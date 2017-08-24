Οι επιτυχόντες της Μαγνησίας- Σε ποιες σχολές πέρασαν

H «e-thessalia.gr» δημοσιεύει τα ονόματα των επιτυχόντων από τα Λύκεια της Μαγνησίας και τις σχολές στις οποίες εισάγονται. Δείτε την κατάσταση για κάθε λύκειο της Μαγνησίας:
Μουσικό Λύκειο Βόλου
|ΑΘΑΝΑΣΙΑ
|ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
|ΕΜΠ
|ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ
|ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ-ΚΑΣΣΑΒΕΤΗ
|ΝΕΦΕΛΗ
|ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
|ΠΑΝΤΕΙΟ
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
|ΗΛΕΚΤΡΑ
|ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΒΛΑΧΟΥ
|ΝΙΚΗ
|ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
|ΣΜΥΑ
|ΓΑΡΓΑΛΑΣ
|ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ)
|ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
|ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ
|ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
|ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΓΚΙΩΝΗ
|ΦΩΤΕΙΝΗ
|ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΓΚΟΤΙΝΑΚΟΣ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΓΟΥΣΗ
|ΔΗΜΗΤΡΑ
|ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΠΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
|ΣΥΝΟΔΗ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
|ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε. (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)
|ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΔΕΡΒΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ-ΦΟΙΒΟΣ
|ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) – ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
|ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
|ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ
|ΧΡΥΣΑΝΘΗ
|ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ)
|ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
|ΖΑΧΟΥ
|ΜΑΡΙΑ
|ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
|ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΖΗΣΗ
|ΒΙΚΤΩΡΙΑ
|ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
|ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
|ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΛΙΑΚΟΥ
|ΟΛΥΜΠΙΑ
|ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
|ΕΚΠΑ
|ΚΑΖΙΛΑ
|ΦΙΛΙΤΣΑ-ΝΕΦΕΛΗ
|ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
|ΠΑΝΤΕΙΟ
|ΚΑΠΡΑΒΕΛΟΣ
|ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
|ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
|ΕΚΠΑ
|ΚΑΡΠΙΔΑ
|ΕΛΛΗ-ΙΩΑΝΝΑ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. (ΧΑΝΙΑ)
|ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
|ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ
|ΕΡΜΗΣ-ΠΑΝΑΓΗΣ
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΚΟΕΝ
|ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΚΟΦΙΔΗ
|ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
|ΟΠΑ
|ΛΑΧΑΝΑ
|ΠΑΟΥΛΑ
|ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
|ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
|ΛΕΤΣΙΟΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΠΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΛΟΥΜΑ
|ΜΑΡΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ
|ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ
|ΜΑΝΙΜΑΝΑΚΗ
|ΕΛΠΙΔΑ
|ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΟΠΛΑ
|ΣΣΕ
|ΜΑΡΔΕΛΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΜΗΤΡΑΚΑΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΜΗΤΡΙΤΣΑΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
|ΠΑΝΤΕΙΟ
|ΜΗΤΡΟΛΛΑΡΗ
|ΠΑΥΛΟΣ
|ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΠΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΜΙΓΚΑΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΑΡΤΑ)
|ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
|ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗ
|ΛΥΔΙΑ
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
|ΕΜΠ
|ΜΠΑΡΜΠΟΥΔΑΚΗΣ
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΜΠΑΣΔΑΝΗ
|ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΜΠΛΕΤΣΑ
|ΝΙΚΟΛΙΑ
|ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ)
|ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
|ΜΠΟΤΟΥ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ
|ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
|ΕΚΠΑ
|ΜΠΟΥΡΑ
|ΔΗΜΗΤΡΑ
|ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ)
|ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΝΑΝΟΥ
|ΜΑΡΙΑ
|ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
|ΕΜΠ
|ΝΤΕΛΗ
|ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
|ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ (ΔΡΑΜΑ)
|ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
|ΜΑΡΙΟΣ
|ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ)
|ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
|ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
|ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΠΑΝΤΑΖΗ-ΚΥΠΡΑΙΟΥ
|ΜΑΡΙΑ
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
|ΜΑΡΙΑ
|ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΠΑΝΤΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΠΑΠΑΚΥΡΙΤΣΗ
|ΖΩΗ
|ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΠΑΤΣΙΑΒΟΥΔΗ
|ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΠΕΤΡΙΔΗΣ
|ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΡΕΘΥΜΝΟ)
|ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
|ΠΙΝΙΑΤΑΡΟ
|ΡΑΦΑΕΛΛΑ
|ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ)
|ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
|ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΠΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΣΑΡΡΗ
|ΠΟΛΥΞΕΝΗ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
|ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΣΓΑΤΖΗ
|ΜΑΡΙΑ-ΝΕΦΕΛΗ
|ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΠΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΣΚΥΡΓΙΑΝΝΗΣ-ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ
|ΟΡΕΣΤΗΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
|ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΣΠΑΝΟΥ
|ΣΟΦΙΑ
|ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
|ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
|ΣΥΜΙΑΚΑΚΗ
|ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ
|ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ)
|ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
|ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
|ΣΟΦΙΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
|ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ)
|ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ.
