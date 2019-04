ΗΠΑ: Τουλάχιστον ένας νεκρός και 15 τραυματίες από έκρηξη σε αγωγό αερίου

Ενας τουλάχιστον άνθρωπος έχασε την ζωή του και τουλάχιστον 15 έχουν τραυματιστεί από έκρηξη σε αγωγό αερίου στο κέντρο της πόλης Durham στη Βόρεια Καρολίνα.

Τοπικά μέσα επικαλούμενα αυτόπτες μάρτυρες τονίζουν πως πιθανότατα η έκρηξη προκλήθηκε όταν συνεργεία που έσκαβε σε κεντρικό δρόμο της πόλης τρύπησε τον κεντρικό αγωγό αερίου.

Από την έκρηξη έχει πέσει η πρόσοψη εμπορικού κέντρου κοντά στον αγωγό. Στο σημείο της έκρηξης έχει δημιουργηθεί μεγάλος κρατήρας ενώ πυκνός μαύρος καπνός καλύπτει την περιοχή. Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και ασθενοφόρα.

A gas explosion partially collapsed a building in Durham, North Carolina and ignited a fire, killing one person and injuring more than a dozen. Authorities urged the public to avoid the area. https://t.co/7ALgdfX86j pic.twitter.com/gNNAvF81jY

