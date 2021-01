Μακρή: Aναλαμβάνουμε δράση απέναντι στο θέμα της σεξουαλικής παιδικής κακοποίησης στον αθλητισμό

Η υφυπουργός Παιδείας & Θρησκευμάτων Ζέττα Μ. Μακρή, συμμετείχε, την Πέμπτη 14 Ιανουαρίου στην έναρξη της εξαιρετικά σημαντικής πρωτοβουλίας “Launching a national Start to talk campaign in Greece”, στο πλαίσιο του προγράμματος του Συμβουλίου της Ευρώπης για την «Προστασία των Παιδιών στον Αθλητισμό».



Η υφυπουργός Ζέττα Μακρή δήλωσε :

“Στηρίζουμε, προβάλλουμε και γινόμαστε πολλαπλασιαστές του μηνύματος «Σπάσε τη Σιωπή -Μίλησε, Μην Ανέχεσαι»! Η συγκεκριμένη δράση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών από την σεξουαλική εκμετάλλευση και την σεξουαλική κακοποίηση αποτελεί «σταθμό» για την λήψη μέτρων ως προς την κακοποίηση, την προστασία των θυμάτων και τον τερματισμό της ατιμωρησίας των δραστών στον χώρο του αθλητισμού.

Η παιδική κακοποίηση, η παιδική σεξουαλική εκμετάλλευση αποτελούν φαινόμενα αποτρόπαια και είναι χρέος μας να πατάξουμε κάθε τους μορφή, έκφραση, συνέχεια.

Συγχαρητήρια στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και, ιδιαιτέρως, στον αρμόδιο Υφυπουργό κ. Λευτέρη Αυγενάκη για την ευαισθητοποίηση, την εγρήγορση και την άμεση ανάληψη δράσεων απέναντι στην παιδική σεξουαλική κακοποίηση στον αθλητισμό.”