Καλάθι του Νοικοκυριού: Πώς αποτιμάται η πρώτη μέρα του νέου μέτρου – Τι λένε σούπερ μάρκετ και καταναλωτές

Στην ιστοσελίδα του υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων έχουν αναρτηθεί οι τιμοκατάλογοι από 13 αλυσίδες ενώ τα προϊόντα που συμμετέχουν στο «καλάθι του νοικοκυριού» επισημαίνονται με σχετική σήμανση στο ράφι και τις διαφημιστικές προβολές των αλυσίδων. Οι τιμές που ανακοινώθηκαν σήμερα ισχύουν για την επόμενη εβδομάδα καθώς η σύνθεση του καλαθιού θα αλλάζει κάθε Τετάρτη.

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Αδωνις Γεωργιάδης, ο αναπληρωτής υπουργός Νίκος Παπαθανάσης, ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή Σωτήρης Αναγνωστόπουλος, ο διοικητής της Διϋπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙΜΕΑ) Χαράλαμπος Μελισσινός και ελεγκτές της ΔΙΜΕΑ, επισκέφτηκαν σήμερα, πρώτη μέρα εφαρμογής του μέτρου για το «καλάθι του νοικοκυριού», καταστήματα αλυσίδων σούπερ μάρκετ στην Αττική.

Έλεγχοι για τα περιθώρια κέρδους

«Θα ελέγχουμε τις τιμές πριν και μετά βάσει του πλαφόν του περιθωρίου κέρδους και να έχουμε κάνει στο μέτρο του εφικτού το καλύτερο για τον καταναλωτή», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης. Οι έλεγχοι αφορούν στο περιθώριο κέρδους των 51 προϊόντων στο καλάθι του νοικοκυριού που δεν μπορεί να ξεπερνά το περιθώριο κέρδους του Σεπτεμβρίου του 2021.

Ο καταναλωτής που θα επιλέξει το καλάθι του νοικοκυριού, σίγουρα θα έχει μια σημαντική ωφέλεια στην εβδομαδιαία του κατανάλωση και αυτός είναι και ο στόχος, δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, μετά τις επισκέψεις σε 9 καταστήματα αλυσίδων σούπερ μάρκετ στην Αττική.

Ο κ. Γεωργιάδης, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι η πρώτη εικόνα από το καλάθι είναι πολύ ενθαρρυντική ενώ οι τιμές σε βασικά προϊόντα είναι σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Ο κ. Παπαθανάσης δήλωσε, μεταξύ άλλων, ότι τα σούπερ μάρκετ έχουν εναρμονιστεί με τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στη σχετική υπουργική απόφαση. «Προχωράμε σε ένα ακόμη μέτρο στήριξης των συμπολιτών μας, για να αντιμετωπίσουμε, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αυτό το κύμα της εξωγενούς κρίσης ακρίβειας που πλήττει και την πατρίδα μας» υπογράμμισε.

Γεμάτο το καλάθι των σούπερ μάρκετ

Από την πλευρά τους οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ ανάρτησαν τους πρώτους τιμοκαταλόγους για τα προϊόντα που συνθέτουν το «καλάθι του νοικοκυριού» προσπαθώντας να κρατήσουν ισορροπία ανάμεσα στα επώνυμα και τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.

Σύμφωνα με πηγές κοντά στην εταιρεία Σκλαβενίτης, οι κωδικοί που συνθέτουν το καλάθι της επιχείρησης περιλαμβάνουν συνολικά 63 προϊόντα ευρείας αποδοχής και πανελλαδικής κάλυψης σε όσο το δυνατόν χαμηλότερες τιμές. Κύριο κριτήριο επιλογής των προϊόντων του καλαθιού είναι να αποτελούν ταχυκίνητους κωδικούς, με ισχυρά μερίδια αγοράς στις κατηγορίες όπου αντιστοιχούν και να έχουν μεγάλη επάρκεια.

Πώς βλέπουν το μέτρο οι καταναλωτές

Πολλές αλυσίδες έβαλαν στην λίστα για το καλάθι του νοικοκυριού προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας για να κρατήσουν χαμηλά τις τιμές με τους καταναλωτές να αναζητούν την φτηνότερη τιμή. «Έχουν κάνει αυξήσεις 40% σε όλα τα είδη. Η διαφορά στην τιμή είναι 2 λεπτά», λέει ένας πολίτης στο OPEN, ενώ άλλοι λένε πως είναι κάποια ανακούφιση.

Τι λένε οι επιχειρήσεις

Η Σκλαβενίτης, τιμώντας την εμπιστοσύνη των πελατών της, έδωσε έμφαση σε κωδικούς προϊόντων που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη ζήτηση, με αποτελέσματα το καλάθι της να περιλαμβάνει ένα ισορροπημένο μείγμα προϊόντων επώνυμης και ιδιωτικής ετικέτας, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο καλάθι του νοικοκυριού θα φέρουν την ειδική σήμανση στα ράφια εντός των καταστημάτων Σκλαβενίτης και θα είναι διαθέσιμα και στο eMarket Sklavenitis.gr, το οποίο εξυπηρετεί την Αττική, τη Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα και την Πάτρα.