|ΤΑΜΙΑ-ΠΩΠΟΤΑ
|ΜΥΡΣΙΝΗ
|ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΤΟΛΙΟΥ
|ΗΛΕΚΤΡΑ-ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
|ΧΗΜΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
|ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
|ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
|ΤΡΑΚΑΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΑΤΡΑ)
|ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
|ΤΣΑΓΚΡΑΣΟΥΛΗΣ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΟΡΕΣΤΗΣ
|ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ)
|ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
|ΤΣΙΑΜΑΣΦΥΡΗ
|ΚΕΡΑΣΙΑ
|ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)
|ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
|ΦΑΚΙΔΗ
|ΖΗΝΟΒΙΑ
|ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ
|ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
|ΑΦΡΟΔΙΤΗ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ
|ΑΘΑΝΑΣΙΑ
|ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ-ΤΥΡΟΥ
|ΑΘΗΝΑ
|ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΨΑΡΑ
|ΒΑΡΒΑΡΑ-ΜΑΡΙΑ
|ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ)
|ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ.
|ΓΚΟΝΤΕΛΟΥ
|ΕΥΘΥΜΙΑ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΙΩΑΝΝΟΥ
|ΙΩΑΝΝΑ
|ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΠΛΗΣΙΩΤΗ
|ΚΑΛΛΙΟΠΗ
|ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΡΑΜΑ)
|ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
10% Απόφοιτοι 2015
|ΒΟΥΚΛΗΣ
|ΜΑΡΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
|ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΒΟΥΚΛΗΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ
|ΑΝΘΗ
|ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΝΕΣΤΟΡΙΔΟΥ
|ΕΛΕΝΗ
|ΦΥΣΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
10% Απόφοιτοι 2016
|ΓΚΟΝΤΕΛΟΥ
|ΕΥΘΥΜΙΑ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΙΩΑΝΝΟΥ
|ΙΩΑΝΝΑ
|ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΠΛΗΣΙΩΤΗ
|ΚΑΛΛΙΟΠΗ
|ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΡΑΜΑ)
|ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
1ο ΓΕΛ Βόλου
|ΑΔΑΜΟΥ
|ΣΤΕΡΓΙΑΝΑ ΜΑΡΙΑ
|ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)
|ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
|ΑΠΛΑΝΤΗΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΒΑΡΑΚΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ)
|ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
|ΒΟΛΙΔΗ
|ΦΩΤΕΙΝΗ
|ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
|ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ
|ΓΕΡΜΑΝΗ
|ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
|ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
|ΓΕΡΟΥΚΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ)
|ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
|ΓΙΩΤΑΚΟΥ
|ΑΣΠΑΣΙΑ-ΕΛΕΝΗ
|ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
|ΣΜΥΑ
|ΓΚΡΙΤΖΑΛΗ
|ΑΝΝΑ
|ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ)
|ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
|ΓΟΥΛΑΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΔΑΓΡΕ
|ΜΑΡΙΝΑ
|ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
|ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
|ΔΗΜΟΥ
|ΒΙΡΓΙΝΙΑ-ΒΑΪΑ
|ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
|ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΔΗΜΟΥ
|ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
|ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε. (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)
|ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΔΙΟΜΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ)
|ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
|ΚΑΛΑΒΡΟΥ
|ΧΡΙΣΤΙΝΑ
|ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
|ΜΑΡΙΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
|ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)
|ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
|ΚΑΡΑΡΡΗΓΑΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΚΑΡΜΙΡΗΣ
|ΛΕΩΝΙΔΑΣ
|ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΟΠΛΑ
|ΣΜΥ
|ΚΑΥΚΑ
|ΔΗΜΗΤΡΑ
|ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΚΛΑΨΟΠΟΥΛΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
|ΕΚΠΑ
|ΚΟΓΙΑ
|ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ
|ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ
|ΚΟΛΛΙΑ
|ΑΡΓΥΡΩ-ΝΕΚΤΑΡΙΑ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥ
|ΑΓΓΕΛΙΚΗ
|ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
|ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
|ΚΥΡΙΤΣΗ
|ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΚΥΡΙΤΣΗ
|ΜΑΡΙΑ
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΧΙΟΣ)
|ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
|ΜΑΪΠΑ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
|ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ)
|ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
|ΜΑΝΑΤΟΥ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
|ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΜΑΝΔΗΛΑΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ)
|ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΜΑΡΕΛΑ
|ΑΡΤΕΜΙΣ-ΕΙΡΗΝΗ
|ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΠΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ
|ΔΕΣΠΟΙΝΑ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΜΟΥΤΣΙΝΑ
|ΙΩΑΝΝΑ
|ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ)
|ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
|ΜΠΑΜΠΑΛΗ
|ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΥ
|ΔΑΝΑΗ-ΜΑΡΙΑ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΧΑΝΙΑ)
|ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
|ΜΠΕΧΑΡΙ
|ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
|ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΜΠΟΥΤΙΝΑ
|ΕΥΓΕΝΙΑ-ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
|ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)
|ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΥ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ
|ΞΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
|ΣΙΜΩΝ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
|ΕΚΠΑ
|ΠΑΓΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
|ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΠΑΠΑΓΓΕΛΗ
|ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ
|ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ)
|ΠΑΝΤΕΙΟ
|ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΧΗΜΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ)
|ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
|ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
|ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ)
|ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
|ΠΕΤΣΗΣ
|ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΕΦΡΑΙΜ
|ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΡΤΑ)
|ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
|ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ
|ΠΑΥΛΟΣ
|ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΠΟΛΥΖΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΠΟΥΛΙΟΥ
|ΑΡΕΤΗ
|ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΠΡΙΟΝΙΣΤΗ
|ΙΩΑΝΝΑ-ΑΝΤΩΝΙΑ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΡΟΥΣΤΑΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΣΑΛΑΜΟΥΡΑ
|ΕΙΡΗΝΗ
|ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
|ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
|ΣΑΡΡΗΣ
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
|ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ
|ΣΚΟΤΙΝΙΩΤΗ
|ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΤΖΙΟΒΑΡΑ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
|ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
