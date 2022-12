ΗΠΑ: Εντόπισαν σκύλο μέσα σε σακίδιο κατά τον έλεγχο αποσκευών σε αεροδρόμιο του Ουινσκόνσιν

Σκύλος ξεχάστηκε σε σακίδιο με αποτέλεσμα να εντοπιστεί από τους υπαλλήλους του ελέγχου αποσκευών σε περιφερειακό αεροδρόμιο του Ουινσκόνσιν των ΗΠΑ.

Δύο εβδομάδες από τον εντοπισμό γάτας η οποία βρέθηκε- κατά τον έλεγχο αποσκευών στο αεροδρόμιο στη Νέα Υόρκη- κρυμμένη σε βαλίτσα, το σκηνικό επαναλαμβάνεται και σκύλος εντοπίστηκε σε χειραποσκευή, περνώντας από το μηχάνημα ελέγχου με ακτίνες, του περιφερειακού αεροδρομίου στο Μάντισον, όπως ενημέρωσε η αμερικανική Διοίκηση Ασφάλειας Μεταφορών (TSA).

Ο μικρός σκύλος ήταν μέσα σε ένα χειραποσκευή. Η Διοίκηση Ασφάλειας Μεταφορών μάλιστα, μοιράστηκε μια φωτογραφία ενός μαύρου σακιδίου πλάτης σε έναν κάδο μαζί με ένα πλάνο από τον σκύλο μέσα στην τσάντα.

A dog was accidentally sent through the X-ray @MSN_Airport this week. When traveling with any animal, notify your airline & know their rules. At the checkpoint, remove your pet from the bag and send all items, including the empty carrier, to be screened in the machine. (1/2) pic.twitter.com/JLOStCDsir

— TSA_GreatLakes (@TSA_GreatLakes) December 6, 2022