ΗΠΑ: Τέσσερις νεκροί σε καταδίωξη στο Μαϊάμι – Σοκαριστικά πλάνα

Τραγική κατάληξη είχε άλλη μια καταδίωξη που έλαβε χώρα στις ΗΠΑ με την αστυνομία να προσπαθεί να συλλάβει ληστές, που έκλεψαν φορτηγό εταιρείας μεταφορών. Το συμβάν έλαβε χώρα στο Μαϊάμι εν μέσω κυκλοφοριακής αιχμής και το κυνηγητό κατέληξε σε ανταλλαγή πυρών, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τέσσερις άνθρωποι, ανάμεσά τους οι δύο ύποπτοι.

Ήταν περίπου 16:15 όταν δύο ύποπτοι λήστεψαν κοσμηματοπωλείο στο Κόραλ Γκέιμπλς, στο νότιο Μαϊάμι. «Καθώς οι ύποπτοι έφευγαν από τον χώρο, έκλεψαν ένα φορτηγό της UPS και απήγαγαν τον οδηγό του», δήλωσε ο Τζορτζ Πίρο, πράκτορας του Ομοσπονδιακού Γραφείου Έρευνας (FBI), κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ακολούθησε καταδίωξη για δεκάδες χιλιόμετρα, με πολλά αυτοκίνητα της αστυνομίας να ρίχνονται στο κυνήγι του καστανόχρωμου φορτηγού που ελισσόταν ανάμεσα σε πλήθος άλλων αυτοκινήτων. Ανταλλάχθηκαν πυρά ανάμεσα στις δυνάμεις επιβολής της τάξης και τους υπόπτους περί τις 17:30 κοντά στο Μίραμαρ, περίπου 40 χιλιόμετρα από το κοσμηματοπωλείο.

Οι «δύο ένοπλοι ύποπτοι» σκοτώθηκαν, όπως και δύο «αθώοι» πολίτες, ανέφερε ο Πίρο, εξηγώντας πως επρόκειτο για τον οδηγό που απήχθη και έναν διερχόμενο.

Μεγάλο μέρος της θεαματικής καταδίωξης αναμεταδόθηκε απευθείας από τηλεοπτικούς σταθμούς, χάρη σε πλάνα που τράβαγαν εικονολήπτες από ελικόπτερα. Τα πλάνα εικονίζουν μεταξύ άλλων το καφετί φορτηγό να κινείται έχοντας αναπτύξει ταχύτητα στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης, με τις πίσω πόρτες του ανοιχτές, με περιπολικά της αστυνομίας να το καταδιώκουν.

BREAKING: Police in Florida open fire while pursuing armed robbery suspects who were holding a UPS driver hostage. No word on injuries (viewer discretion is advised) pic.twitter.com/lUCCe60AvA

— BNO News (@BNONews) December 5, 2019