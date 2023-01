Καναδή ρεπόρτερ λιποθύμησε on air – «Συγγνώμη δεν αισθάνομαι πολύ καλά»

Η δουλειά του ρεπόρτερ δεν είναι καθόλου εύκολη απέδειξε Καναδή δημοσιογράφος που on air αισθάνθηκε αδιαθεσία.

Ειδικότερα, μια Καναδή ρεπόρτερ καταγράφηκε από κάμερα να λιποθυμά και ενώ ήταν on air. Η δημοσιογράφος Τζέσικα Ρομπ αισθάνθηκε δυσφορία, άρχισε να χάνει τα λόγια της και πρόλαβε να πει στην παρουσιάστρια ότι δεν αισθάνεται καλά πριν καταγραφεί να καταρρέει.

«Συγγνώμη Νάρεμαν. Δεν αισθάνομαι πολύ καλά αυτή τη στιγμή και είμαι έτοιμη να…» είπε η Ρομπ προτού καταρρεύσει.

Το ρεπορτάζ της Ρομπ διακόπηκε και η παρουσιάστρια του δελτίου, διαβεβαίωσε τους τηλεθεατές ότι «θα βεβαιωθούμε ότι η Τζέσικα, είσαι καλά. Σας ευχαριστώ».

Must Watch: Young CTV News reporter Jessica Robb starts slurring her words, appears to go into medical distress, and looks like she’s about to collapse live on air during the 6pm show tonight. pic.twitter.com/tVrmtXvvyR

— The Canadian Independent (@canindependent) January 9, 2023