|ΜΑΡΙΑ-ΔΙΟΝΥΣΙΑ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
|ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΟΥ
|ΣΟΦΙΑ
|ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ)
|ΠΑΝΤΕΙΟ
|ΤΣΑΤΑΛΑΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΤΣΙΟΤΡΑΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΤΣΙΤΣΩΝΗΣ
|ΠΕΤΡΟΣ
|ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΤΣΟΥΡΙΚΑ
|ΕΛΠΙΝΙΚΗ
|ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)
|ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
|ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑ
|ΓΕΩΡΓΙΑ
|ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΧΑΣΑΚΟΥ
|ΑΓΓΕΛΙΚΗ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
10% Απόφοιτοι 2016
|ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
|ΜΑΡΙΑ
|ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
2ο ΓΕΛ Βόλου
|ΑΓΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ
|ΜΑΡΙΑ
|ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
|ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
|ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
|ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΑΛΕΞΑΚΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ)
|ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
|ΑΛΕΞΙΟΥ
|ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
|ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
|ΕΚΠΑ
|ΑΝΤΡΕΤΤΙ
|ΣΤΕΦΑΝΟΣ
|ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΑΝΤΩΝΙΟΥ
|ΑΡΓΥΡΩ
|ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ)
|ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
|ΧΡΙΣΤΟΣ
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
|ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
|ΒΕΗ
|ΠΗΝΕΛΟΠΗ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ
|ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΒΟΥΛΓΑΡΗ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
|ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΠΑΝΤΕΙΟ
|ΠΑΝΤΕΙΟ
|ΒΡΑΖΙΩΤΗΣ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΓΑΝΩΤΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΧΑΝΙΑ)
|ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
|ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
|ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ
|ΓΚΡΙΜΠΟΥΛΗΣ
|ΣΤΕΦΑΝΟΣ
|ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΓΛΩΣΣΑ-ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ
|ΑΘΑΝΑΣΙΑ
|ΧΗΜΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
|ΕΚΠΑ
|ΓΟΥΣΗ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
|ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΔΑΝΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
|ΕΥΘΥΜΙΟΣ
|ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΔΙΑΜΑΝΤΗ
|ΑΡΤΕΜΙΣ
|ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΔΡΑΜΗΤΙΝΟΥ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΥΡΤΩ
|ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΕΜΒΑΛΩΤΗ
|ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
|ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
|ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
|ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΕΥΤΥΧΙΔΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΕΥΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΖΑΧΑΡΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΑΜΦΙΣΣΑ)
|ΤΕΙ ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ
|ΖΑΧΑΡΙΑ
|ΧΡΙΣΤΙΝΑ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΘΑΝΟΣ
|ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ
|ΣΤΑΥΡΟΣ
|ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΠΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΚΑΡΕΛΟΥ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ)
|ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
|ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΚΕΦΑΛΑΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΚΙΟΥΣΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΚΛΕΙΔΩΝΑΡΗΣ
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
|ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
|ΚΟΥΡΟΥΣ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
|ΘΩΜΑΗ
|ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
|ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
|ΛΑΚΗ
|ΑΡΙΣΤΕΑ ΙΩΑΝΝΑ
|ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΛΑΜΠΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΜΙΑ)
|ΤΕΙ ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ
|ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
|ΜΑΡΙΑ ΣΟΦΙΑ
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ)
|ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
|ΛΟΥΚΙΔΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ)
|ΤΕΙ ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ
|ΜΑΪΠΑΣ
|ΚΟΣΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ
|ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ
|ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
|ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
|ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ
|ΕΥΑΝΘΙΑ
|ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΜΑΡΓΕΛΟΥ
|ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΘΩΜΑΗ
|ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΜΑΣΟΥΡΟΣ
|ΤΡΥΦΩΝ
|ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΜΕΡΚΟΥΡΗ
|ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕΛΙΝΑ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗΣ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ)
|ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
|ΜΠΑΛΙΩΤΑΣ
|ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΜΠΙΛΙΑΛΗΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
|ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
|ΙΩΑΝΝΑ – ΓΕΩΡΓΙΑ
|ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
|ΕΚΠΑ
|ΜΥΡΤΣΗΣ
|ΜΑΡΙΟΣ
|ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
|ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
|ΜΩΫΣΙΔΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
|ΒΑΪΑ ΕΙΡΗΝΗ
|ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
|ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
|ΝΕΣΤΟΡΑ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
|ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ
|ΞΗΡΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) – ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
|ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
|ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
|ΜΑΡΙΑ
|ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΠΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
|ΟΛΥΜΠΙΑ
|ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)
|ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
|ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ)
|ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΠΑΠΑΔΟΥΛΗ
|ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ)
|ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
|ΠΑΠΠΑΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΠΑΡΑΛΙΚΗΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
|ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΙΟΣ
|ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΠΟΥΛΙΟΥ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ)
|ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΠΡΙΑΚΟΥ
|ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΙΑ
|ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΠΡΙΚΑ
|ΕΥΘΥΜΙΑ
|ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
|ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
|ΣΑΒΒΑ
|ΕΙΡΗΝΗ
|ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
|ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
|ΣΙΑΝΟΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)
|ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ.
