Η «Νεολαία Προμυρίου» «ζωντάνεψε» τη βρύση Σαρδελή – Εθελοντικές δράσεις καθαρισμού παραλιών από νέους της περιοχής

Η προσωπική ανάγκη και η πρωτοβουλία για την ανάδειξη και την προστασία του περιβάλλοντος έγινε εθελοντισμός και δράση από την ομάδα «Νεολαία Προμυρίου», που αν και νεοσύστατη – καθώς μετρά μόλις λίγους μήνες – έχει καταφέρει να αναδείξει την περιοχή και να συντονίσει τους ανθρώπους, ντόπιους ή μη, που θέλουν να προσφέρουν.

Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από τη νεαρή Βολιώτισσα Ελβίρα Τακλή, που μετά από πολλά χρόνια σπουδών και εργασίας σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και στο εξωτερικό, θέλησε να προσθέσει και το χωριό της στον χάρτη των δράσεων της πανελλήνιας καμπάνιας «Let’s do it Greece», στην οποία συμμετείχε ως εθελόντρια για 3 χρόνια στην Ξάνθη.

«Έλειπα αρκετά χρόνια για σπουδές, εργασία και ταξίδια και όπου μπορούσα συμμετείχα σε εθελοντικές δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος και βελτίωσης της ποιότητας ζωής των κατοίκων των περιοχών που επισκεπτόμουν. Τώρα που γύρισα στο μέρος που μεγάλωσα, συνέχισα να το κάνω ξεκινώντας να μαζεύω τα σκουπίδια από τις παραλίες. Φέτος, την ημέρα που διοργανώθηκε η πανελλήνια εκστρατεία Let’s do it Greece, που αφορά σε πανελλήνιες δράσεις καθαρισμού ή καλλωπισμού πόλεων, δασών και παραλιών, έτυχε να βρίσκομαι στο χωριό μου. Έτσι, θεώρησα ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να αξιοποιήσω αυτή την καμπάνια για να την εφαρμόσουμε και στο χωριό μου» δήλωσε.

Η καμπάνια «Let’s do it Greece» πραγματοποιήθηκε στις 7 Απριλίου και η Ελβίρα Τακλή θέλησε να οργανώσει μία δράση καθαρισμού. «Θα την κάνω την εκδήλωση και όποιος θέλει να συμμετέχει είναι ευπρόσδεκτος, είπα μέσα μου» ανέφερε.

«Δυστυχώς σαν λαός έχουμε πολύ λάθος νοοτροπία για πολλά πράγματα. Πολλές φορές το έχουμε πει όλοι μας: Γιατί να ασχοληθώ εγώ; Ας το κάνει κάποιος άλλος. Έχω καλύτερα πράγματα να κάνω» πρόσθεσε.

Την προσπάθειά της άρχισαν να ακολουθούν οι φίλοι της και συμμετείχαν μαζί της στις «εκστρατείες» καθαρισμού. Έτσι στην αρχή καθάριζαν τις παραλίες πέντε άτομα.

«Όταν ανακοινώσαμε τη δράση μας για τον καθαρισμό της παραλίας, βρέθηκαν 30 άτομα από το χωριό που τελικά συμμετείχαν. Μέσα από αυτή κατενθουσιάστηκαν και εντυπωσιάστηκαν όλοι από το αποτέλεσμα. Έτσι αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε την ομάδα «Νεολαία Προμυρίου», ώστε να οργανώνουμε ομαδικά πλέον τις επόμενες δράσεις μας και να διευρύνουμε το εύρος των δραστηριοτήτων μας, καθώς και να ξεκινήσουμε συνεργασίες με άλλες εθελοντικές ομάδες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή» επισήμανε στη «Θ».

Οι συμμετέχοντες ήταν πολύ θετικοί στο να συνεχίσουν το έργο τους και μία εβδομάδα αργότερα κανόνισαν τον καθαρισμό μιας άλλης παραλίας. Μάλιστα, συνολικά συγκεντρώθηκαν 29 άτομα.

Η πρώτη δράση της ομάδας πραγματοποιήθηκε στην παραλία της Θεοτόκου, πριν τον Κατηγιώργη, και η δεύτερη στην παραλία της Λύρης. Και οι δύο παραλίες έχουν τον ίδιο προσανατολισμό και συγκεντρώνουν σκουπίδια από τη θάλασσα όλο τον χειμώνα, ενώ, εξαιτίας του αέρα, τα σκουπίδια καταλήγουν στις ρεματιές.

«Βρίσκαμε σκουπίδια θαμμένα μέσα στην άμμο και στους θάμνους» τόνισε η κ. Τακλή.

