Ιταλία: Ποδοσφαιριστής της Λάτσιο… δάγκωσε αντίπαλό του – Τιμωρήθηκε με αποκλεισμό τεσσάρων αγώνων (video)

Με ένα… δάγκωμα σε αντίπαλό του, ξέσπασε τα νεύρα του ο Πάτρικ της Λάτσιο, στον προχθεσινό αγώνα της ομάδας του με την Λέτσε για την Serie A.

Ο Πάτρικ, σε μία στημένη φάση, είχε μία αψιμαχία με τον Τζούλιο Ντονάτι της Λέτσε και από τα νεύρα του… δάγκωσε στο χέρι τον αντίπαλό του! Η ενέργειά του αρχικά δεν έγινε αντιληπτή, αλλά στη συνέχεια, με την βοήθεια του VAR, ο διαιτητής τον απέβαλε.

Lazio defender Patric was sent off for biting Lecce's Giulio Donati. pic.twitter.com/C681xLtPuz

— ESPN FC (@ESPNFC) July 7, 2020