|ΣΙΜΟΥ
|ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
|ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΠΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΣΙΣΜΑΝΗ
|ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
|ΑΕΝ
|ΣΙΩΡΟΥ
|ΔΕΣΠΟΙΝΑ
|ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΣΚΑΠΕΤΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΣΚΟΥΜΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ)
|ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
|ΣΟΥΛΙΩΤΗ
|ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ
|ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΣΠΥΡΟΥ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΣΠΥΡΟΥ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
|ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΣΤΑΜΟΥ
|ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
|ΧΗΜΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
|ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΤΑΣΙΟΥ
|ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΤΕΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
|ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΤΖΑΛΑΒΡΕΤΑΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ)
|ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
|ΤΣΑΝΙΟΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
|ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΤΣΑΤΙΡΗ
|ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
|ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)
|ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
|ΤΣΟΧΑ
|ΜΑΡΙΑ
|ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
|ΕΚΠΑ
|ΦΡΑΓΚΟΓΙΩΡΓΟΥ
|ΑΣΠΑΣΙΑ
|ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
|ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
|ΔΑΦΝΗ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΑΝΙΑ)
|ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
|ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ)
|ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
|ΧΡΟΝΗ
|ΘΕΟΔΩΡΑ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
10%Απόφοιτοι 2015
|ΚΥΖΙΡΙΔΗ
|ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
|ΧΗΜΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΜΙΛΤΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
10% Απόφοιτοι 2016
|ΑΠΟΣΤΟΛΙΝΑΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
|ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
|ΔΑΝΤΗ
|ΙΩΑΝΝΑ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΟΖΑΝΗ)
|ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΜΠΑΚΙΡΗΣ
|ΚΥΡΙΑΚΟΣ
|ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
|ΕΚΠΑ
3o ΓΕΛ Βόλου
|ΑΜΥΓΔΑΛΙΤΣΗ
|ΕΛΕΝΗ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε. (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΑΝΤΩΝΙΟΥ
|ΣΤΕΡΓΙΑ
|ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
|ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
|ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
|ΑΣΠΑΙΤΕ
|ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΣΩΜΑΤΑ
|ΣΣΕ
|ΒΑΓΓΕΛΟΥΔΗ
|ΜΑΡΙΑ
|ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)
|ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ.
|ΒΑΤΣΙΟΣ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΒΛΑΧΟΣ
|ΕΥΓΕΝΙΟΣ
|ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
|ΣΝΔ
|ΒΟΣΝΑΚΗ
|ΑΡΤΕΜΙΣ-ΜΑΡΙΑ
|ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
|ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
|ΒΟΣΝΑΚΗ
|ΙΩΑΝΝΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ
|ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗ
|ΜΑΡΙΑ
|ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΠΑΝΤΕΙΟ
|ΠΑΝΤΕΙΟ
|ΒΟΥΡΓΟΥΤΖΗΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΓΑΤΟΥ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
|ΧΗΜΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
|ΘΕΟΔΩΡΑ
|ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΓΙΑΛΙΔΗ
|ΛΕΜΟΝΙΑ
|ΦΥΣΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
|ΕΚΠΑ
|ΓΙΑΜΑΚΟΥ
|ΜΕΡΟΠΗ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΡΟΣ)
|ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
|ΓΙΑΝΝΙΟΣ
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΙΜΩΝ
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΓΙΟΛΑ
|ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
|ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΓΚΑΓΚΑ
|ΒΙΟΛΕΤΑ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΓΚΕΚΑΣ
|ΗΛΙΑΣ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ) – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε.
|ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
|ΓΟΥΝΑΡΗ
|ΦΩΤΕΙΝΗ
|ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΟΠΛΑ
|ΣΜΥ
|ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΖΟΥΡΝΑΤΖΗΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΘΕΟΧΑΡΗ
|ΔΗΜΗΤΡΑ
|ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.)
