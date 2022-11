Η Θεσσαλία ταξιδεύει παντού στον κόσμο και το 2023 – Παρουσιάστηκε το νέο πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας και ο απολογισμός του 2022

Καινοτόμες δράσεις όπως η χαρτογράφηση «Δρόμων της Πίστης», «Δρόμων του Πολιτισμού» και «Δρόμων του Κρασιού στη Θεσσαλία», διαγωνισμό «Κινηματογραφώντας τη Θεσσαλία», ταξιδιωτικό οδηγό Golden Book of Thessaly, ένα προσεκτικά επιλεγμένο πρόγραμμα συμμετοχής σε 27 τουριστικές εκθέσεις και workshops στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, στοχευμένα fam trips και media trips και αναβαθμισμένη διαδικτυακή προβολή περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Θεσσαλίας για το 2023, που παρουσιάστηκε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Παράλληλα έγινε ο απολογισμός των τουριστικών δράσεων 2022 με μετρήσιμα αποτελέσματα τόσο αριθμητικά, όσο -κυρίως- ποιοτικά καθώς η μέση ημερήσια δαπάνη ανά επισκέπτη στη Θεσσαλία καταγράφεται αυξημένη κατά 4% σε σχέση με τον αντίστοιχο μέσο όρο της χώρας.

«Στη Θεσσαλία είμαστε ομάδα και στον τουρισμό» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Με στρατηγικό σχέδιο και στόχευση, με κουλτούρα συνεργασίας και συνέργειας διαμορφώνουμε το δικό μας αυτόνομο αναπτυξιακό πρότυπο στον τουρισμό, με έμφαση στα ποιοτικά και διαφοροποιημένα χαρακτηριστικά. Ένα τουριστικό μοντέλο με προστιθέμενη αξία και πολλαπλασιαστικά οφέλη για τους επαγγελματίες του κλάδου, την τοπική οικονομία και το σύνολο της κοινωνίας. Μετά από δύο χρόνια περιορισμών λόγω της πανδημίας, η επιστροφή στις ελεύθερες μετακινήσεις σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας δυναμικής για τον τουρισμό. Αλλά και την ανάγκη να ξανασκεφτούμε και να ανασχεδιάσουμε το τουριστικό μοντέλο σύμφωνα με τις νέες ανάγκες της εποχής και των επισκεπτών. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας αποτελεί μια μικρογραφία της Ελλάδας λόγω της πολυμορφίας του φυσικού της τοπίου και της πλούσιας ιστορίας και πολιτιστικής κληρονομιάς. Το πρόγραμμα μας είναι δυναμικό, εξελίσσεται με επιτυχία και οδηγεί σε απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα. Η Θεσσαλία ταξιδεύει και προβάλλεται παντού στον κόσμο, βραβεύεται, ενδιαφέρει όλο και περισσότερους επισκέπτες που θα την επέλεγαν ξανά και ξανά και δικαιώνει το μήνυμα της βραβευμένης μας τουριστικής καμπάνιας «Κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία».

Η τουριστική προβολή της Περιφέρειας Θεσσαλίας το 2022

Όπως ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Γιάννης Μπουτίνας «σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και του ΙΝΣΕΤΕ όλοι οι δείκτες το 2022 ήταν αυξημένοι κατά 120-140% σε σχέση με το 2020 και σε σχέση με το 2019 αγγίξαμε επίπεδα της τάξης του 65-85% κατά τους μήνες λειτουργίας των επιχειρήσεων. Σημαντική επιτυχία όμως είναι και το γεγονός ότι παρατηρείται μια αύξηση στη μέση ημερήσια δαπάνη ανά επισκέπτη στη Θεσσαλία κατά 12%, ενώ ο μέσος όρος στη χώρα είναι 8%».

