Μάικλ Τζάκσον: Ο ανιψιός του θα τον υποδυθεί στη βιογραφική ταινία

Ο ανιψιός του Μάικλ Τζάκσον, Τζαφάρ, θα υποδυθεί τον βασιλιά της ποπ στη βιογραφική ταινία «Michael» της Lionsgate σε σκηνοθεσία του Αντουάν Φουκουά. Είναι ο γιος του τραγουδιστή, παραγωγού και μέλους των Jackson 5,Τζερμέιν Τζάκσον.

«Εχει μία φυσική ικανότητα να μιμείται τον Μάικλ» δήλωσε ο Φουκουά στο Variety «και απίστευτη χημεία με το φακό».

Γεννήθηκε στο Λος ‘Αντζελες της Καλιφόρνιας τον Ιούλιο του 1996. Το Deadline σημειώνει ότι από την ηλικία των 12 ετών τραγουδάει και χορεύει. Το 2019 κυκλοφόρησε το πρώτο του τραγούδι με τίτλο «Got Me Singing».

Michael Jackson will be played by his 26-year old nephew Jaafar Jackson in upcoming biopic. pic.twitter.com/MFQuesETKA

Ο ίδιος έγραψε στο Twitter σχετικά με τον πρώτο πρωταγωνιστικό του ρόλο ότι «είναι μεγάλη μου τιμή να ζωντανέψω την ιστορία του θείου μου Μάικλ».

I’m humbled and honored to bring my Uncle Michael’s story to life. To all the fans all over the world, I’ll see you soon.



Photo by Jourdynn Jackson pic.twitter.com/Xow9Mkakup

— Jaafar Jackson (@JaafarJackson) January 30, 2023