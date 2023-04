ΗΠΑ: Άνδρας ξόδεψε 164.000 δολάρια για να ψηλώσει – Πώς γίνεται η επώδυνη επέμβαση

Ένας 41χρονος από τις ΗΠΑ ξόδεψε 164.000 δολάρια σε μια επώδυνη εγχείρηση για να ψηλώσει. Ο Μόουζες Γκίμπσον για χρόνια ερχόταν αντιμέτωπος με περιπαικτικά σχόλια για το ανάστημά του, τα οποία έπλητταν την «αυτοπεποίθησή» του.

Πριν αποφασίσει να υποβληθεί σε εγχείρηση δοκίμασε φαρμακευτικές θεραπείες που δήθεν ψηλώνουν και απευθύνθηκε και σε «πνευματικούς θεραπευτές» οι οποίοι ισχυρίζονταν ότι μπορούν να τον βοηθήσουν, σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail. Τελικά, τίποτα αυτά δεν δούλεψε, έτσι ο Μόουζες αποφάσισε να βρεθεί κάτω από το χειρουργικό νυστέρι.

A man, Moses Gibson, from Minneapolis, Minnesota in the United States, has undergone a leg surgery to add five inches to his height after struggling to talk to women for years due to self-doubt about his stature. pic.twitter.com/xWPjfViO9B

«Έχω παλέψει με το ύψος μου. Ακόμη και όταν ήμουν στο λύκειο, ήμουν πάντα δυσαρεστημένος με το ύψος μου», δήλωσε ο 41χρονος που έχει ύψος 1,67.

«Όταν ήμουν περίπου 15 ετών, συνειδητοποίησα ότι οι περισσότεροι συμμαθητές μου ήταν ψηλότεροι από εμένα. Αυτό άρχισε να με επηρεάζει σταδιακά». «Συνήθιζα να βάζω πράγματα στα παπούτσια μου για να κερδίσω λίγο ύψος, αλλά δεν ήταν αρκετό».

Moses Gibson spent 170k on 2 height lengthening surgery after being subjected heightism for being 5’5!

He said he long struggled to get a girlfriend due to his 5-foot-5-inch frame, initially turning to medication and a “spiritual healer” to try to increase his height… He… pic.twitter.com/HqoTcUyCZR