Το 2022, η Περιφέρεια Θεσσαλίας:

Συμμετείχε ενεργά σε 8 τουριστικές εκθέσεις και workshops:

– Yachting and Gastronomy Festival Volos (Βόλος, 5-8/5/2022)

– World Tourism Expo Athens, (Αθήνα 13-15/5/2022)

– Tour Natur – CARAVAN SALON (Dusseldorf, 26/08-04/09/2022)

– IFTM-TOP RESA (Παρίσι, 20-22/09/2022)

– ΟΠΑΠ Athens Marathon Expo (Αθήνα, 09-12/11/2022 )

– WTM London (Λονδίνο, 7-9/11/2021) με πρώτο βραβείο Greek Travel Award στην Αλόννησο στην κατηγορία «Καλύτερος Καταδυτικός Προορισμός»

– GREEK LUXURY TOURISM & GASTRONOMY WORKSHOP (Άμστερνταμ, 27 Οκτωβρίου 2022).

– PHILOXENIA 2022 (Θεσσαλονίκη , 18-20/11/2022) .

Διοργάνωσε fam trips και press trips σε συνεργασία με τα γραφεία του ΕΟΤ στο εξωτερικό, με Ενώσεις Ξενοδόχων, επαγγελματίες και άλλους φορείς:

– Media Trip του ισπανικού τηλεοπτικού συνεργείου της εκπομπής «Planeta Calleja»

– Media Trip του γαλλικού δημοσιογραφικού ομίλου LE MONDE, που ενέταξε τα Μετέωρα στο top 20 των παγκόσμιων προορισμών.

– Media Trip από Έλληνες δημοσιογράφους με θέμα «Πάσχα στη Θεσσαλία»

– Media Trip από την PolandTV

– Media trip του τηλεοπτικού καναλιού I24news

– Φιλοξενία δημοσιογράφων – μουσικών στα Μετέωρα

Παραγωγή βιντεοσποτ και έντυπου υλικού:

-Δημιουργία τηλεοπτικού σποτ με ύμνους της Μεγάλης Εβδομάδας

– Δημιουργία 2 video με ανέκδοτο κινηματογραφικό αρχειακό υλικό από έγχρωμη κάμερα Super8 από την περιοχή της Λάρισας γυρισμένο μεταξύ του 1950 και του 1980 και λήψεις drone (Λάρισα, κάμπος, Όλυμπος, Κίσσαβος, υδροβιότοπος Κάρλας, Πηνειός)

– Προωθητικό video στην αγγλική γλώσσα και υπότιτλους στα ελληνικά

– Προμήθεια φωτογραφικού υλικού νομού Μαγνησίας

– Δημιουργία 4 διαφορετικών Σελιδοδεικτών με εκτυπωμένο κωδικό QR CODE που παραπέμπει στο site mythessaly.com

Διαφημιστική προβολή σε ΜΜΕ και σημεία προβολής:

Διανεμήθηκε πληροφοριακό υλικό στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων και εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα και το εξωτερικό

– Καταχώρηση στο ready2board το επίσημο περιοδικό του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελ.Βενιζέλος», στο FLYmag (επίσημο on-board περιοδικό της αεροπορικής εταιρείας SKY EXPRESS, στο Γερμανικό περιοδικό Περιπατητικού Τουρισμού και διαδρομών «Wandermagazin» κ.α.

– Προβολή με τηλεοπτικό σποτ 20 sec σε Περιφερειακά κανάλια – τοπικούς σταθμούς της Θεσσαλίας

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης – Ιστοσελίδες:

-Αναβάθμιση ιστοσελίδας volosairport

-Προβολή του νομού Μαγνησίας μέσω του «Meet the heart of Greece» σε facebook και instagram.

Συνεργασία με Marketing Greece για δημιουργία και διαχείριση περιεχομένου σε facebook και instagram, community management, promotion ενέργειες και παρουσίαση αποτελεσμάτων/reporting

Λοιπές ενέργειες:

-Λογιστικοποίηση δαπανών που σχετίζονται με δράσεις τουριστικής προβολής.

-Προμήθειες υλικών και υπηρεσιών που σχετίζονται με δράσεις τουριστικής προβολής

-Διαφημιστικά είδη και δώρα

-Συνεργασία με φορείς Υπουργείο Τουρισμού, ΕΟΤ, Γραφεία ΕΟΤ εξωτερικού, Επιμελητήρια, Ενώσεις Ξενοδόχων, Συλλόγους ενοικιαζόμενων δωματίων, τουριστικούς πράκτορες και γραφεία ταξιδιών

-Παροχή τουριστικών πληροφοριών

-Διοργάνωση εκδήλωσης υποδοχής πτήσης στο αεροδρόμιο Ν. Αγχιάλου.

