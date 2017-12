Μαθητές φυτεύουν βότανα και ερευνούν τη φύση – Συντονιστής σε πρόγραμμα «Εράσμους» το 24ο Δημοτικό Βόλου

Συντονιστής σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Εράσμους», μέσα από το οποίο οι μαθητές γνωρίζουν τη φύση και τις τέσσερις εποχές, είναι το 24ο Δημοτικό Βόλου. Φύτευση βοτάνων στην Άλλη Μεριά, δημιουργία σχολικού κήπου, επισκέψεις στη φύση, επίσκεψη στο εξωτερικό για γνωριμία των εκπαιδευτικών συστημάτων είναι μερικές από τις δράσεις που έχουν προγραμματιστεί.

Στο πρόγραμμα συμμετέχει όλο το σχολείο με τους 123 μαθητές και τους διδάσκοντες.

Το 24ο Δημοτικό Βόλου πραγματοποιεί το πρόγραμμα Erasmus+ Ka2 «Σύμπραξη μεταξύ σχολείων για την ανταλλαγή καλών πρακτικών», με θέμα «Feel the four seasons Beyond the walls».

Το πρόγραμμα, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ι.Κ.Υ. μέσω Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει διάρκεια δύο έτη και σκοπό την ανταλλαγή εκπαιδευτικών συστημάτων στα πλαίσια της Ευρώπης, την κατανόηση της ευρωπαϊκής ιδέας, την ενσυναίσθηση, την αλληλεγγύη και την ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης. Τα συνεργαζόμενα σχολεία προέρχονται από τις εξής χώρες: Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, Κροατία, Βουλγαρία, Τουρκία. Η Ελλάδα είναι συντονίστρια του προγράμματος. Συντάκτρια του προγράμματος και συντονίστρια είναι η καθηγήτρια των Αγγλικών του σχολείου κ. Ζωγραφίδου Σοφία, βοηθός του προγράμματος η κ. Βεργούλια Αποστολία και υπεύθυνος των οικονομικών και της επίβλεψης του προγράμματος ο διευθυντής του σχολείου κ. Κώστας Γαϊτανάς.

Θα πραγματοποιηθούν δύο επισκέψεις στα εταιρικά σχολεία, τον Ιανουάριο στο εταιρικό σχολείο της Βουλγαρίας και τον Μάιο στο εταιρικό σχολείο της Κροατίας με ανταλλαγή και μαθητών.

Ο πλούτος της φύσης

Ο διευθυντής του 24ου Δημοτικού Βόλου κ. Γαϊτανάς τόνισε πως το σχολείο συμμετέχει ως συντονιστής σε πρόγραμμα Εράσμους + ΚΑ2, το οποίο έχει διετή διάρκεια και ασχολείται με το θέμα «Μαθαίνω και έξω από το σχολείο». Το μήνυμα του προγράμματος είναι πως μπορούν να υλοποιηθούν δράσεις και εκτός σχολείου, από τις οποίες τα παιδιά μπορούν να αποκτήσουν σημαντικά πράγματα. Ήδη έγινε η πρώτη συνάντηση των εταίρων στο 24ο Δημοτικό. Επίσης έχει ήδη δρομολογηθεί δράση για επισκέψεις σε εξωτερικό χώρο, όπου τα παιδιά θα αναλάβουν περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες. Επίσης το σχολείο θα επισκεφθεί τις άλλες χώρες, αρχής γενομένης από τα τέλη Ιανουαρίου, όπου δύο εκπαιδευτικοί θα επισκεφθούν τη Βουλγαρία. Επίσης μέσα στη σχολική χρονιά έχει προγραμματιστεί επίσκεψη και στην Κροατία. Όλο το σχολείο συμμετέχει στο πρόγραμμα, ενώ κάναμε και μια δράση και με τα βότανα και θέλουμε να κάνουμε και σχολικό κήπο».

Φύτευση βοτάνων

Η κ. Σοφία Ζωγραφίδου τόνισε πως «ένα πρώτο ενδιαφέρον στοιχείο του προγράμματος είναι πως το σχολείο μας μαθαίνει, πώς εργάζονται οι εκπαιδευτικοί στο εξωτερικό και αυτό μπορεί να γίνει μέσα από τις ανταλλαγές επισκέψεων, αλλά και αποστολή πληροφοριών μέσω ίντερνετ. Επίσης και οι μαθητές θα ωφεληθούν, καθώς το πρόγραμμα αναφέρεται, στο πώς μαθαίνουν έξω από την τάξη, μέσα από τις τέσσερις εποχές. Γι’ αυτό και θα δούμε μέσα από συγκεκριμένες δράσεις, ποιες είναι οι διαφορές, που συντελούνται ανάμεσα στις τέσσερις εποχές. Έχουμε μοιράσει ερωτηματολόγια στα παιδιά σχετικά με τη φύση. Επίσης για τη φετινή χρονιά μια ομάδα 20 μαθητών θα φυτέψει βότανα στην Άλλη Μεριά και θα επισκέπτεται το σημείο κάθε εποχή, για να δει τις διαφορές».

Μια άλλη δράση είναι η εικαστική, που επιμελείται η κ. Βεργούλια και σχετίζεται με τη δραματοποίηση των δράσεων. «Θα κάνουμε δραματοποίηση και εικαστική παρέμβαση, σε ό,τι τα παιδιά επεξεργαστούν κατά τη διάρκεια αυτής της διετίας», τόνισε η κ. Βεργούλια και πρόσθεσε πως «οι μαθητές είναι ενθουσιασμένοι από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα και θέλουν να συμμετέχουν σε όλες τις δράσεις».

Να προστατεύσουμε το περιβάλλον

Ο μαθητής Χρήστος Χατζηγεωργίου ανέφερε πως το πρόγραμμα πάει πολύ καλά. «Γνωρίζουμε ξένους ανθρώπους και ευαισθητοποιούνται οι μαθητές για το περιβάλλον, το οποίο βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση, ρυπαίνεται πολύ και πρέπει να το προστατεύσουμε».

Από την πλευρά της η Γεωργία Ρομποτού επισήμανε πως «φυτεύσαμε φυτά και σε κάποιους μήνες θα πάμε να δούμε πώς μεγαλώνουν. Το πράσινο είναι λίγο μέσα στην πόλη και θα πρέπει να το αυξήσουμε. Επίσης μάθαμε πολλά πράγματα από τους ξένους και είχαμε την ευκαιρία, να δούμε από τα σχολεία τους, που διαθέτουν περισσότερο πράσινο».