγούς, τις αγνές πρώτες ύλες, την ποιότητα, τον παραδοσιακό χαρακτήρα και επικοινωνήθηκε μέσα από την 360ο διαφημιστική καμπάνια «Κάθε τόπος στον τόπο σου»

– Gold βραβείο στην κατηγορία «Αξιοποίηση Κινητών Εφαρμογών» για το καινοτόμο πρόγραμμα πιστότητας πελατών Lidl Plus που έχει ως στόχο την αύξηση της αφοσίωσης πελατών μέσω μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής προσέγγισης, η οποία θέτει τον πελάτη στο επίκεντρο

– Silver βραβείο στην κατηγορία «Τεχνολογίες, Συστήματα ή Τεχνικές Διοίκησης» για το Lidl UP: Learn & Work, το καινοτόμο πρόγραμμα διττής εκπαίδευσης «Στέλεχος Λιανικού Εμπορίου», που υλοποιείται από τη Lidl Ελλάς σε συνεργασία με το δημόσιο Πειραματικό Ι.Ε.Κ. Γλυφάδας και το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο

-Silver βραβείο στην κατηγορία «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και πάλι για το Lidl UP: Learn & Work

– Silver βραβείο στην κατηγορία «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR) – Περιβάλλον» για τις ενέργειες Sustainability hackathon & Sup Free hackathon που συμβάλλουν στη δημιουργία πρωτότυπων εφαρμογών και λύσεων για μια ζωή χωρίς πλαστικά μίας χρήσης μέσα από τεχνολογικά εργαλεία, καινοτόμες ιδέες και μεθοδολογίες

– Bronze βραβείο στην κατηγορία «Μάρκετινγκ & Διαφήμιση» για τον εορτασμό της βράβευσης της εταιρείας για 6η συνεχόμενη χρονιά ως Top Employer στην Ελλάδα και την καμπάνια επικοινωνίας με πρωταγωνιστές τους ίδιους τους εργαζομένους

– Bronze βραβείο στην κατηγορία «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR) – Άνθρωπος» για την καμπάνια Diversity και την υποστήριξη της εταιρείας σε θέματα ενσωμάτωσης και συμπερίληψης, όπως η έμφυλη ισότητα, το #genderpaygap και η στήριξη της οικογένειας

– Bronze βραβείο στην κατηγορία «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» για το έργο Learning Journeys, για τη στοχευμένη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική εμπειρία των εργαζομένων, μέσω διαδραστικών learning journeys και engagement tools, πάντα με σκοπό την αποτελεσματικότητα αλλά και την αυτόνομη, δια βίου μάθηση

-Bronze βραβείο στην κατηγορία «Εξυπηρέτηση Πελατών & Προγράμματα Loyalty» για το πρόγραμμα πιστότητας Lidl Plus

Με οδηγό της την καινοτομία, η Lidl Ελλάς θα συνεχίσει να αποτελεί πρωτοπόρο στον κλάδο της, δίνοντας το έναυσμα για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ρηξικέλευθων υπηρεσιών, προγραμμάτων και δράσεων, στον δρόμο για ένα καλύτερο αύριο.

