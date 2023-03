Lady Gaga: Την σχολίασαν αρνητικά για τα… σκασμένα χείλη της στα Όσκαρ

Ενώ η Lady Gaga δέχτηκε διθυραμβικές κριτικές για την εμφάνισή της στη σκηνή των Όσκαρ, αλλά και το απλό ντύσιμο που επέλεξε για να ερμηνεύσει το τραγούδι της «Hold my hand», πήρε επίσης πολλά αρνητικά σχόλια, σχετικά με τα… χείλη της.

Οι θαυμαστές της έκαναν πολλές αναρτήσεις στο Twitter όχι για να επαινέσουν την τραγουδίστρια, αλλά για να εκφράσουν την ανησυχία τους.

Lady Gaga's chapped lips go viral after her Oscars performance https://t.co/JkAei2mEN7

— Daily Mail Online (@MailOnline) March 13, 2023