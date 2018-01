Κυκλαδική τέχνη στις Παιδικές Βιβλιοθήκες

Οι Παιδικές Βιβλιοθήκες του «Στέκι Παιδιού» της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ και του «Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών» Νεάπολης και το Κ.Δ.Α.Π. Κάτω Λεχωνίων (Αρτέμιδας) της Κ.Ε.Κ.Π.Α – Δ.Ι.Ε.Κ. του Δήμου Βόλου στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών τους προγραμμάτων διοργάνωσαν και παρουσίασαν το πρόγραμμα «Κυκλαδικός πολιτισμός. Ένα ταξίδι στις προϊστορικές Κυκλάδες».

Στόχος του προγράμματος ήταν η γνωριμία των παιδιών με τον πανάρχαιο νησιωτικό πολιτισμό που αναπτύχθηκε στις Κυκλάδες του Αιγαίου Πελάγους κατά την πρώιμη εποχή του Χαλκού την 3η χιλιετία π.Χ. Ο πολιτισμός αυτός αναφέρεται και ως Πρωτοκυκλαδικός πολιτισμός και έγινε γνωστός κυρίως από τα μικρά μαρμάρινα αγάλματα, τα ειδώλια, που βρέθηκαν σε αφθονία σε τάφους και οικισμούς. Για την υλοποίηση του προγράμματος χρησιμοποιήθηκαν και οι Μουσειοσκευές του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης. Οι Μουσειοσκευές είναι βαλίτσες που ταξιδεύουν από σχολείο σε σχολείο. Σχεδιάστηκαν για να φέρουν πιο κοντά τον κόσμο του Μουσείου στα παιδιά και στους εκπαιδευτικούς, και απευθύνονται στα σχολεία της επαρχίας και του εξωτερικού. Θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως σιωπηλοί πρέσβεις εκπαίδευσης και πολιτισμού. Κάθε χρόνο περισσότερα από 150 σχολεία από όλη την Ελλάδα δανείζονται και χρησιμοποιούν τις Μουσειοσκευές, δίνοντας έτσι την ευκαιρία σε 15.000 περίπου μαθητές να γνωρίσουν διάφορες πτυχές του ελληνικού πολιτισμού. Κάθε Μουσειοσκευή περιέχει αντίγραφα αντικειμένων, εκπαιδευτικό υλικό και εικαστικά παιχνίδια.

Οι μουσειοσκευές που χρησιμοποιήθηκαν ως υλικό ήταν:

1.«Κυκλαδικός πολιτισμός» Το έντυπο υλικό για τον εκπαιδευτικό, οι διαφάνειες, τα βιβλία, τα εκπαιδευτικά παιχνίδια, αλλά κυρίως τα ακριβή αντίγραφα ειδωλίων, σκευών και εργαλείων δίνουν στον μαθητή την ευκαιρία να γνωρίσει τον πολιτισμό που αναπτύχθηκε στις Κυκλάδες την 3η π.Χ. χιλιετία.

Πολυαισθητική βαλίτσα για άτομα με προβλήματα όρασης. Η πολυαισθητκή μουσειοσκευή με θέμα τον Κυκλαδικό Πολιτισμό δημιουργήθηκε για τα άτομα με προβλήματα όρασης, απευθύνεται όμως σε όλες τις ομάδες που επιθυμούν να εξερευνήσουν θέματα όπως η γεωγραφία και η ιστορία των Κυκλάδων, τα ειδώλια, οι πρώτες ύλες μέσα από μια βιωματική διαδικασία.

Η μουσειοσκευή περιέχει ένα βιβλίο, ένα κεντημένο χάρτη, έναν απτικό χάρτη νερού, πέτρες, κλωστές, θραύσματα από αντίγραφα ειδωλίων, κομμάτια αφρολέξ και ένα μαρμάρινο αντίγραφο ειδωλίου. Ένα βίντεο που απευθύνεται κυρίως στον εκπαιδευτικό/εμψυχωτή του προγράμματος εξηγεί πως το υλικό που περιέχεται στη μουσειοσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ένα ταξίδι στον χώρο και στον χρόνο.

