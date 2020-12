Κορωνοϊός: Η ιστορική εκστρατεία εμβολιασμού στις ΗΠΑ αρχίζει με ένα κομβόι από νταλίκες

Νταλίκες φορτωμένες με κοντέινερ μεγέθους βαλίτσας, που περιέχουν το εμβόλιο κατά της Covid-19, θα αναχωρήσουν σήμερα το πρωί από την εγκατάσταση παραγωγής της Pfizer Inc στο Καλαμαζού του Μίσιγκαν – αρχίζοντας τη μεγαλύτερη και πιο πολύπλοκη επιχείρηση διανομής εμβολίου που έχει γίνει ποτέ στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου μαίνεται ο κορωνοϊός.

Οι αμερικανικές ρυθμιστικές αρχές ενέκριναν αργά το βράδυ της Παρασκευής για χρήση το εμβόλιο των Pfizer και BioNTech και η ομοσπονδιακή δικαστική αστυνομία (US Marshals Service) θα συνοδεύσει κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας τα φορτία από το εργοστάσιο μέχρι τον τελικό προορισμό τους. «Περάσαμε μήνες συζητώντας με αξιωματούχους της Operation Warp Speed (Επιχείρηση Ταχύτητα του Φωτός) και με πελάτες μας στον υγειονομικό τομέα για την αποτελεσματική επιμελητειακή υποστήριξη του εμβολιασμού και ήρθε η ώρα για να θέσουμε σε εφαρμογή το σχέδιο», δήλωσε χθες, Σάββατο, ο Γουές Γουίλερ, πρόεδρος της UPS Healthcare.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τα πακέτα της Pfizer, με ξηρό πάγο για να παραμένουν στην κατάλληλη θερμοκρασία, περιέχουν μέχρι 4.875 δόσεις και κατά το πρώτο στάδιο του ταξιδιού τους θα μεταφερθούν, από το Καλαμαζού, σε αεροπλάνα που περιμένουν εκεί κοντά. Εργάτες θα φορτώσουν τα εμβόλια στα αεροσκάφη, που θα τα μεταφέρουν στους κόμβους αεροπορικών φορτίων της United Parcel Service ή της FedEx, στο Λούισβιλ του Κεντάκι και στο Μέμφις του Τενεσί αντιστοίχως. Από εκεί θα μεταφερθούν με φορτηγά η αεροπορικώς σε εγκαταστάσεις κοντά στα 145 σημεία στις ΗΠΑ, όπου έχει προγραμματισθεί να παραληφθούν οι πρώτες δόσεις.

Historic U.S. COVID vaccine campaign launches with convoy of trucks https://t.co/7NMCNLfVHp pic.twitter.com/8iSyhAtC9W

— Reuters (@Reuters) December 13, 2020