Ειδικές δράσεις:

– Έρευνα για το αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου

– Συνδιοργάνωση στο Παγκόσμιο Συνέδριο Μονοπατιών (Σκιάθος, 26-30/9/2022). Διήμερο εκδηλώσεων για την ανάδειξη της σύγχρονης ενάλιας πολιτιστικής

κληρονομιάς του νομού Μαγνησίας (Σκόπελος, 7-8/7/2022).

– Συνεργασία με τον Ενιαίο Φορέα Τουρισμού Π.Ε. Τρικάλων.

-FILM OFFICE THESSALY, με την πρώτη μεγάλη κινηματογραφική παραγωγή Haunted Heart με πρωταγωνιστή τον Matt Dillon. Τα γυρίσματα ολοκληρώθηκαν στο Νότιο Πήλιο.

Το σχέδιο τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Θεσσαλίας για το 2023

Στόχοι Και Προτεραιότητες

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας εστιάζει στην ανάπτυξη του ποιοτικού θεματικού τουρισμού με επαναλαμβανόμενες ενέργειες προβολής σε συγκεκριμένες αγορές και κατηγορίες επισκεπτών. «Η επαναληψιμότητα των ενεργειών σε συγκεκριμένους στόχους, φέρνει αποτελεσματικότητα, μέσω επισκεψιμότητας και πληρότητας κλινών» τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Γιάννης Μπουτίνας. Στόχοι είναι :

– Η αύξηση του μεριδίου της αγοράς και της ανταγωνιστικότητας των τουριστικών πόρων και προορισμών της Θεσσαλίας τόσο στο εσωτερικό όσο και σε επιλεγμένες αγορές-στόχους του εξωτερικού, με τη διατήρηση των παραδοσιακών τουριστικών αγορών και την αναζήτηση νέων για την προσέλκυση επισκεπτών υψηλού εισοδηματικού επιπέδου.

– Η υλοποίηση στρατηγικής σημασίας για τον τουρισμό έργων υποδομής που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα του τουριστικού προϊόντος.

-Η διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος της Θεσσαλίας και η προβολή εναλλακτικών μορφών τουρισμού για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και την άμβλυνση της εποχικότητας του τουριστικού επαγγέλματος μέσω της δημιουργίας και προβολής νέων τουριστικών προϊόντων (καταδυτικά πάρκα και υποθαλάσσια μουσεία για καταδυτικό/θαλάσσιο τουρισμό, ανασύσταση λίμνης Κάρλας για οικοτουρισμό/ περιπατητικό τουρισμό/birdwatching κλπ) και της ανάδειξης της στρατηγικής σχέσης του τουρισμού με την παραγωγή και τους τομείς του Πολιτισμού, του Αθλητισμού, του Περιβάλλοντος.

– Η αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας – digital marketing και η υλοποίηση δράσεων προβολής μέσω εφαρμογών κινητών, Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (F/B, Twitter, Pinterest, YouTube, Instagram, κλπ) και του διαδικτύου γενικότερα (online marketing/email marketing κλπ).

– Η προώθηση των συνεργειών μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων όπως με τα γραφεία του ΕΟΤ, τις ελληνικές αντιπροσωπείες στο εξωτερικό, την ομογένεια, αλλά κυρίως τους ξένους Τουριστικούς Οργανισμούς, ταξιδιωτικούς πράκτορες, αεροπορικές εταιρείες, δημοσιογράφους και φορείς του ευρύτερου τομέα του τουρισμού για την από κοινού υλοποίηση δράσεων προώθησης και προβολής σε επιλεγμένες αγορές -στόχους.

Το πρόγραμμα της Περιφέρειας Θεσσαλίας για το 2023 περιλαμβάνει:

-Αναβάθμιση του mythessaly.com

-Διαχείριση ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης από τη Marketing Greece

-Παραγωγή ταινιών- videoclips- videospot-φωτογραφιών

-Διαγωνισμός Κινηματογραφώντας τη Θεσσαλία σε συνεργασία με το Art Fools Festival.