Σημειώνεται ότι η ανάρτηση του καλαθιού της κάθε εβδομάδας θα γίνεται κάθε Τετάρτη στην ηλεκτρονικη? πλατφο?ρμα e-katanalotis, ενώ η σχετική λίστα θα εμφανίζεται και στο Sklavenitis.gr, στην κατηγορία «Συλλογές».

«Για το καλάθι του νοικοκυριού, τα My market έχουν επιλέξει κυρίως επώνυμα προϊόντα, σε ποσοστό 80%, που βρίσκονται ψηλά στις προτιμήσεις των καταναλωτών, στις κατηγορίες που ορίζει η νομοθεσία» αναφέρουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ πηγές της αλυσίδας My market. «Στόχος είναι να δοθεί προστιθέμενη αξία στις αγορές των πελατών επιλέγοντας προϊόντα ταχυκίνητα, που τα προτιμούν και τα εμπιστεύονται οι πελάτες, εξασφαλίζοντας ανταγωνιστικές τιμές σε σχέση με τις αρχικές τιμές ραφιού» σημειώνουν οι ίδιες πηγές. «Σημαντική, επίσης, για την αλυσίδα είναι και η εμπειρία του πελάτη και σε αυτό το πλαίσιο έχουν σχεδιαστεί ευδιάκριτες σημάνσεις για τα προϊόντα αυτά, ώστε ο πελάτης να τα βρίσκει εύκολα τόσο στα φυσικά καταστήματα My market όσο και στο eshop της αλυσίδας» τονίζουν.

Η Βασιλική Αδαμίδου διευθύντρια επικοινωνίας και εταιρικής υπευθυνότητας της Lidl Ελλάς μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ τονίζει ότι η Lidl Ελλάς βρίσκεται πάντα κοντά στους καταναλωτές υποστηρίζοντας καθημερινά το καλάθι του νοικοκυριού με ποιοτικά προϊόντα στις καλύτερες τιμές. «Συμμετέχουμε και εμείς σε αυτήν την πρωτοβουλία του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με στόχο να προσφέρουμε ένα προσιτό οικογενειακό τραπέζι για όλους. Για την πρώτη εβδομάδα έχουμε συμπεριλάβει στο καλάθι μας 51 κωδικούς, όσες είναι και οι βασικές κατηγορίες στη λίστα προϊόντων, που εμπεριέχεται στην ΥΑ, και αφορούν σε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.

Τα προϊόντα αυτά επιλέχθηκαν με δυο κριτήρια. Να είναι τα οικονομικότερα στην κατηγορία τους διασφαλίζοντας την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής για το συμφέρον του καταναλωτή αλλά και για να έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα επάρκειας. Κοινός μας στόχος είναι να δημιουργήσουμε ένα επιπλέον σχέδιο στήριξης του καταναλωτή για τις δύσκολες συνθήκες που βιώνει». «Η Lidl Ελλάς άλλωστε από την αρχή της λειτουργίας της έως και σήμερα, έχει στον πυρήνα της την προσφορά της καλύτερης τιμής προς όφελος του καταναλωτή και της απλότητας στην αγοραστική εμπειρία και στις διαδικασίες. Αξίες ιδιαίτερα επίκαιρες για τις μέρες μας» τονίζει η κ. Αδαμίδου.

Ο γενικός διευθυντής της Διαμαντής Μασούτης ΑΕ, Θοδωρής Γεροστεργιούδης σε δήλωσή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ επισημαίνει ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τους καταναλωτές ήδη από την πρώτη ημέρα εφαρμογής του μέτρου. «Πρόκειται για ένα εγχείρημα που αφορά συγκεκριμένα προϊόντα σε 51 κατηγορίες για τα οποία ο σκοπός είναι να συγκρατηθούν οι τιμές όσο περισσότερο γίνεται ώστε να είναι άκρως ανταγωνιστικά» σημείωσε. Σύμφωνα με τον ίδιο, στην Μασούτης ο καταναλωτής θα βρει ένα καλάθι πολύ ανταγωνιστικό το οποίο περιέχει και πολύ δυνατέσς προσφορές στα επώνυμα αλλά και την ιδιωτική ετικέτα. «Έχουμε ένα μοιρασμένο καλάθι» ανέφερε. Ο κ. Γεροστεργιούδης πρόσθεσε επίσης: «πολύ μεγάλη συμμετοχή έχουν και οι προμηθευτές – γιατί αυτό αφορά όλη την εφοδιαστική αλυσίδα – ενώ στοχεύουμε στην επάρκεια των προϊόντων».

Πηγή:ethnos