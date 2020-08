Λίβανος: Παραιτήθηκε η κυβέρνηση μετά την κατακραυγή

Σε παραίτηση οδηγήθηκε η κυβέρνηση του Λιβάνου, όπως μεταδίδουν ξένα ειδιησιογραφικά πρακτορεία. Μετά τις μεγάλες διαδηλώσεις των πολιτών που ζητούσαν από τους κυβερνόντες να αφήσουν τις θέσεις τους φαίνεται, πως το πήραν οριστικά απόφαση. Οι εκρήξεις στη Βηρυτό ήταν η σταγόνα με την οποία ξεχείλησε το ποτήρι της οργής των Λιβανέζων με τις κινήσεις της κυβέρνησης, των τελευταίων μηνών που έφεραν σε πολύ κακή οικονομική κατάσταση τη χώρα.

Ο Ντιάμπ, επικεφαλής της κυβέρνησης του Λιβάνου εδώ και σχεδόν 7 μήνες, αναμένεται να εκφωνήσει διάγγελμα προς το έθνος στις 19.30 τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας, σύμφωνα με το γραφείο του.

LEBANON: The government of Lebanon has reportedly resigned following large anti-government protests following the explosion in Beirut.

— Conflict News (@Conflicts) August 10, 2020