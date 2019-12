Matrix 4: Ανακοινώθηκε η ημερομηνία της πρεμιέρας

Το βράδυ της Τετάρτης (11/12), η Warner Bros. ανακοίνωσε την ημερομηνία πρεμιέρας του «Matrix 4» με τον Κιάνου Ριβς και την Κάρι Αν Μος στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Έτσι, λοιπόν, η νέα ταινία θα κάνει πρεμιέρα στις 21 Μαΐου του 2021, δηλαδή 18 χρόνια μετά την τρίτη ταινία που κυκλοφόρησε το 2003.

Στη σκηνοθεσία επιστρέφει η Λάνα Γουατσόφσκι που έχει γράψει και το σενάριο μαζί με τους Aleksandar Hemon και David Mitchell. Το περίεργο της υπόθεσης είναι ότι σε εκείνη την ημερομηνία έχει οριστεί και η πρεμιέρα του 4ου John Wick, αλλά όπως σημειώνει το Winter is Coming κάποια αλλαγή θα γίνει μέχρι τότε, ώστε να μην πέσουν οι δύο ταινίες του Κιάνου Ριβς η μία πάνω στην άλλη.

Η εταιρεία ανακοίνωσε και την τύχη που θα έχει η ταινία του «Flash», με τον Ezra Miller. Αρχικά ήταν να κυκλοφορήσει το 2018, τώρα δόθηκε νέα ημερομηνία για την 1η Ιουλίου του 2022, με τον Andy Muschietti να έχει αναλάβει τη σκηνοθεσία.

