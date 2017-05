Κάννες: Χρυσός Φοίνικας στο «The Square», βραβείο σεναρίου για το Ελάφι του Λάνθιμου

Ο Πέδρο Αλμοδόβαρ και τα άλλα μέλη της κριτικής επιτροπής στο 70ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου στις Κάννες απένειμαν τον επετειακό Χρυσό Φοίνικα στην ταινία The Square του Σουηδού σκηνοθέτη Ρούμπεν Όστλουντ.

Ο Γιώργος Λάνθιμος και ο Ευθύμης Φιλίππου κέρδισαν το βραβείο σεναρίου, για την ταινία The killing of the sacred deer, στο 70 Φεστιβάλ των Καννών. Το βραβείο μοιράστηκαν με τη Βρετανίδα Λιν Ράμσεϊ που υπογράφει το σενάριο και τη σκηνοθεσία της ταινίας You were never really here, που προβλήθηκε τελευταία στο διαγωνιστικό τμήμα. «Ευχαριστώ την κριτική επιτροπή για αυτό το ωραίο δώρο» είπε ο Έλληνας σκηνοθέτης παραλαμβάνοντας το βραβείο του ενώ η Ράμσεϊ δήλωσε πολύ συγκινημένη για τη βράβευσή της.

Η Σοφία Κόπολα απέσπασε στις Κάννες το βραβείο σκηνοθεσίας για την ταινία The Beguiled, ένα ριμέικ της ταινίας «Ο προδότης» του 1971.

Ο Ρώσος σκηνοθέτης Αντρέι Ζβιαγκίντσεφ απέσπασε το βραβείο της κριτικής επιτροπής για την ταινία Loveless. Είναι η τρίτη φορά που ο Ρώσος δημιουργός βραβεύεται στο Φεστιβάλ των Καννών.

Το βραβείο καλύτερης γυναικείας ερμηνείας πήγε στην Νταϊάν Κρούγκερ, την πρωταγωνίστρια της γερμανόφωνης ταινίας In the fade ενώ το αντίστοιχο βραβείο ανδρικής ερμηνείας απονεμήθηκε στον Χοακίν Φίνιξ για την ταινία You were never really here.

Η Γαλλίδα σκηνοθέτιδα Λεονόρ Σεράιγ τιμήθηκε με την Χρυσή Κάμερα, το βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη, για την κωμωδία Jeune Femme με πρωταγωνιστές τη Λετίσια Ντος και τον Γκρεγκουάρ Μονσενιόν.

Την τελετή λήξης και απονομής των βραβείων του 70ου Φεστιβάλ άνοιξε γύρω στις 20.20 η Ιταλίδα ηθοποιός Μόνικα Μπελούτσι, φορώντας μια αστραφτερή μαύρη τουαλέτα.

Η κριτική επιτροπή, με πρόεδρο τον Ισπανό σκηνοθέτη Πέδρο Αλμοδόβαρ, είχε παραδώσει τον φάκελο με την απόφασή της λίγο μετά το μεσημέρι, αφού αποσύρθηκε για αρκετές ώρες σε μια έπαυλη, αποκομένη από τον έξω κόσμο. «Ήταν μια δύσκολη ημέρα, οι ταινίες ήταν εξαιρετικές», παραδέχτηκε η ηθοποιός και μέλος της επιτροπής Τζέσικα Τσαστέιν, μιλώντας πριν από την έναρξη της τελετής στο Canal+.