|ΣΜΥΝ
|ΘΩΜΑΪΔΗΣ
|ΕΥΓΕΝΙΟΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΚΑΛΑΗ
|ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΙΑ
|ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ)
|ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
|ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ
|ΔΗΜΗΤΡΑ
|ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)
|ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
|ΚΑΝΑΒΑΡΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
|ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΚΑΡΒΟΥΝΗ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
|ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ
|ΙΩΑΝΝΑ
|ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΚΑΣΙΜΑΤΗ
|ΕΛΙΣΑΒΕΤ – ΑΡΤΕΜΗΣ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΚΙΟΣΣΕ
|ΙΩΑΝΝΑ
|ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ)
|ΑΣΤΥΝ ΣΧΟΛ
|ΚΙΤΣΙΟΥ
|ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΚΙΤΣΙΟΥ
|ΕΙΡΗΝΗ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΚΟΡΚΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΚΟΣΜΑΤΟΥ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)
|ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΚΟΤΡΟΥΤΣΟΥ
|ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)
|ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
|ΚΟΥΡΣΙΟΥΜΗ
|ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
|ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΑΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΚΡΑΒΑΡΙΤΗ
|ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΣΠΑΡΤΗ)
|ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
|ΚΡΑΒΒΑΡΗ
|ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ
|ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
|ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
|ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
|ΛΑΓΟΥ
|ΓΕΩΡΓΙΑ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΥ
|ΑΜΑΛΘΕΙΑ
|ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΜΑΚΡΗΣ
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
|ΕΚΠΑ
|ΜΗΤΑ
|ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
|ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
|ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΜΗΤΣΙΑΣ
|ΣΤΑΥΡΟΣ
|ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΜΟΥΛΙΟΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
|ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
|ΜΠΑΪΜΠΑ
|ΕΛΕΝΗ
|ΧΗΜΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗ
|ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ
|ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)
|ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
|ΜΠΕΚΑ
|ΑΝΝΑ
|ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΜΩΡΑΪΤΗ
|ΜΑΡΙΑ
|ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
|ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
|ΝΤΑΛΛΑΡΗ
|ΝΑΤΑΛΙΑ
|ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
|ΣΑΒΒΑΣ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
|ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
|ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
|ΕΛΕΝΗ
|ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ(ΑΘΗΝΑ)
|ΕΚΠΑ
|ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
|ΕΛΕΝΗ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ)
|ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
|ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
|ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ
|ΠΑΠΑΤΟΛΙΑΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
|ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
|ΠΑΠΑΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
|ΧΡΙΣΤΙΝΑ
|ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
|ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
|ΠΑΠΠΑΣ
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΡΕΘΥΜΝΟ)
|ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
|ΠΕΡΣΟΥΦΛΙΩΤΗΣ
|ΑΝΤΩΝΙΟΣ – ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
|ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ
|ΠΙΤΣΙΟΥ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
|ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
|ΕΚΠΑ
|ΠΟΛΥΖΟΥ
|ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ
|ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ
|ΠΡΟΦΑΝΤΗ
|ΗΛΕΚΤΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
|ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)
|ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
|ΣΚΙΑΘΙΤΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΣΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗ
|ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
|ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
|ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΣΤΕΡΓΙΑΚΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΣΩΤΗΡΙΟΥ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΤΕΡΛΕΞΗΣ
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΤΣΕΛΕΠΗ
|ΔΗΜΗΤΡΑ
|ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
|ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
|ΤΣΙΑΜΗ
|ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΑΡΙΑ
|ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – Ε.Κ.Π.Α.
|ΕΚΠΑ
|ΤΣΙΑΜΠΑΛΗ
|ΜΑΡΙΑ
|ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ (ΔΡΑΜΑ)
|ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
|ΤΣΙΤΟΓΛΟΥ
|ΖΩΗ ΡΑΦΑΕΛΑ
|ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΦΙΛΙΠΠΟΥ
|ΣΥΜΕΩΝ
|ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
|ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
|ΧΑΛΑΣΤΑΡΑΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΧΑΛΟΥΛΗ
|ΧΡΥΣΟΥΛΑ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΧΑΜΟΝΙΚΟΛΑΟΥ
|ΛΕΩΝΙΔΑΣ
|ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ – ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΧΑΤΖΗΚΟΥΜΠΗ
|ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)
|ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΧΟΝΔΡΟΔΙΝΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ)
|ΑΣΤΥΝ ΣΧΟΛ
10% Απόφοιτοι 2015
|ΔΑΦΕΡΜΟΥ
|ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ
|ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΚΡΑΒΑΡΙΤΗ
|ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ – ΣΩΤΗΡΙΑ
|ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε. (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)
|ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΚΥΡΙΑΖΗ
|ΜΑΡΙΑ
|ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ)
|ΤΕΙ ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ
|ΜΟΥΛΙΟΣ
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
|ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
|ΣΙΟΥΤΗΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ
10% Απόφοιτοι 2016
|ΒΑΛΕΡΑ
|ΛΕΝΤΙΟ
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΞΑΪΔΑΡΑ
|ΜΑΡΙΝΑ
|ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΤΟΥΡΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
|ΓΕΩΡΓΙΑ
|ΦΥΣΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
|ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
4ο ΓΕΛ Βόλου
|ΑΓΑΠΗΤΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
|ΑΣΠΑΙΤΕ
|ΑΥΛΟΓΙΑΡΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΒΑΛΑΣΣΑ
|ΣΥΝΟΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
|ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
|ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ
|ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΒΛΙΩΡΑ
|ΑΓΓΕΛΙΚΗ
|ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
|ΓΕΩΠ. ΠΑΝ. ΑΘ.
