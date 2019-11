«Καμπάνα» 7 αγωνιστικών στον παίκτη που χτύπησε προπονητή στη Bundesliga (vid)

βαρύς έπεσε ο πέλεκυς της γερμανικής αθλητικής δικαιοσύνης για τον αρχηγό της Αϊντραχτ Φρανκφούρτης, Ντέιβιντ Αμπραχαμ, ο οποίος είχε χτυπήσει τον προπονητή της Φράιμπουργκ Κρίστιαν Στρέιχ κατά τη διάρκεια της μεταξύ τους αναμέτρησης για την Bundesliga.

Ο Αργεντινός αμυντικός είχε ρίξει με δύναμη στο έδαφος τον Γερμανό κόουτς, την ώρα που περνούσε από δίπλα του στην προσπάθειά του να πιάσει την μπάλα. Η πρόθεσή του να τον χτυπήσει έγινε αντιληπτή αμέσως γι’ αυτό κι αποβλήθηκε αμέσως από τον διαιτητή Φέλιξ Μπριχ.

Τα πειθαρχικά όργανα του γερμανικού ποδοσφαίρου ωστόσο δεν έμειναν μόνο εκεί αλλά τιμώρησαν τον Αμπραχαμ με ποινή επτά αγωνιστικών (θα επανέλθει στα γήπεδα το 2020, μετά τη χειμερινή διακοπή), ενώ και η ομάδα του τιμωρήθηκε με 25.000 ευρώ.

Δείτε τι είχε συμβεί στην επίμαχη φάση

Incredible scenes in the Bundesliga match today involving Freiburg and Frankfurt. Frankfurt defender David Abraham ran into the opposition's manager Christian Streich and was sent off for doing so!

Absolutely disgusting no need for it no matter what had happened.#Bundesliga pic.twitter.com/9KiFZ7FYZx

— FIFA 20 Career Mode (@FIFA20Careers) November 10, 2019