Κέβιν Κόστνερ: Προσπαθεί να κερδίσει ξανά την πρώην σύζυγό του

Ο Κέβιν Κόστνερ «προσπαθεί να πάρει πίσω» την πρώην του Κριστίν Μπαουμγκάρτνερ, σύμφωνα με πληροφορίες.

Η σύζυγος του Κόστνερ, Κριστίν, με την οποία ήταν παντρεμένος από το 2004, κατέθεσε αίτηση διαζυγίου την περασμένη εβδομάδα, επικαλούμενη «αγεφύρωτες διαφορές».

Πρόσφατα δημοσιεύματα κάνανε λόγο ότι ο ηθοποιός αισθανόταν «αιφνιδιασμένος» από το πρόσφατο τέλος του 18χρονου γάμου τους.

Ο δύο φορές βραβευμένος με Όσκαρ Κόστνερ φαίνεται, όμως, αποφασισμένος να ξανακερδίσει την εν διαστάσει σύζυγό του Κριστίν Μπαουμγκάρτνερ.

Αρκετά δημοσιεύματα κάνουν την εμφάνισή τους ισχυριζόμενα ότι ο 68χρονος ηθοποιός δεν είναι έτοιμος να παραιτηθεί από τη μακροχρόνια σχέση τους.

«Όλοι πίστευαν ότι ο Κέβιν και η σύζυγός του ήταν σούπερ ευτυχισμένοι, οπότε όλα αυτά προκαλούν έκπληξη», αποκάλυψε πηγή στο Us Weekly. «Την αγαπάει πραγματικά και προσπαθεί να την ξανακερδίσει. Έχει αιφνιδιαστεί από όλο αυτό».

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, αποκαλύφθηκε από το People ότι το δύσκολο πρόγραμμα εργασίας του αστέρα φέρεται να έκανε τη γυναίκα του «δυστυχισμένη», καθώς επιθυμούσε να περνάει περισσότερο χρόνο στο οικογενειακό τους σπίτι στη Σάντα Μπάρμπαρα.

«Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, ο Κέβιν δεν είναι πολύ κοντά. Η απουσία του ήταν πολύ δύσκολη για εκείνη», δήλωσε η πηγή. Στη συνέχεια, συμπλήρωσε ότι αν και ο βετεράνος του Χόλιγουντ γνώριζε ότι η Κριστίν ήταν δυστυχισμένη, η κατάθεση του διαζυγίου της ήταν μια «δυσάρεστη έκπληξη».

Καθώς η αναζωογονημένη καριέρα του Κόστνερ συνέχισε να παίρνει όλο και περισσότερο φόρα εν μέσω της δημοτικότητας της σειράς «Yellowstone», η σύζυγός του ανησυχούσε για τα νέα του σχέδια, συμπεριλαμβανομένου του επερχόμενου γουέστερν έπους, «Horizon».

«Η Κριστίν δεν θέλει να πέσει [ο Κέβιν]με τα μούτρα σε ένα ακόμη πρότζεκτ. Έχει εμμονή με τα γυρίσματα του “Horizon” από πέρυσι. Δεν ήταν ευχαριστημένη με αυτό».

«Κατά καιρούς, η καριέρα του έχει πάρει προτεραιότητα έναντι της οικογενειακής του ζωής», δήλωσε μια άλλη πηγή στο δημοσίευμα. Η πηγή πρόσθεσε ότι ο ηθοποιός του «Bodyguard», «δεν πάει σπίτι για αρκετό καιρό λόγω των γυρισμάτων, της δημοτικότητας του “Yellowstone” και του χρόνου που απαιτείται για τα άλλα του πρότζεκτ. Είχε μεγάλη ζήτηση».

«Όλη αυτή η επιτυχία και ο ενθουσιασμός για το νέο πρότζεκτ μάλλον του πήρε την προσοχή μακριά από την οικογένειά του περισσότερο απ’ ό,τι κατάλαβε. Δεδομένου ότι δεν φαινόταν ότι αυτό θα άλλαζε και πιθανότατα θα μπορούσε να χειροτερέψει, αυτό προκάλεσε ένταση στο σπίτι».

Το ζευγάρι έχει τρία κοινά παιδιά: τον Κέιντεν, 15 ετών, τον Χέις, 14 ετών, και τη Γκρέις, 12 ετών.

Ο Κόστνερ ήταν, επίσης, παντρεμένος με τη Σίντυ Σίλβα από το 1978 έως το 1994 και έχουν τρία κοινά παιδιά. Επίσης, μοιράζεται έναν γιο, τον Λίαμ, με τη Μπρίτζετ Ρούνεϊ, με την οποία έβγαινε μετά τον χωρισμό του από τη Σίλβα.

Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης πραγματοποιεί αυτή τη στιγμή γυρίσματα στη Γιούτα για τη νέα του ταινία “Horizon”, η οποία σηματοδοτεί την πρώτη του σκηνοθετική δουλειά μετά από 20 χρόνια, από το “Open Range” του 2003.

Πριν από αυτό ήταν απασχολημένος με τα γυρίσματα στη Μοντάνα, όπου γυρίστηκε η τηλεοπτική σειρά «Yellowstone». Την περασμένη εβδομάδα, η Paramount επιβεβαίωσε ότι το «Yellowstone» θα τελειώσει μετά την τρέχουσα σεζόν. Το δεύτερο μέρος της πέμπτης σεζόν θα κάνει πρεμιέρα τον Νοέμβριο.

Πέρυσι διατυπώθηκε η άποψη ότι η Κριστίν του είχε πει να εγκαταλείψει τη σειρά, αλλιώς θα τον εγκατέλειπε.