|ΒΟΛΑΓΚΑ
|ΝΙΚΟΛΕΤΑ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΓΑΚΗ
|ΣΩΤΗΡΙΑ
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
|ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
|ΓΕΡΑΣΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ
|ΕΛΕΝΗ
|ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΓΙΑΛΒΑΛΗ
|ΜΑΡΙΑ
|ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ)
|ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
|ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΧΑΝΙΑ)
|ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
|ΓΚΑΛΑΚΟΥ
|ΕΛΕΝΗ
|ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
|ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΓΚΕΚΑ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
|ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΠΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΓΚΙΝΑΡΗ
|ΕΥΑ
|ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)
|ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
|ΓΚΙΝΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
|ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
|ΓΡΑΜΟΖΗ
|ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
|ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ)
|ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
|ΓΡΑΝΤΖΑΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΙΟΣ)
|ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
|ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ
|ΔΩΣΣΑΣ
|ΣΕΡΑΦΕΙΜ
|ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΠΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΗ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
|ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ)
|ΤΕΙ ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ
|ΖΟΥΝΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)
|ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΚΑΪΟΠΟΥΛΟΥ
|ΙΩΑΝΝΑ
|ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
|ΣΜΥΑ
|ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΚΑΚΟΥΡΑΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ) – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
|ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
|ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ)
|ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
|ΚΑΡΑΛΗ
|ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΩΗ
|ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)
|ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
|ΚΑΤΣΙΦΑ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΧΙΟΣ)
|ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
|ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΟΥ
|ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
|ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΡΤΑ)
|ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
|ΚΑΨΙΩΧΑΣ
|ΠΑΥΛΟΣ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΥ
|ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
|ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
|ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
|ΚΟΥΚΟΥΓΙΑΝΝΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΚΟΥΚΟΥΤΗ
|ΑΓΑΘΗ
|ΧΗΜΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΚΟΥΤΟΥΔΗ
|ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
|ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
|ΣΜΥΑ
|ΚΟΥΤΣΟΣΠΥΡΟΥ
|ΒΙΚΤΩΡΙΑ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)
|ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΚΡΟΥΣΤΑΛΙΑ
|ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΚΥΡΙΑΚΙΔΕΛΗ
|ΜΑΡΙΑ ΕΙΡΗΝΗ
|ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΚΩΣΤΑΡΑ
|ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΛΑΝΑΡΑΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
|ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
|ΛΙΒΟΓΙΑΝΝΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΠΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΛΟΓΟΘΕΤΙΔΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΛΥΤΡΑ
|ΘΕΟΦΑΝΩ ΦΑΙΝΑΡΕΤΗ
|ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΛΩΡΙΔΑ
|ΑΘΑΝΑΣΙΑ
|ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ)
|ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
|ΜΑΣΛΟΥΜΙΔΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΦΥΣΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
|ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΜΙΧΕΑ
|ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΕΙΡΗΝΗ
|ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) – ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
|ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
|ΜΟΥΣΤΑΚΑ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
|ΧΗΜΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
|ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΜΠΑΛΑΜΩΤΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ)
|ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
|ΜΠΕΚΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΜΠΕΚΟΥΣΗ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΛΕΝΗ
|ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΜΩΡΑΪΤΗΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
|ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
|ΝΙΤΑ
|ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
|ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ)
|ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
|ΝΤΙΝΑΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
|ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΠΑΛΙ
|ΑΟΥΡΕΛΑ
|ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ)
|ΤΕΙ ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ
|ΠΑΝΑΓΟΥ
|ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΠΑΠΑΡΟΥΝΑ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
|ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ)
|ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
|ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ
|ΜΙΧΑΕΛΑ
|ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ
|ΠΑΠΠΑΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
|ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΠΑΣΙΟΥΔΗΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΠΑΣΧΑΛΗ
|ΜΑΡΙΑ
|ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΠΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΠΕΡΑ
|ΜΑΡΙΟ
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΠΕΤΣΑΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΑΝΙΑ)
|ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
|ΠΙΝΝΑΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ
|ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΣΩΜΑΤΑ
|ΣΣΕ
|ΠΟΛΕΝΗ
|ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
|ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
|ΠΟΤΣΗ
|ΖΩΗ
|ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
|ΠΑΝΤΕΙΟ
|ΠΟΥΡΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΦΟΙΒΟΣ
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΡΑΜΙΩΤΗ
|ΘΕΟΔΟΣΙΑ
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
|ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
|ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ
|ΧΡΙΣΤΙΝΑ
|ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ)
|ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΡΟΣΣΙΟΥ
|ΝΙΚΗ ΖΩΗ
|ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε. (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
|ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΣΗΨΑΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ)
|ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΣΙΔΕΡΑ
|ΕΥΘΑΛΙΑ
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)
|ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΣΚΟΤΕΙΝΙΩΤΗΣ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
|ΑΕΝ
|ΣΟΥΡΜΕΝΙΔΗΣ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΣΤΥΛΑ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
|ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΣΤΥΛΑΣ
|ΡΑΦΑΗΛ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
|ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
|ΤΖΙΟΥΒΑΚΑ
|ΙΩΑΝΝΑ
|ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΑΡΤΑ)
|ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
|ΤΟΥΦΕΞΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΤΣΕΛΕΠΙΔΗ
|ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
|ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΤΣΙΑΝΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) – ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
|ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
|ΤΣΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΤΥΛΙΓΑΔΑ
|ΜΑΡΙΑ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΦΩΛΙΝΑ ΤΟΛΙΚΑ
|ΕΙΡΗΝΗ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ (ΔΡΑΜΑ)
|ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
10% Απόφοιτοι 2015
|ΜΠΕΚΑΣ
|ΗΛΙΑΣ
|ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΤΕΜΠΕΛΗΣ
|ΛΕΩΝΙΔΑΣ
|ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
|ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
10% Απόφοιτοι 2016
|ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗ
|ΜΑΡΙΑ
|ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ (ΔΡΑΜΑ)
|ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
|ΠΑΥΛΟΥ
|ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
|ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
|ΣΚΕΝΤΕΡΗΣ
|ΛΕΩΝΙΔΑΣ
|ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)
|ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ.
