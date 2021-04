Κοσμοσυρροή από την Παρασκευή αναμένεται στα φαρμακεία του Βόλου για τα self tests

Τα φαρμακεία του Βόλου αναμένουν κοσμοσυρροή την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο, καθώς τα self test θα τα παραλάβουν σήμερα ή αύριο το πρωϊ, αλλά η πλατφόρμα θα ανοίξει την Παρασκευή και χωρίς self test δεν θα μπορεί να μπαίνει μαθητής και ο καθηγητής στο σχολείο τη Δευτέρα. Τα τεστ είναι σε συσκευασίες των 25 τεμαχίων και όχι σε ατομικές συσκευασίες, όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου κ. Ματσιόλης. Η πλατφόρμα, οπως ενημερώθηκαν οι φαρμακοποιοί, θα ανοίξει για τους μαθητές του Λυκείου και τους καθηγητές, την Παρασκευή και ο κ. Ματσιόλης τόνισε πως ζητούνται προκρατήσεις αλλά σε περιορισμένο αριθμό καθώς ο κόσμος γνωρίζει πως μόνο με ΑΜΚΑ γίνεται παραλαβή.

Η πλατφόρμα καταχώρησης θα ανοίγει μόνο με τον ΑΜΚΑ μαθητών, εκπαιδευτικών. Επομένως οι υπόλοιποι δικαιούχοι-πολίτες των παραγωγικών ηλικιών από 18 έως 67 ετών και τέλος, οι άνω των 67 ετών δεν θα πρέπει να προσέρχονται στα φαρμακεία για την προμήθεια των self tests.

Η καταχώρηση των self tests ανά ΑΜΚΑ γίνεται σε πραγματικό χρόνο για να αποφευχθούν φαινόμενα πολλαπλής ζήτησης των tests σε διαφορετικά φαρμακεία από το ίδιο άτομο. Στην περίπτωση αυτή το σύστημα θα ενημερώνει με μήνυμα το φαρμακοποιό ότι «ο πολίτης δεν δικαιούται self test» και δεν θα προχωρά η διαδικασία καταχώρησης.

Επισημαίνεται ότι το self test είναι υποχρεωτικό για μαθητές Λυκείου και εκπαιδευτικούς, πραγματοποιείται στο σπίτι από 24 έως 48 ώρες πριν την έναρξη των μαθημάτων και το αποτέλεσμά του (θετικό ή αρνητικό) θα δηλώνεται στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr, η λειτουργία της οποίας για τη Μαγνησία αναμένεται να ανοίξει την Παρασκευή. Αν το αποτέλεσμα είναι θετικό θα εκδίδεται βεβαίωση ή θα αποστέλλεται sms για τη διενέργεια δωρεάν επαναληπτικού τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) σε δημόσια δομή υγείας.

Τις δηλώσεις- βεβαιώσεις εφόσον το τεστ διαγνώστηκε αρνητικό οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί θα τις φέρουν μαζί τους, καθ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή και απλά θα τις επιδεικνύουν όταν τους ζητηθεί από τους υπεύθυνους του σχολείου.

Οι διαδικασίες για τα self test

Αποκλεισμός μαθητών: Οι μαθητές οι οποίοι δεν θα φέρουν μαζί τους τη δήλωση θα αποκλείεται η είσοδος τους στην αίθουσα , ενώ δεν θα κάνουν ούτε τηλεκπαίδευση.

Προμήθεια των self test: Οι γονείς θα μπορούν να παραλαμβάνουν τα self test για τα παιδιά τους από τα Φαρμακεία με την επίδειξη του ΑΜΚΑ τους τα self test που τους αναλογούν.

24 έως 48 ώρες πριν την έναρξη των μαθημάτων: Το τεστ θα πραγματοποιείται στο σπίτι από 24 έως 48 ώρες πριν την έναρξη των μαθημάτων και το αποτέλεσμά του θα δηλώνεται σε σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα .

Ο γονέας ή κηδεμόνας θα πρέπει να εκτυπώσει και να υπογράψει τη σχετική βεβαίωση-δήλωση: Στην περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος ο γονέας ή κηδεμόνας θα πρέπει να εκτυπώσει και να υπογράψει τη σχετική βεβαίωση, την οποία θα φέρει μαζί του ο μαθητής σε έντυπη μορφή, καθ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και θα την επιδεικνύει στον εκπαιδευτικό της τάξης που είναι επιφορτισμένος με το παρουσιολόγιο.

