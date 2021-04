Κοζάνη: Αντάρτικο από τους εμπόρους – Ανοίγουν τα καταστήματα τη Δευτέρα

Αποφασισμένοι να ανοίξουν τα καταστήματά τους από τη Δευτέρα 12 Απριλίου είναι οι έμποροι της Κοζάνης παρά το lockdown που συνεχίζει να ισχύει στην πόλη, σύμφωνα με τις τελευταίες αποφάσεις που ανακοινώθηκαν την Παρασκευή, 9 Απριλίου, εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού. Στις 9:00 το πρωί μάλιστα θα πραγματοποιήσουν συμβολική διαμαρτυρία έξω από το δημαρχείο της πόλης και στις 10:00 θα σηκώσουν ρολά περιμένοντας να εξυπηρετήσουν τους πελάτες.

Όπως αναφέρει στο ethnos.gr ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Κοζάνης, Θανάσης Δραγατσίκας, τους εμπόρους της πόλης δεν πρόκειται να πτοήσουν οι αναμενόμενοι αστυνομικοί έλεγχοι και η προβλεπόμενη επιβολή των προστίμων. Ο ίδιος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να σημειωθούν μεγάλες εντάσεις στην πόλη, τονίζοντας ότι οι έμποροι έχουν μαζί τους όλους τους κατοίκους της Κοζάνης.

«Η κατάσταση δεν πάει άλλο. Και την προηγούμενη εβδομάδα με νύχια και με δόντια κρατήσαμε τους συναδέλφους, για να μην ανοίξουν τα καταστήματά τους. Είμαι σίγουρος ότι θα ανοίξει το κατάστημά του τουλάχιστον το 99,9% των εμπόρων της πόλης μας», τονίζει ο κ. Δραγατσίκας.

Κατά τον ίδιο, τον περασμένο Οκτώβριο η Κοζάνη ήταν η πρώτη πόλη, στην οποία έκλεισαν τα καταστήματα λόγω του δεύτερου lockdown και από τότε μέχρι σήμερα το λιανεμπόριο στην πόλη δε λειτούργησε περισσότερες από 40 μέρες. Όπως υποστηρίζει, τα καταστήματα παρέμειναν για 88 ημέρες κλειστά, συμπεριλαμβανομένης και της περιόδου των γιορτών των Χριστουγέννων, για πέντε ημέρες λειτούργησαν με τη μέθοδο του click away και για 30 ημέρες με click away και click in shop.

«Δηλαδή, από τον Οκτώβριο μέχρι σήμερα δουλέψαμε μόνο τις μισές ημέρες. Αν εξαιρέσουμε και τις Κυριακές, δε δουλέψαμε περισσότερες από 40 ημέρες κανονικά όλο αυτό το διάστημα. Ο οικονομικός μαρασμός που αντιμετωπίζουμε, είναι τεράστιος. Πήραμε εμπορεύματα και δεν ξέρουμε, πώς θα τα πληρώσουμε. Θα χάσουμε όλους τους προμηθευτές μας, αφού δε θα έχουμε χρήματα για να τους πληρώσουμε και είναι λογικό να σταματήσουν να δίνουν άλλο με πίστωση. Για να φτάσουμε σε σημείο να αδιαφορούμε για τα πρόστιμα, φανταστείτε σε πόσο απελπιστική θέση βρισκόμαστε. Είναι αδιανόητο να δημιουργούνται ουρές και συνωστισμός στα σούπερ – μάρκετ και να επιβαρύνουν το επιδημιολογικό φορτίο τα καταστήματα λιανικού εμπορίου με δύο άτομα σε κάθε μαγαζί. Έχουμε μαζί μας όλους τους πολίτες της Κοζάνης, αφού και αυτοί θέλουν να ψωνίσουν για ψυχολογικούς λόγους. Είμαστε αποφασισμένοι να αγωνιστούμε», τονίζει στο ethnos.gr ο κ. Δραγατσίκας.

