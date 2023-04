Ινδία: Ανθρωποκυνηγητό για νύφη που πυροβόλησε με όπλο στον γάμο της

Μία νύφη, που πυροβόλησε με όπλο στον γάμο της καταδιώκουν οι αστυνομικές αρχές της Ινδίας στη βόρεια πολιτεία Ούταρ Πραντές.

Το περιστατικό με τους πυροβολισμούς έγινε γνωστό μέσα από βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έχει γίνει viral. Η γυναίκα φαίνεται να πυροβολεί τέσσερις φορές στον αέρα, δίπλα από τον εμφανώς αμήχανο σύζυγό της, που δεν έδειχνε να απολαμβάνει ιδιαίτερα τα όσα έγιναν.

Μετά το περιστατικό, η νύφη εξαφανίστηκε. Η τοπική αστυνομία έχει ήδη σχηματίσει δικογραφία εις βάρος της.

#WATCH | Bride fires in air during wedding in UP's Hathras, flees after case filed

(Video credit: Sumit Sharma) pic.twitter.com/fJ6S7WrAko

— TOIWestUP (@TOIWestUP) April 10, 2023