-Media και Fam Trips

-Διαφημιστική καμπάνια στα τηλεοπτικά δίκτυα

-Διαφημιστική καμπάνια σε θεματικά τουριστικά έντυπα

-Έντυπος ταξιδιωτικός οδηγός Golden Book of Thessaly

-Συμμετοχή σε Workshops με στοχευμένες παρουσιάσεις και Β2Β συναντήσεις με τουριστικούς πράκτορες: Tourism Workshop, Γαλλία (Λυών), Luxury Tourism Workshop, Ιορδανία (Αμάν), Tourism Workshop, Βέλγιο (Γάνδη), Tourism Workshop, Πολωνία (Βαρσοβία), Tourism Workshop, Κύπρος (Λευκωσία), Tourism Workshop, Τσεχία (Πράγα)

-Διαφήμιση σε in-flight magazines και σταθμούς μέσων μαζικής μεταφοράς

-Πρόγραμμα «Θεσσαλία – Οι δρόμοι της Πίστης» με χαρτογράφηση προσκυνηματικών διαδρομών

– Πρόγραμμα «Θεσσαλία – Οι δρόμοι του Πολιτισμού», με εντοπισμό, καταγραφή και σύνδεση μουσειακών συλλογών και μνημείων

-Πρόγραμμα «Θεσσαλία – Οι δρόμοι του Κρασιού», με διαδρομές οινοτουρισμού σε

επισκέψιμα οινοποιεία

-Συμμετοχή σε 21 τουριστικές εκθέσεις εσωτερικού και εξωτερικού:

BOOT Ντίσελντορφ, Θαλάσσιου τουρισμού

SALON DES VACANCES Βρυξέλλες, Γενικού τουρισμού

TTR Βουκουρέστι, Γενικού τουρισμού

ITTFA SAJAM TOURISMA Βελιγράδι, Γενικού τουρισμού

ΙΜΤΜ Τελ Αβίβ, Γενικού τουρισμού

TRAVEL-UTAZAS Βουδαπέστη, Γενικού τουρισμού

HOLIDAY AND SPA ITF Σόφια, Γενικού τουρισμού

F.RE.E. Μόναχο, Εναλλακτικού τουρισμού

ΙΤΒ Βερολίνο, Γενικού τουρισμού-Β2Β

FERIEN MESSE Βιέννη, Γενικού τουρισμού

ΝΕC Μπέρμινχαμ, Γαμήλιου τουρισμού

ITTF WARSAW Βαρσοβία, Γενικού τουρισμού

SEATRADE CRUISE GLOBAL Φλόριντα, ειδική θεματική έκθεση για προσέλκυση κρουαζιερόπλοιων

GO DIVING Μπέρμιχαμ, Θαλάσσιου τουρισμού

POSIDONIA SEA TOURISM Θεσσαλονίκη, Θαλάσσιου τουρισμού

SITIF Σεούλ, Γενικού τουρισμού

TOURNATUR Ντύσελντορφ, Εναλλακτικού τουρισμού

IFTM – TOP RESA Παρίσι, Γενικού τουρισμού

WTM Λονδίνο, Γενικού τουρισμού –Β2Β

PHILOXENIA Θεσσαλονίκη, Γενικού τουρισμού

DEMA Νέα Ορλεάνη, Θαλάσσιου τουρισμού

Οι χώρες στόχευσης και οι κατηγορίες επισκεπτών σε κάθε χώρα είναι οι εξής:

• Γερμανία για εναλλακτικές μορφές τουρισμού

• Τσεχία και Πολωνία για γενικό τουρισμό

• Γαλλία, Ισπανία και Ολλανδία για adults 50 και γενικό τουρισμό

• Ισραήλ για εναλλακτικές μορφές και γενικό τουρισμό

• Κορέα για γενικό τουρισμό

• Γερμανία, Μεγάλη Βρετανία, Αμερική και Ιταλία για καταδυτικό τουρισμό

• Ρουμανία, Σερβία και Βουλγαρία για γενικό τουρισμό