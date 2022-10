Κύθηρα: «Μπροστά μου πνίγηκαν 5 άτομα» – Λέσβος: 17 οι νεκροί στο ναυάγιο

Για όσα συγκλονιστικά σημειώθηκαν το βράδυ της Τετάρτης προς Πέμπτη στα Κύθηρα όταν ένα ιστιοφόρο με 95 παράνομους μετανάστες έπεσε στα βράχια κοντά στο λιμάνι Διακοφτίου, με τουλάχιστον δύο σορούς να έχουν εντοπιστεί, μίλησε ο δήμαρχος του νησιού ο οποίος περιέγραψε όσα είδε λέγοντας «μπροστά μου πνίγηκαν 5 άτομα». Την ίδια ώρα τους 17 έφτασαν οι νεκροί από το ναυάγιο στη Λέσβο με τους 16 να είναι γυναίκες και ένα αγόρι κάτω των 20 ετών να είναι το 17ο θύμα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού λίγο μετά τις 11:15 το πρωί της Πέμπτης στα Κύθηρα έχουν μέχρι στιγμής διασωθεί 80 αλλοδαποί εκ των οποίων 62 ενήλικες (55 άνδρες και 7 γυναίκες) και 18 ανήλικοι, ενώ 11 από τους διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Κυθήρων, για περαιτέρω ιατρικό έλεγχο.

Όπως εξήγησε, μάλιστα, ο δήμαρχος Κυθήρων, Στράτος Χαρχαλάκης, «αν τους έβγαζε 50 μέτρα αριστερότερα ή δεξιότερα θα έβγαιναν σε αμμώδη παραλία και θα είχαν σωθει όλοι. Εκεί που προσέκρουσε είναι καταβόθρα με κάθετα βράχια 15-20 μέτρων. Οι άνθρωποι βγήκαν σε ένα υποτυπώδες πλάτωμα και εκεί η θάλασσα τους χτυπούσε σαν χταπόδια. Είδα πέντε άτομα να τους παίρνει η θάλασσα και μέσα σε πέντε δευτερόλεπτα να πνίγονται».

Την ίδια εικόνα μετέφερε στο ΟΡΕΝ και ο κάτοικος των Κυθήρων Γιώργος Πρωτοψάλτης ο οποίος είπε ότι το ναυάγιο με το ιστιοφόρο σημειώθηκε στο πιο δύσκολο κομμάτι κοντά στο λιμάνι των Κυθήρων, ένα όρμο με απότομους βράχους.

«Είδαμε ανθρώπους να πνίγονται μπροστά μας. Να προσπαθούν να κρατηθούν σε μια μικρή γλύστρα που υπάρχει εκεί και να τους παρασύρουν τα κύματα» είπε ο κ. Πρωτοψάλτης. Σύμφωνα με τον ίδιο «από τις γυναίκες δεν θα γλίτωνε καμία αν δεν γινόταν μια πατέντα με σάκο οικοδομής και γερανό για να τις σώσουν».

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, μάλιστα, ο διοικητής της τοπικής πυροσβεστικής υπηρεσίας κατέβηκε με κίνδυνο της ζωής του στο σημείο που ήταν εγκλωβισμένοι μετανάστες για να συντονίσει και να βοηθήσει. Κατά τον αυτόπτη μάρτυρα ανάμεσα στους μετανάστες βρίσκονταν νεαρές γυναίκες, νεαροί άνδρες και 2-3 παιδιά.

Μετά τη διπλή τραγωδία σε Κύθηρα και Λέσβο ο υπουργός Μετανάστευσης, Νότης Μηταράκης, με ανάρτησή του στο Twitter απηύθυνε «επείγουσα έκκληση» στην Τουρκία να λάβει μέτρα «για να σταματήσει παράνομες αποπλεύσεις εν μέσω κακών καιρικών συνθηκών». «Έχουμε ήδη χάσει αρκετούς ανθρώπους σήμερα στο Αιγαίο, οι άνθρωποι πνίγονται σε επικίνδυνα σκάφη. Η Ευρώπη πρέπει να δράσει» κατέληξε ο Νότης Μηταράκης.

Urgent call to 🇹🇷 to take immediate action to prevent all irregular departures due to harsh weather conditions. Already today many lives lost in the Aegean, people are drowning in unseaworthy vessels. EU must act.

— Νότης Μηταράκης – Notis Mitarachi (@nmitarakis) October 6, 2022