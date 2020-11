Ιράν: Θρίλερ με δολοφονία κορυφαίου πυρηνικού επιστήμονα

Ο κορυφαίος Ιρανός πυρηνικός φυσικός και αρχιτέκτονας του πυρηνικού προγράμματος της χώρας, Μοχσέν Φαχριζάντ, δολοφονήθηκε στην Τεχεράνη, όπως μεταφέρουν τα ιρανικά Μέσα Ενημέρωσης. Συμφωνα με το Sputnik, σε δελτίο τύπου που εξέδωσε το υπουργείο Άμυνας της χώρας, αναφέρεται ότι η κυβέρνηση του Ιράν αντιμετωπίζει το περιστατικό ως τρομοκρατική επίθεση.

Σύμφωνα με τον Guardian, ο Μοχσέν Φαχριζάντ πυροβολήθηκε σε ενέδρα στην πόλη Absard, 70 χιλιόμετρα ανατολικά της Τεχεράνης. Τέσσερα άτομα άνοιξαν πυρ εναντίον του, ενώ σύμφωνα με μάρτυρες ακούστηκε και μια έκρηξη. Ο επιστήμονας μεταφέρθηκε σε κοντινό νοσοκομείο όπου και υπέκυψε στα τραύματά του.

Λίγη ώρα αργότερα, ο διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης έγραψε στο Twitter ότι το Ιράν θα εκδικηθεί τις δολοφονίες των πυρηνικών του επιστημόνων, όπως έχει κάνει και στο παρελθόν. Σημειώνεται, ότι ο Μοχσέν Φαχριζάντ ορίστηκε ως επικεφαλής του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν το 2018.