Δεύτερο self test αντιγόνου για τους θετικούς: Όσοι μαθητές προκύπτουν θετικοί θα πρέπει το συντομότερο δυνατόν να κάνουν ένα δεύτερο self test αντιγόνου δωρεάν σε δημόσια δομή. Η λίστα των δομών θα αναγράφεται στο σχετικό ιστότοπο προκειμένου να δικαιολογηθεί η απουσία από το σχολείο.

Δεν θα μπορούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα: Όσοι μαθητές δεν φέρουν μαζί τους τη βεβαίωση-δήλωση δεν θα μπορούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα ούτε θα υπάρχει δυνατότητα τηλεκπαίδευσης.

Τι θα ισχύσει για τους μαθητές που θα τεθούν σε καραντίνα εάν το self test είναι θετικό

Ταυτόχρονη τηλεκπαίδευση με την τάξη του ή συμμετοχή σε διαδικτυακό τμήμα προβλέπεται από το υπουργείο Παιδείας για τους μαθητές που θα τεθούν σε καραντίνα λόγω θετικού self test και δεν θα μπορούν να παρακολουθούν τα μαθήματα δια ζώσης.

Η συμμετοχή αυτών των μαθητών στα εξ αποστάσεως μαθήματα δεν θα είναι υποχρεωτική και κατά συνέπεια δεν θα καταχωρούνται απουσίες.

Ειδικότερα, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2020-2021 και εφόσον παραμένει ο κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, οι σχολικές μονάδες της Π/θμιας και της Δ/θμιας εκπαίδευσης υποχρεούνται να παρέχουν σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε μαθητές/τριες, που δεν δύνανται να παρακολουθήσουν με φυσική παρουσία, την εκπαιδευτική διαδικασία.

Η διάρκεια του εξ αποστάσεως μαθήματος συνιστάται να είναι από 30 έως και 45 λεπτά, ενώ ο αριθμός μαθητών/τριών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το μέγιστο αριθμό φυσικού τμήματος που προβλέπεται στις κείμενες διατάξεις.

Η σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση θα παρέχεται στους μαθητές που νοσούν οι ίδιοι από κορωνοϊό COVID-19 ή έχουν υποβληθεί σε μοριακή διαγνωστική εξέταση για τον κορωνοϊό COVID-19 και για όσο χρόνο αναμένουν την έκδοση του αποτελέσματος.

Στους μαθητές/τριες της περίπτωσης αυτής, παρέχεται ταυτόχρονη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, υπό τη μορφή ταυτόχρονης διδασκαλίας σε μαθητές/τριες, οι οποίοι συμμετέχουν στο μάθημα με φυσική παρουσία και σε μαθητές/τριες οι οποίοι δεν δύνανται να παρακολουθήσουν με φυσική παρουσία την εκπαιδευτική διαδικασία. Το πρόγραμμα της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης καθορίζεται από τον/την Διευθυντή/ντρια της σχολικής μονάδας σε συνεργασία με τον οικείο Σύλλογο Διδασκόντων, με ανάλογη τήρηση των εκάστοτε ισχυουσών οδηγιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η συγκρότηση των διαδικτυακών τμημάτων πραγματοποιείται με την ακόλουθη διαδικασία: Ο Διευθυντής/ντρια της σχολικής μονάδας ενημερώνει τον οικείο Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ώστε να διερευνηθεί η δυνατότητα σχηματισμού διαδικτυακού τμήματος που θα απαρτίζεται είτε από μαθητές μόνο της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας είτε διαφορετικών σχολικών μονάδων, ανά τάξη και ανά μάθημα.

Η διαδικασία αυτοδιάγνωσης στο σπίτι είναι εύκολη, αφού αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να εισάγουμε το στυλεό στο ένα ρουθούνι, σε βάθος 2 εκατοστών και κάνουμε 4 αργές περιστροφές. Στη συνέχεια, παίρνουμε το φιαλίδιο που περιέχει μέσα το διάλυμα, το ανοίγουμε, εισάγουμε μέσα το στυλεό και κάνουμε 10 περιστροφές. Αφαιρούμε το στυλεό, ακουμπώντας όμως στα τοιχώματα του φιαλιδίου. Το φιαλίδιο, το τοποθετούμε κατακόρυφα στην οπή της δοκιμαστικής ταινίας και ρίχνουμε 4 σταγόνες. Μετά από 15 λεπτά έχουμε το αποτέλεσμα.