Η Ζαγορά Πηλίου στις περιοχές με τις μέγιστες θερμοκρασίες την Παρασκευή

Έσπασαν το μεσημέρι της Παρασκευής 15 Mαίου τα ρεκόρ μέγιστης θερμοκρασίας για το μήνα Μάιο σε αρκετούς σταθμούς του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, μερικά εκ των οποίων παρουσιάζονται παρακάτω:

Σπάρτη 40.7 C (ρεκόρ 12 ετών λειτουργίας)

Λιβαδειά 39.9 C (ρεκόρ 11 ετών λειτουργίας)

Φαλάσαρνα Χανίων 39.8 C (ρεκόρ 11 ετών λειτουργίας)

Αρφαρά Μεσσηνίας 39.6 C (ρεκόρ 9 ετών λειτουργίας)

Μεγαλόπολη 37.8 C (ρεκόρ 11 ετών λειτουργίας)

Ψυχικό Αθηνών 37.6 C (ρεκόρ 13 ετών λειτουργίας)

Γαβαλού Αιτωλοακαρνανίας 37.2 C (ρεκόρ 12 ετών λειτουργίας)

Ηγουμενίτσα 35.8 C (ρεκόρ 14 ετών λειτουργίας)

Ζαχάρω Ηλείας 35.3 C (ρεκόρ 14 ετών λειτουργίας)

Ζαγορά Πηλίου 35.3 C (ρεκόρ 12 ετών λειτουργίας)