Καναδάς: Το «Free Willy» γίνεται νόμος

Eγκρίθηκε νομοσχέδιο από τη Βουλή των Κοινοτήτων του Καναδά, το οποίο ορίζει παράνομη την αιχμαλωσία των φαλαινών, των δελφινιών και άλλων μεγάλων ζώων της θάλασσας.

Το νέο νομοσχέδιο ονομάζεται «Free Willy», όνομα εμπνευσμένο από την ταινία του Σιμόν Ουίσερ, η οποία βγήκε το 1993 και δείχνει την ιστορία ενός αγοριού που απελευθερώνει μια φάλαινα όρκα από θαλάσσιο πάρκο των ΗΠΑ. Μάλιστα οι παραβάτες του νόμου θα τιμωρούνται με πρόστιμο μεγαλύτερο των 150.000 δολαρίων.

Nothing fantastic ever happens in a hurry. But today we celebrate that we have ended the captivity and breeding of whales and dolphins. This is news to splash a fin at. #bills203 #emptythetanks #cdnpoli Thank you everyone. pic.twitter.com/7j49YkEmpy

— Humane Canada (@HumaneCanada) June 10, 2019