Το παρόν έργο με τίτλο «BaGMIVI: Bridging the Gap between Museums and Individuals with Visual Impairments”, υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης με συντονιστή το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).

Το τμήμα εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης αποφάσισε να παραχωρήσει τη Μουσειοσκευή με θέμα τον Κυκλαδικό Πολιτισμό στην Παιδική Βιβλιοθήκη του ΚΔΑΠ Νεάπολης με σκοπό να αξιοποιηθεί από τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας, της Δευτεροβάθμιας αλλά και της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Μαγνησίας.

Το πρόγραμμα παρουσιάστηκε σε Σχολεία και σε Ειδικά Σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Μαγνησίας με την πολύτιμη στήριξη και αρωγή του επιστημονικού υπεύθυνου της πολυαισθητικής μουσειοσκευής κ. Βασίλη Αργυρόπουλου, αναπληρωτή καθηγητή Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, της δρ. Χαράς Κανάρη, ειδικής παιδαγωγού, μουσειοπαιδαγωγού, μεταδιδακτορικής ερευνήτριας Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής και της Μαρίας Παπαζαφείρη, ειδικής παιδαγωγού, υπ. διδάκτωρ Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής. Στο πλαίσιο του προγράμματος η ιστορικός τέχνης Φαίη Τζανετουλάκου παρουσίασε ομιλία με θέμα: «Η κυκλαδική τέχνη στο σήμερα» και ο εικαστικός Ιωακείμ Μιναρετζόπουλος πραγματοποίησε εργαστήριο εικαστικών εμπνευσμένο από την προσωπική του δουλειά με θέμα τη θάλασσα.

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν τα παρακάτω σχολεία του Νομού Μαγνησίας: 23ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου, Ελληνογαλλικό Δημοτικό Σχολείο Άγιος Ιωσήφ, 18ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου, 5ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου, 2ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου, 29ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου, 4ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου, 7ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου, Δημοτικό Σχολείο Κάτω Λεχωνίων (Τοπάλειο), Ειδικό Νηπιαγωγείο και Ειδικό Δημοτικό Σχολείο για παιδιά με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (Δ.Α.Δ), Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αγριάς, 2ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Βόλου, Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο και Λύκειο Ν. Ιωνίας.

Το πρόγραμμα παρακολούθησαν περίπου 400 παιδιά.

Την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018 θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια της έκθεσης με έργα ζωγραφικής και κεραμικής των παιδιών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, εμπνευσμένα από τον κυκλαδικό πολιτισμό, στο Κέντρο Τέχνης Τζιόρτζιο Ντε Κίρικο στις 7 μ.μ. όπου και θα ανακοινωθεί επίσημα η παραχώρηση της μουσειοσκευής στον Δήμο Βόλου.

Ομάδα εργασίας εκπαιδευτικού προγράμματος: Νατάσα Κοντογιάννη, κεραμίστρια, Ειρήνη Κουγκούνη, μουσικολόγος, Αναστάσιος Κουκούλης, πληροφορικός, Θεοδώρα Μαγαλιού, μουσικός, Χαράλαμπος Μπάρδας, βιβλιοθηκονόμος, Απόστολος Ντελάκος, εικαστικός, Νίκος Ποδιάς, εικαστικός, Πηνελόπη Πολυχρόνη, βιβλιοθηκονόμος, Κατερίνα Τσιώνα, θεατρολόγος.

Υπεύθυνη εκπαιδευτικού προγράμματος και επιμέλεια έκθεσης: Παρασκευή Τσιμά, ιστορικός – αρχαιολόγος, υπεύθυνη στο «Στέκι Παιδιού» της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ και επιστημονική υπεύθυνη των «Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών» Νεάπολης και Κάτω Λεχωνίων (Αρτέμιδας) της Κ.Ε.Κ.Π.Α – Δ.Ι.Ε.Κ. του Δήμου Βόλου.

Τα Κ.Δ.Α.Π. Νεάπολης και Κάτω Λεχωνίων είναι συγχρηματοδοτούμενες δομές από την Ε.Ε. και την Ελλάδα, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».