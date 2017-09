Δημόσιες τοιχογραφίες και γκράφιτι στον Βόλο με την υπογραφή Ευρωπαίων και Ελλήνων καλλιτεχνών

Μια νέα δημιουργική συνεργασία σε συνέχεια των προηγουμένων ξεκινά η Διεύθυνση Πολιτισμού του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου με την ελληνική ομάδα καλλιτεχνών -τοιχογράφων γκράφιτι Urbanact (www.urbanact.gr).

Στο πλαίσιο των καλλιτεχνικών επιλογών και συνεργασιών της αποδέχτηκε άμεσα την πρόταση της ελληνικής ομάδας, που αφορά την εφαρμογή του ευρωπαϊκού προγράμματος «UrbanArtVentures». Το εν λόγω πρόγραμμα που συνδιοργανώνεται με τον φορέα Jugend- &Kulturprojekt e.V. (www.jkpev.de) από τη Δρέσδη, τίθεται υπό την αιγίδα του Δήμου Βόλου και στοχεύει ανάμεσα στα άλλα και στην αισθητική αναβάθμιση κτιρίων του Δήμου Βόλου.

Το προηγούμενο της συνεργασίας με την Urbanact και το καλλιτεχνικό της αποτέλεσμα, αλλά και γενικότερα η δημιουργική δραστηριότητα της ομάδας στην πόλη μας και ανά την Ελλάδα, ενδυναμώνουν την πεποίθηση για μια νέα δημιουργική συνεργασία. Η νέα συνεργασία αποκτά ιδιαίτερη σημασία αφού διευρύνεται με τη συμμετοχή καλλιτεχνών από διάφορες χώρες της Ευρώπης. Οι 30 καλλιτέχνες, Έλληνες και ξένοι, θα παρέμβουν σε 5 σημεία της πόλης ανάμεσα στα οποία η φιλοτέχνηση του εξωτερικού τοίχου του Σταδίου και σχολείων της πόλης μας.

Επίσης μετά από πρόσκλησή τους προς του πολίτες και την απρόσμενη αποδοχή της, θα αναλάβουν και τη φιλοτέχνηση τοίχων ιδιωτικών κτιρίων μετά τη λήξη του προγράμματος, στο διάστημα 22-30 Σεπτεμβρίου 2017.

Η συγκεκριμένη δράση εμπλουτίζεται με την έκθεση έργων των συμμετεχόντων καλλιτεχνών που θα παρουσιαστούν στο Κέντρο Τέχνης Τζιόρτζιο Ντε Κίρικο. Συμμετέχουν οι κάτωθι καλλιτέχνες:

Apset / Artez / Bettina Dreier / Bifido / Bojan Lacmanoviv / Cedric Magnien / Dreyk The Pirate / Giacomo Zorba (The Other) / Ivesone / Jamer / Julieta.xlf / Jupiterfab / Kez / Mattia Campo Dall’ Orto / Markushinger / Milicadordevic / Nikola Mihajlovic / Oxalien / Sive / Sukar Uno / Taxis / Volotow.819 / Wuper / Xolaka.

Στον χώρο της έκθεσης θα φιλοξενηθεί μια μοναδική συλλογή βιβλίων και λευκωμάτων σχετικά με την ιστορία και τα κινήματα τoυ graffiti και των τοιχογραφιών και μια έκθεση φωτογραφιών από τις δράσεις των δύο φορέων που υλοποιούν το «Urbanartventures vol2».

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την επόμενη Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου, 8μμ., στο Κέντρο Τέχνης Τζιόρτζιο Ντε Κίρικο όπου θα πραγματοποιηθεί εικαστικό δρώμενο-performance και θα ακολουθήσει και fire performance από την Art of Flame.

Η διάρκεια της έκθεσης είναι 12-30 Σεπτεμβρίου με ελεύθερη είσοδο.

Το γκράφιτι και οι τοιχογραφίες, μορφές δημόσιας τέχνης, είναι η σημερινή καλλιτεχνική έκφραση που αλλάζει την εικόνα του αστικού περιβάλλοντος έχοντας βαθιές ρίζες σε διάφορες εποχές της τέχνης και σε διαφορετικούς πολιτισμούς. Σήμερα με τη δυναμική μιας ποικιλίας εκφραστικών δυνατοτήτων καλλιτεχνών που βιώνουν τον παλμό των πόλεων, μεταφέρει κοινωνικά μηνύματα και αισθητικά ερεθίσματα.

Οι δράσεις και οι πρωτοβουλίες που θα αναπτυχθούν στην πόλη μας από την ευρωπαϊκή και ελληνική ομάδα καλλιτεχνών, θα συμβάλλουν στην κατανόηση της σημερινής τέχνης και στην ευαισθητοποίηση, ενισχύοντας τον κοινωνικό προβληματισμό με ποικίλα μηνύματα μέσω της καλλιτεχνικής δημιουργίας στο αστικό περιβάλλον.

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 24210-82870 /2421031701, και

– www.doepap.gr και fb Τέχνες στον Βόλο.

– www.urbanact.gr.

– www.jkpev.de και

– facebook.com/UrbanArtVentures.