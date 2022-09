Κίνα: Μεγάλη πυρκαγιά σε ουρανοξύστη – Δείτε βίντεο

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε στο άνω των 200 μέτρων ύψους κτίριο της κινεζικής εταιρείας τηλεπικοινωνιών China Telecom, στην πρωτεύουσα της νότιας επαρχίας Χουνάν, Τσανγκσά.

Οι καπνοί που βγήκαν από την πύρινη λαίλαπα πυκνοί, δημιουργώντας μια αποπνικτική ατμόσφαιρα.

Όπως μεταδίδουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, η φωτιά έχει σβήσει, ενώ δεν έχουν καταγραφεί τραυματισμοί.

❗️In #China, the skyscraper of the largest telecom operator China Telecom in #Changsha is on fire. Hundreds of people could be burned alive. pic.twitter.com/GDNC74k8Tj

— NEXTA (@nexta_tv) September 16, 2022