Η τελευταία φετινή ομιλία της Εταιρείας Αστρονομίας στον Βόλο

Tην Κυριακή 7η Μαΐου και ώρα 7μμ, θα πραγματοποιηθεί η τελευταία φετινή ομιλία της Εταιρείας Αστρονομίας και Διαστήματος της πόλης μας, στην αίθουσα Β1 του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (28ης Οκτωβρίου 78 – κτίριο Ματσάγγου). Θα μιλήσει ο π. Γεώργιος Γεωργιάδης-Πρίφτης (μουσικοδιδάσκαλος) με θέμα: «Μονάδες χρόνου, και πώς εμπλέκονται στην Ουράνια Μηχανική». Όπως υπάρχει και σε πολλές άλλες επιστήμες, έτσι και αυτό ειδικά το κεφάλαιο «περί χρόνου» είναι γεμάτο εκπλήξεις και με απρόσμενους ορισμούς. Μάλιστα η συνύπαρξη χρόνου σε πολλούς μαθηματικούς τύπους, μας βοηθά να βρούμε άλλες συνιστώσες. Θα εξηγηθούν τα 5 διαφορετικά είδη μηνών, 5 διαφορετικά είδη γήινων ετών, οι τρείς διαφορετικές μέρες (solar, stellar, sidereal), κλπ. Γιατί η (Δt) πριν από το έτος 1902, δεν είχε αρνητική τιμή, αν και πριν τον 19ον αιώνα το ημερονύκτιο διαρκούσε λιγότερο, σύμφωνα με το έργο του διαπρέψαντος Δημοσθένη Χριστοδουλίδη (1949-2013).

Γιατί είναι ευλογημένη η μάζα που έχει ο Ήλιος (332.946 γήινες) και πώς μέσω αυτής το σημείο Λαγκράνς-1 βρίσκεται κατά μίαν «χρυσή τομή» (1,618) μακρύτερα της «σφαίρας επιρροής». Τι είναι οι έννοιες UT, UT1, UT2, TDT, TDB, TAI, ET, Δt. Πολλά άλλα, τα οποία ενώ θεωρούνται αυτονόητα, ωστόσο είναι κατά πολύ διαφορετικά. Εδώ θα αναφέρουμε μόνον την παναληθή φράση του Kenneth Seidelmann: “Time is something we learn as children, and everybody assumes it is simple. The more you get involved in it, the more complicated it gets”.