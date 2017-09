Νέες προτάσεις για τους φίλους του κινηματογράφου προσφέρει από αύριο η «Εξωραϊστική». Συγκεκριμένα:

– Δευτέρα 11/09 έως Τετάρτη 13/09, ώρα προβολής 19.50, Εγώ Ο Απαισιότατος 3 (Μεταγλωττισμένο) / Despicable Me 3 – Διάρκεια: 90 λεπτά, κινούμενα σχέδια. Aμερικανική ταινία, σκηνοθεσία Πιερ Κόφιν και Κάιλ Μπάλντα. Ακούγονται οι φωνές των: Γιάννης Ζουγανέλης, Λευτέρης Ελευθερίου.

Ο αγαπημένος μας Γκρου, λοιπόν, επανέρχεται σε άλλη μια ξεκαρδιστική περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους. Βλέπετε, εκεί που σχεδίαζε να κλέψει το φεγγάρι και να γίνει επιτέλους ένας πρωτοκλασάτος «κακός», υιοθέτησε τρία μικρά κοριτσάκια, παντρεύτηκε την πράκτορα της Αντιτρομοκρατικής Λούσι και έπιασε κι εκείνος δουλειά στην Αντιτρομοκρατική. Τώρα, όμως, που έχει να αντιμετωπίσει τον Μπαλτάζαρ Μπρατ, ένα εμμονικό πρώην παιδί θαύμα της δεκαετίας του ’80! που έχει εξελιχθεί σε παρανοϊκό κακοποιό, ο Γκρου τα βρίσκει σκούρα. Και σαν να μην έφτανε αυτό, ξαφνικά μαθαίνει πως έχει ένα δίδυμο αδερφό, τον Ντρου, που είναι όλα όσα ο Γκρου δεν είναι: Όμορφος, πλούσιος, με μακριά, ξανθά μαλλιά και «επαγγελματίας» κακοποιός!

– Δευτέρα 11/09 έως Τετάρτη 13/09, ώρα προβολής 21.40, Απροσδόκητος Έρωτας / Hampstead (2017) – Αγγλικά, διάρκεια: 102’, κομεντί.

Aγγλική ταινία, σκηνοθεσία Τζόελ Χόπκινς με τους: Νταϊάν Κίτον, Μπρένταν Γκλίζον, Τζέιμς Νόρτον.

Μια Αμερικανίδα χήρα που κατοικεί στο Λονδίνο θα γνωρίσει έναν παράξενο ερημίτη, ο οποίος ζει επί χρόνια σε μια παράγκα στην άκρη ενός πάρκου του Χάμπστεντ. Θα κάνει σχέση μαζί του και θα τον πείσει να διεκδικήσει δικαστικά τη χρησικτησία της γης όπου έχει «οικοδομήσει». Μια μπριόζα Ντάιαν Κίτον δίνει πνοή σε μια τακτοποιημένη, χωρίς εξάρσεις ρομαντική κομεντί με κοινωνικές αιχμές, βασισμένη σε αληθινή ιστορία.

– Πέμπτη 14/09 έως Κυριακή 17/09, ώρα προβολής 21.30, Ένα Κάποιο Τέλος / The Sense of an Ending (2017) – Αγγλικά, διάρκεια: 108 λεπτά, δραματική.

Αγγλική ταινία, σκηνοθεσία Ρίτες Μπάτρα με τους: Σαρλότ Ράμπλινγκ, Τζιμ Μπρόντμπεντ, Έμιλι Μόρτιμερ.

Ο Τόνι Γουέμπστερ ζει μια απομονωμένη και ήσυχη ζωή έως ότου βαθιά κρυμμένα μυστικά από το παρελθόν του έρχονται στην επιφάνεια και τον αναγκάζουν να αναλογιστεί τα λάθη που έκανε ως νέος, την αλήθεια για την πρώτη του αγάπη και τις συνέπειες των αποφάσεων που πήρε μια ολόκληρη ζωή πριν.