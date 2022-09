ΗΠΑ: Πυροβολισμοί μέσα σε νοσοκομείο του Άρκανσο – Ένας νεκρός

Συναγερμός σήμανε σήμερα στο Σέργουντ του Άρκανσο στις ΗΠΑ για ένοπλο μέσα σε νοσοκομείο της πόλης.

Ισχυρή αστυνομική δύναμη αναπτύχθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί (τοπική ώρα) γύρω από το νοσοκομείο St. Vincent, αποκλείοντας τη γύρω περιοχή.

«Ένας άνθρωπος τραυματίστηκε θανάσιμα από τουλάχιστον μία σφαίρα» μέσα στο νοσοκομείο, δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας του Σέργουντ, Τζεφ Χάγκαρ, χωρίς να διευκρινίσει αν πρόκειται για ιατρό, ασθενή ή επισκέπτη.

This is the scene outside CHI St. Vincent in Sherwood.

Medical personnel & patients continue to come out of the building. People w/ appointments are asking whether they can still go inside.

Still a lot of questions I’m getting answers to. #ARNews https://t.co/OlZ2l3VMDC pic.twitter.com/mE5ACqkz10

— Andrew Epperson (@eppersports) September 28, 2022