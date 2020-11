ΗΠΑ: Ελεύθερος με εγγύηση ο 17χρονος που σκότωσε δύο διαδηλωτές στο Ουισκόνσιν

Ενας 17χρονος Αμερικανός κατά του οποίου έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για φόνο εκ προμελέτης, αφού πυροβόλησε και τραυμάτισε θανάσιμα το καλοκαίρι δύο διαδηλωτές κατά του ρατσισμού στο Ουισκόνσιν, αφέθηκε ελεύθερος μετά την καταβολή εγγύησης 2 εκατομμυρίων δολαρίων, γνωστοποίησε την Παρασκευή ένας από τους συνηγόρους του.

Ο Κάιλ Ρίτενχαους «βγήκε από την φυλακή», γράφει ο δικηγόρος Λιν Γουντ σε μήνυμά του στο Twitter, ευχαριστώντας αυτούς που συνέβαλαν στην συγκέντρωση του ποσού της εγγύησης που απαιτείτο για να αφεθεί ελεύθερος ο 17χρονος, μεταξύ των οποίων ο ηθοποιός Ρίκι Σρόντερ. Σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο Κάιλ Ρίτενχαους, υποστηρικτής του Ρεπουμπλικανού απερχόμενου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και λάτρης των όπλων, είχε μεταβεί τον Αύγουστο στην Κενόσα για να «προστατεύσει» την πόλη από τις ταραχές που είχαν ξεσπάσει στο περιθώριο των διαδηλώσεων κατά της αστυνομικής βίας.

KYLE RITTENHOUSE IS OUT OF JAIL.

God bless ALL who donated to help #FightBack raise required $2M cash bail.

Special thanks to Actor Ricky Schroder @rickyshroder1 & Mike Lindell @realMikeLindell for putting us over the top.

Kyle is SAFE.

Thanks to ALL who helped this boy.

— Lin Wood (@LLinWood) November 20, 2020