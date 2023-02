ΗΠΑ: Εκτός υπηρεσίας αστυνομικός πυροβόλησε επίδοξο ληστή – «Στο είχα πει ότι θα σε σκοτώσω»

Τη στιγμή που μιας εκτός υπηρεσίας αστυνομικός στο Σικάγο των ΗΠΑ πυροβόλησε και τραυμάτισε θανάσιμα έναν 39χρονο, ο οποίος κατέληξε στο νοσοκομείο στο οποίο μεταφέρθηκε, κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας.

Στο βίντεο φαίνεται η αστυνομικός που υπηρετεί στο αστυνομικό τμήμα του Σικάγο να πυροβολεί τρεις φορές στο στομάχι τον Λεβόν Σμιθ, όπως ήταν το όνομα του 39χρονου που άφησε την τελευταία του πνοή τρεις ημέρες μετά το περιστατικό που σημειώθηκε στις 17 Ιανουαρίου.

Epic off-duty female cop shoots an assailant that attacks her. She says “I’ll kill you” he responds something to the effect of “you cannot kill me then” she then says “watch this” and proceeds to shoot him. The man eventually died and his family is suing…pic.twitter.com/CL3cjFauQ5

— Nuance Bro (@NuanceBro) February 17, 2023