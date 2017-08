Λαρισαίος ηθοποιός θα συμμετέχει στο νέο Mission Impossible 6 με τον Τομ Κρουζ

Άρωμα… Λάρισας θα έχει η νέα ταινία του θρυλικού sequel με πρωταγωνιστή τον Τομ Κρουζ, Mission Impossible. Και αυτό γιατί στην έκτη κατά σειρά ταινία, τα γυρίσματα της οποίας βρίσκονται σε εξέλιξη, θα συμμετέχει ο μεγαλωμένος στη Λάρισα ηθοποιός Λάμπρος Καλφούτζος.

Ο 37χρονος Λαρισαίος που θα υποδύεται στην ταινία σύμφωνα με το cast έναν «VIP επισκέπτη» είναι αρκετά γνωστός στο Hollywood από τις συμμετοχές του σε ταινίες που σημείωσαν μεγάλη εμπορική επιτυχία όπως The Murder on the Orient Express (2017), Fantastic Beasts and Where to Find Them (2016) and Jason Bourne (2016).

Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Staffordshire πριν πάει στο Πανεπιστήμιο του Huddersfield, όπου σπούδασε ψηφιακό σχέδιο. Από μικρή ηλικία είχε ένα πάθος για τις ταινίες, το CGI, τις εικαστικές τέχνες και τη φωτογραφία.

Όσο για την ευρύτερη υπόθεση της ταινίας, το μόνο πράγμα που έχουν δηλώσει οι συντελεστές είναι ότι αυτή θα εξερευνά λίγο περισσότερο το παρελθόν και τη ζωή του Ethan Hunt, δηλαδή του πρωταγωνιστικού ρόλου που υποδύεται ο Τομ Κρουζ.

Η ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στη μεγάλη οθόνη το καλοκαίρι του 2018, αν και υπάρχουν αμφιβολίες για το αν θα προλάβουν να ολοκληρωθούν τα γυρίσματα, λόγω ενός τραυματισμού του Τομ Κρουζ κατά τη διάρκεια μίας σκηνής.

