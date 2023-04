ΗΠΑ: Τρομακτικό δυστύχημα σε αγώνα με μπάγκι – Νεκρός 26χρονος οδηγός (βίντεο)

Τραγική κατάληξη είχε αγώνας με οχήματα τύπου μπάγκι στις ΗΠΑ με τον 26χρονο Τζάστιν Όουεν να χάνει τη ζωή του σε τρομακτικό δυστύχημα.

Όπως φαίνεται στο βίντεο από τον προκριματικό αγώνα που διεξήχθη το Σάββατο για το εθνικό πρωτάθλημα AMSOIL Sprint Car, το όχημα με οδηγό τον 26χρονο από το Οχάιο αρχικά χτύπησε στον εξωτερικό τοίχο και μετά τούμπαρε αρκετές φορές.

To δυστύχημα σημειώθηκε στην τρίτη στροφή του αγώνα η συνέχεια του οποίου ακυρώθηκε.

Ο Όουεν ήταν ο πρωταθλητής στον συγκεκριμένο αγώνα όπως ανακοίνωσε η διοργανώτρια αρχή.

Justin Owen, a sprint car competitor for more than a decade, succumbed to injuries sustained in a crash during Saturday’s USAC @AMSOILINC National Sprint Car event at @BurgSpeedway.

USAC send its deepest condolences to his family & friends.

Full Story: https://t.co/COTliIddde pic.twitter.com/YGVypZzS58

— USAC Racing (@USACNation) April 9, 2023