ΗΠΑ: Συνελήφθη 43χρονος που κατηγορείται ως ο κατά συρροή δολοφόνος του Στόκτον

Ένας 43χρονος που συνελήφθη χθες στο Στόκτον των Ηνωμένων Πολιτειών φέρεται να είναι ο δράστης έξι δολοφονιών που συγκλόνισαν την Καλιφόρνια τους προηγούμενους μήνες.

Ο Ουέσλι Μπράουνλι συνελήφθη το πρωί του Σαββάτου και εκτιμάται πως ήταν στο «κυνήγι» υποψήφιου θύματος, δήλωσε ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας Στάνλεϊ Μακφάντεν σε συνέντευξη Τύπου. «Είμαστε βέβαιοι ότι αποτρέψαμε άλλη μια δολοφονία», δήλωσε ο Μακφάντεν, συμπληρώνοντας ότι ο Μπράουνλι ήταν οπλισμένος.

Homicide Series Update: Wesley Brownlee, 43, was arrested this morning in Stockton in connection to our homicide series investigation. During a press conference, Chief McFadden said Wesley was out hunting and we prevented another killing from happening. pic.twitter.com/u0KfKmbhXZ

— Stockton Police Dept (@StocktonPolice) October 15, 2022