Εκτός από τον καθαρισμό παραλιών, «έπεσε» η ιδέα να καθαρίσουν και τις παλιές βρύσες στο χωριό. Έτσι, το Σάββατο 9 Ιουνίου προχώρησαν στον καθαρισμό της βρύσης Σαρδελή.

Πολλοί κάτοικοι του χωριού δεν γνώριζαν καν την ύπαρξη της βρύσης και άλλοι που τη γνώριζαν, δεν την είχαν επισκεφθεί ποτέ. Η βρύση βρίσκεται σε απόσταση περίπου 200 μέτρων από την κεντρική πλατεία του Προμυρίου.

«Ξέθαψαν» βρύση στο Προμύρι

«Κάποτε από το σημείο περνούσαν οι βοσκοί με τα ζώα τους για να ξαποστάσουν στη βρύση και να πιούν νερό τα ζωντανά. Όταν σταμάτησαν οι κάτοικοι να έχουν ζώα σταμάτησαν να χρησιμοποιούνται και τα μονοπάτια, οπότε καλύφθηκαν με βλάστηση» ανέφερε σε δηλώσεις της η κ. Τακλή και πρόσθεσε: «Η βρύση είχε θαφτεί και μπροστά της υπήρχε «ζούγκλα». Δεν μπορούσαμε να φανταστούμε τι έκρυβε από κάτω. Καθαρίζοντας το σημείο διαπιστώσαμε πως πρόκειται για μια μεγάλη βρύση, από την οποία έσταζε αργά, αλλά σταθερά δροσερό νερό. Όταν ολοκληρώσαμε τον καθαρισμό και είδαμε το αποτέλεσμα, είμασταν όλοι συγκινημένοι».

Η «Νεολαία Προμυρίου» άνοιξε το μονοπάτι από τις Καρούτες στη βρύση Σαρδελή και καθάρισε τη βρύση που πρωτοχτίστηκε περίπου το 1800, ενώ αναδομήθηκε το 1963 από τον Απόστολο Βασιλείου.

Το μονοπάτι ήταν αδιάβατο και κλεισμένο από τους θάμνους και τα πουρνάρια και η βρύση ήταν χαμένη μέσα στην πυκνή βλάστηση. Μετά από πέντε ώρες δουλειάς, κατάφερε να αναδείξει την ομορφιά της βρύσης και πλέον είναι προσβάσιμη τόσο από τις Καρούτες, όσο κι από τον Άγ. Νικόλαο.

Πέντε καθαρισμοί παραλιών

Συνολικά η ομάδα μέσα σε διάστημα λίγων μηνών έχει προχωρήσει στον καθαρισμό πέντε παραλιών. Μάλιστα οι δύο καθαρισμοί έγιναν στην παραλία του Μουρτιά και ο ένας στην παραλία της Αμμίτσας.

«Θέλουμε να αναδείξουμε το περιβάλλον και την πολιτιστική κληρονομιά και να βοηθήσουμε στην ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή» σημείωσε η κ. Τακλή και επισήμανε ότι την ομάδα απαρτίζουν άτομα όλων των ηλικιών, αλλά κυρίως νέοι. Μάλιστα, σε μία από τις δράσεις συμμετείχε και μία κοπέλα από τον Βόλο, η οποία είχε ενημερωθεί μέσω της σελίδας που διατηρεί στο Facebook η «Νεολαία Προμυρίου», ενώ σε άλλη δράση συμμετείχαν Ολλανδοί που μένουν στη Μηλίνα και ήθελαν να προσφέρουν.

Η «Νεολαία Προμυρίου» συμμετείχε και στον υποβρύχιο καθαρισμό που πραγματοποιήθηκε στις 2 Ιουνίου από τον Σύλλογο Αυτοδυτών Βόλου στο λιμάνι του Πλατανιά.

Ο καθαρισμός πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εκστρατείας «Ας Καθαρίσουμε την Ευρώπη». Στον καθαρισμό συμμετείχε ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Πλατανιάς Πηλίου το χωριό μας» και εθελοντές από τον Πλατανιά, το Προμύρι και τη Λύρη.

Το επόμενο Σαββατοκύριακο, 22 και 23 Ιουνίου, η ομάδα έχει προγραμματίσει τον καθαρισμό δύο βρυσών που βρίσκονται στο Προμύρι, η μία από τις οποίες μάλιστα έχει ανακηρυχθεί ως μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς από την UNESCO. Στόχος των μελών είναι να βάλουν πινακίδες που θα οδηγούν στο σημείο, ενώ θα αναγράφονται και κάποιες πληροφορίες για τις βρύσες. Επίσης θέλουν να τοποθετήσουν και γλάστρες με λουλούδια για τον καλλωπισμό τους.