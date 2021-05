Κυριακή του Πάσχα: Τι επιτρέπεται και τι ισχύει για πασχαλινό τραπέζι και μετακινήσεις

Το φετινό Πάσχα θα γιορταστεί λόγω κορωνοϊού με περιορισμούς στα επιτρεπόμενα άτομα του πασχαλινού τραπεζιού αλλά και με κλειστά (για λίγες ακόμα ώρες) τα καταστήματα εστίασης. Με τη χρήση SMS με τον κωδικό 6 θα μπορεί να γίνει η μετακίνηση την Κυριακή του Πάσχα, όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς κατά την τακτική ενημέρωση του υπουργείου Υγείας.

Συγκεκριμένα, την Κυριακή του Πάσχα -και μόνο- υπάρχει η δυνατότητα συγκέντρωσης δύο οικογενειών έως 9 άτομα σε εσωτερικό χώρο, και έως 12 άτομα αν πρόκειται για υπαίθριο χώρο. Η μετακίνηση θα γίνεται με την υποχρεωτική αποστολή SMS με τον κωδικό 6, ενώ συστήνεται η διενέργεια οικιακού αυτοδιαγνωστικού τεστ σε όσους συμμετέχουν στις συγκεντρώσεις αυτές. Υπενθυμίζεται ότι μέχρι και την Κυριακή του Πάσχα το χρονικό όριο απαγόρευσης κυκλοφορίας (curfew) είναι από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί.

Xαλάρωση των μέτρων από τη Δευτέρα του Πάσχα με το άνοιγμα της εστίασης

Από τη Δευτέρα του Πάσχα, ωστόσο, το διάστημα που θα ισχύει η απαγόρευση κυκλοφορίας περιορίζεται. Συγκεκριμένα, από τις 3 Μαΐου οι πολίτες θα μπορούν να μετακινούνται μέχρι τις 11 το βράδυ.

Η άλλη μεγάλη αλλαγή που θα αντικρίσουν οι πολίτες τη Δευτέρα θα είναι η επαναλειτουργία της εστίασης, μετά από έξι δύσκολους μήνες. Βάσει της ΚΥΑ που έχει εκδοθεί ισχύουν τα εξής για την εστίαση:

Για την εστίαση, εστιατόρια, καφέ, ίντερνετ καφέ, κυλικεία, αναψυκτήρια, καντίνες, catering (πλην φοιτητικών εστιατορίων), προβλέπεται ότι είναι υποχρεωτική η διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (selftest) για τους εργαζόμενους και τους αυτοαπασχολούμενος των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, οι οποίοι παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία.

Θα λειτουργήσουν μόνον οι επιχειρήσεις που διαθέτουν άδεια λειτουργίας για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και παρέχουν υπηρεσίες εστίασης υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: αποκλειστικά σε ανοικτό υπαίθριο χώρο, φιλοξενία μόνο καθήμενων πελατών και μη αναπαραγωγή μουσικής και υπό τους κάτωθι υγειονομικούς όρους:

-απολύμανση καταλόγων κατά την εναλλαγή των πελατών στα τραπέζια

-τοποθέτηση απολυμαντικού προϊόντος ανά τραπέζι

-υποχρεωτική χρήση μάσκας από το προσωπικό και τους πελάτες κατά τον χρόνο αναμονής

-μέχρι έξι άτομα ανά τραπέζι

-τήρηση αποστάσεων τραπεζοκαθισμάτων και κανόνων υγιεινής

-χρήση μπαρ με τοποθέτηση δύο σκαμπό μαζί και απόσταση ενάμισι μέτρου για κάθε επόμενη δυάδα σκαμπό

-δυνατότητα λειτουργίας από τις 5:00 έως τις 22:45

-οι υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away), διανομής προϊόντων (delivery) και καθ’ οδόν εξυπηρέτησης (drive-through) επιτρέπονται και μετά το πέρας της λοιπής λειτουργίας, χωρίς πάντως την παραμονή πελατών στον εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο ευθύνης των επιχειρήσεων αυτών

-λειτουργία καταστημάτων με άδεια υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός στοών, εμπορικών κέντρων, υπεραστικών σταθμών και αεροδρομίων μόνο με τις υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) και διανομής προϊόντων (delivery).

Πηγή: Έθνος