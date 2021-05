Καναδάς: Ενας νεκρός από πυροβολισμούς στο αεροδρόμιο του Βανκούβερ

H καναδική Αστυνομία αναζητά ύποπτο ή υπόπτους ύστερα από περιστατικό με πυροβολισμούς, κατά τους οποίους ένα άτομο σκοτώθηκε μέρα μεσημέρι έξω από τον κεντρικό τερματικό σταθμό του Διεθνούς Αεροδρομίου του Βανκούβερ στο Ρίτσμοντ της Βρετανικής Κολούμπια.

«Ένας άντρας πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε σήμερα το απόγευμα κοντά στον τερματικό σταθμό αναχώρησης εσωτερικού» , ανέφερε η Ομάδας Έρευνας για Ανθρωποκτονίες (IHIT) την Κυριακή. Εξάλλου, ανακοινώθηκε ότι το συμβάν είχε λήξει, ενώ οι αξιωματούχοι του αεροδρομίου διαβεβαίωσαν ότι το αεροδρόμιο ήταν «ανοιχτό και ασφαλές» και ότι οι πτήσεις γίνονταν κανονικά.

Ωστόσο, ενώ η σκηνή αναφέρθηκε ότι δεν είναι πλέον ενεργή, ο ύποπτος ή οι ύποπτοι πυροβολισμού κατάφεραν να διαφύγουν από την Αστυνομία, με αναφορές που έλεγαν ότι πυροβόλησαν κατά αστυνομικών καθώς το όχημά τους έφυγε. Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν εικόνες ενός καμένου οχήματος στο Surrey, το οποίο ανέφεραν ότι πιστεύεται ότι ήταν το μέσο με το οποίο διέφυγαν οι ύποπτοι.

Τα ΜΜΕ αναφέρουν ότι το περιστατικό της Κυριακής σχετίζεται με εγκλήματα συμμοριών, με αναφορές που ισχυρίζονται ότι το θύμα πυροβολισμού ήταν «μέλος της συμμορίας». Η βία μεταξύ των συμμοριών έχει αυξηθεί στην περιοχή του Μετρό του Βανκούβερ και δυστυχώς υπάρχουν και αθώα θύματα στα διασταυρούμενα πυρά. Μια 22χρονη γυναίκα με το όνομα Shana Harris πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε στο Surrey τον Φεβρουάριο και η Αστυνομία είπε τον Απρίλιο ότι ήταν «ακούσιο θύμα μιας στοχευμένης βολής» και ότι δεν συμμετείχε σε κάποια συμμορία.

This was 22yo Shana Harris. She was shot and killed at a home in Surrey's Whalley neighbourhood on Feb 4th at 730am. We believe she was the unintended victim of a targeted shooting. Much has been done on the case with much still left to do. If you have info, please reach out. pic.twitter.com/k1zPNsGVfH

— IHIT (@HomicideTeam) April 13, 2021