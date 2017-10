Κορυφαία Ευρωπαία αθλήτρια για το 2017 η Κατερίνα Στεφανίδη

What an unbelievable honor to be named European Female Athlete of the Year! Thank you @europeanathletics ! Congratulations to all of tonight's award winners and to all the other nominees that deserved these awards just as much. I'm particularly happy to be the first Greek athlete to win this award. I believe this is very important for my country and for the young Greek athletes as it shows them that with determination, hard work and good decision making you can achieve anything and be recognized at the highest level. Thank you everyone who voted for me as well as those who did not as, regardless of the result, this kind of votes and awards are very important in promoting the sport throughout the world. This gives me and my coach @mitchkrier motivation to work harder for 2018. Ειναι μεγαλη μου τιμή ότι ανακηρυχθηκα καλύτερη Ευρωπαία Αθλήτρια της Χρονιάς. Συγχαρητήρια σε όλους τους νικητές της αποψινής βραδιάς καθώς και σε όλους τους υποψήφιους και υποψήφιες που ήταν εξίσου άξιοι για αυτή την διάκριση. Ειμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που ειμαι η πρωτη Ελληνίδα αθλήτρια που εχει αυτή την τιμή. Πιστευω οτι η διάκριση αυτή ειναι σημαντική για την Ελλάδα και ειδικα για τους νέους Έλληνες αθλητές καθώς τους δειχνει οτι με αποφασιστικότητα, σκληρή δουλεια και σωστές επιλογές μπορεις να πετύχεις τα πάντα και να αναγνωριστείς στο υψηλότερο επίπεδο. Ευχαριστώ όλους εσάς που με ψηφίσατε οπως και αυτούς που δεν με προτίμησαν. Ανεξάρτητα του αποτελέσματος, τετοιου είδους ψηφοφορίες και βραβεύσεις ειναι πολυ σημαντικές για την διάδοση του στιβου παγκοσμίως. Δώσατε σε εμένα και στον προπονητη μου @mitchkrier το κίνητρο για πιο σκληρή δουλειά την επερχόμενη χρονιά. #goldentracks #nike #stoiximan #ibank #seventeencosmetics #lorvenn #ibank #ucsspirit #polevault #athletics #trackandfield #greece