5ο ΓΕΛ Βόλου
|ΑΓΑΘΟΥ
|ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΙΑ
|ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΑΓΡΟΚΩΣΤΑΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΠΕΤΡΟΣ
|ΦΥΣΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
|ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΑΓΡΟΚΩΣΤΑΣ
|ΣΤΕΡΓΙΟΣ-ΠΑΥΛΟΣ
|ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
|ΕΚΠΑ
|ΑΚΑΣΟΓΛΟΥ
|ΑΝΕΣΤΗΣ
|ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)
|ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΑΛΑΜΑΝΑΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) – ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
|ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
|ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ
|ΑΝΑΓΙΑΝΝΗ
|ΑΦΡΟΔΙΤΗ
|ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΡΤΑ)
|ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
|ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
|ΑΓΓΕΛΙΚΗ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ
|ΕΙΡΗΝΗ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ)
|ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΒΑΪΤΣΗΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΒΑΛΑΣΣΑ
|ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ)
|ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
|ΒΛΑΧΟΥ
|ΜΑΡΙΑ
|ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ)
|ΤΕΙ ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ
|ΒΟΡΡΕΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΡΤΑ)
|ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
|ΓΚΑΓΙΑΝΝΗΣ
|ΣΑΒΒΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΡΟΣ)
|ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
|ΓΟΥΛΙΩΤΗ
|ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)
|ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
|ΖΑΠΑΝΤΗΣ
|ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
|ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΠΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΖΥΜΠΕΡΙ
|ΑΙΜΙΛΙΑΝΟ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΙΩΑΝΝΟΥ
|ΘΑΛΕΙΑ
|ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
|ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
|ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΚΑΡΒΕΛΗ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
|ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
|ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
|ΚΑΡΔΑΡΑΣ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
|ΑΕΝ
|ΚΑΡΟΥΤΗΣ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ)
|ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
|ΚΑΤΣΟΥΔΑΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ) – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε.
|ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
|ΚΟΚΚΩΝΙΔΗ
|ΑΝΤΩΝΙΑ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
|ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΚΟΛΙΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ)
|ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΚΟΝΤΟΒΑ
|ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
|ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ
|ΜΑΡΙΝΑ
|ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)
|ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
|ΚΟΥΚΟΥΓΙΑΝΝΗ
|ΦΑΝΗ
|ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
|ΕΚΠΑ
|ΚΡΑΝΙΑΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΒΑΛΑ)
|ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
|ΚΡΟΚΟΥ
|ΜΑΡΙΑ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.Ε.
|ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΚΩΣΤΑΙΝΑΣ
|ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΚΩΣΤΗΣ
|ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
|ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ)
|ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΛΑΪΝΑΣ
|ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΧΑΝΙΑ)
|ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
|ΛΕΜΟΝΑΚΗ
|ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΑΛΚΗΣΤΙΣ
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΜΠΡΑΧΙΜΙ
|ΑΛΤΕΑ
|ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ)
|ΑΠΘ
|ΝΟΝΟΓΛΟΥ
|ΑΝΔΡΕΑΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ)
|ΤΕΙ ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ
|ΝΤΟΝΤΗ
|ΣΕΡΑΦΩ
|ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)
|ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
|ΑΛΙΚΗ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)
|ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ
|ΕΥΑΝΘΙΑ
|ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
|ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ) – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
|ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
|ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
|ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Τ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ)
|ΤΕΙ ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ
|ΠΑΠΠΑ
|ΑΝΤΩΝΙΑ ΛΑΟΥΡΑ
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΠΑΡΙΣΗΣ
|ΘΩΜΑΣ
|ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΠΑΡΙΣΣΗ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ
|ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΠΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΠΑΧΥ
|ΓΕΩΡΓΙΑ-ΝΕΦΕΛΗ
|ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΠΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΠΙΠΠΗ
|ΓΛΥΚΕΡΙΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)
|ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
|ΠΛΑΚΙΑ
|ΜΑΡΙΑ
|ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
|ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
|ΡΗΓΑΣ
|ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)
|ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
|ΡΟΥΝΤΕΝΚΟΒΑ
|ΒΑΛΕΡΙΑ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΣΑΚΚΟΠΟΥΛΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
|ΕΚΠΑ
|ΣΑΡΙΔΗΣ
|ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ
|ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
|ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
|ΣΑΡΡΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΦΥΣΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
|ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΣΕΜΙΛΙΕΤΩΦ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)
|ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
|ΣΚΟΥΡΑ
|ΜΑΡΙΑ
|ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
|ΧΡΙΣΤΙΝΑ
|ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
|ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
|ΤΕΚΟΣ
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΡΕΘΥΜΝΟ)
|ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
|ΤΖΙΝΑΛΙ
|ΣΙΛΒΑΝΑ
|ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)
|ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
|ΤΡΑΤΣΑΣ
|ΑΓΓΕΛΟΣ
|ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
|ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΤΣΑΠΟΓΑΣ
|ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ)
|ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΤΣΙΑΜΑΣΦΥΡΗ
|ΒΑΓΙΑ-ΡΑΦΑΕΛΑ
|ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΤΣΟΓΚΑ
|ΕΙΡΗΝΗ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΤΣΟΥΤΣΟΥΛΙΑΝΟΥΔΗ
|ΘΕΟΔΩΡΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ
|ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ
|ΚΑΣΣΙΑΝΗ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
|ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ)
|ΤΕΙ ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ
|ΧΑΤΖΗΓΟΥΛΑ
|ΙΩΑΝΝΑ-ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ
|ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) – ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
|ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
|ΧΑΤΖΗΜΙΤΟΥΛΑ
|ΕΛΙΣΑΒΕΤ
|ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)
|ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
|ΧΟΥΜΟΥ
|ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ
|ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
|ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΧΡΗΣΤΟΥ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
|ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)
|ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ.
|ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ
|ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ – ΣΤΡΑΤΙΩΤ. ΝΟΜ. ΣΥΜΒ. (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
|ΣΣΑΣ
10% Απόφοιτοι 2015
|ΓΙΑΝΝΟΥ
|ΕΙΡΗΝΗ
|ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΔΡΟΣΟΥ
|ΑΚΡΙΒΗ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ
|ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
|ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
|ΧΑΡΙΣΗ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
|ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
|ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
10% Aπόφοιτοι 2016
|ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΚΟΥΡΚΟΥΒΕΛΟΥ
|ΜΑΡΙΑ
|ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)
|ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
|ΤΡΑΤΣΑ
|ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
|ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
|ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
|ΦΙΛΙΠΠΟΥ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
|ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
|ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ
6ο ΓΕΛ Βόλου
|ΑΛΠΟΥΣ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΑΝΤΩΝΙΟΥ
|ΝΙΚΟΛΕΤΑ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
|ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
|ΒΟΥΤΣΗΣ – ΜΙΧΑΛΑΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
|ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΓΑΝΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ
|ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗ
|ΑΡΙΣΤΕΑ
|ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) – ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
|ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
|ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΥ
|ΜΑΛΑΜΩ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΑΓΓΕΛΟΣ
|ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΓΟΥΛΑΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧΙΛΛΕΙΟΣ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ) – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε.
|ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
|ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
|ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
|ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΔΗΜΟΥΛΑ
|ΓΕΩΡΓΙΑ – ΝΕΦΕΛΗ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΡΕΘΥΜΝΟ)
|ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
|ΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΖΑΧΑΡΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)
|ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΖΗΚΑΡΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
|ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
|ΖΙΩΓΚΑ
|ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
|ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ)
|ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
|ΙΕΣΣΑΙΠΑΛΙΔΗΣ
|ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΚΑΛΑΦΑΤΙΔΗΣ
|ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
|ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
|ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ
|ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
|ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
|ΕΚΠΑ
|ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ
|ΙΩΑΝΝΑ
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
|ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
|ΚΑΡΑΜΠΑΣΗ
|ΔΗΜΗΤΡΑ – ΙΟΚΑΣΤΗ
|ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
|ΟΠΑ
|ΚΑΡΟΥΛΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
|ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
|ΚΑΡΥΩΤΗ
|ΗΩΣ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ) – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε.
|ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
|ΚΑΤΣΑΜΟΡΑΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
|ΣΜΥΑ
|ΚΛΗΜΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ)
|ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
|ΚΟΚΚΑΛΗΣ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)
|ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΚΟΚΚΙΝΗ
|ΜΙΧΑΗΛΙΑ ΜΙΧΑΕΛΛΑ
|ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
|ΠΑΝΤΕΙΟ
|ΚΟΣΜΑΔΑ
|ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΚΟΥΤΡΑ
|ΚΕΡΑΣΙΑ – ΤΑΤΙΑΝΑ
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)
|ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΚΡΑΒΑΡΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΙΑ
|ΔΑΦΝΗ
|ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
|ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ
|ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ
|ΣΤΥΛΙΑΝΗ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
|ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
|ΜΑΜΑΛΟΥΔΗ
|ΑΝΝΑ – ΡΗΓΟΤΩ
|ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΠΑΝΤΕΙΟ
|ΠΑΝΤΕΙΟ
|ΜΑΡΚΑΣ
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΠΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΜΑΡΤΙΟΥ
|ΦΩΤΕΙΝΗ
|ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
|ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
|ΜΑΣΤΕΛΛΟΥ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΜΗΤΣΙΚΩΣΤΑΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑ
|ΧΡΙΣΤΙΝΑ
|ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΜΠΑΛΛΑ
|ΜΑΡΙΑ
|ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΟΔΟΣ)
|ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
|ΜΠΕΛΛΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ)
|ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
|ΜΠΟΛΛΟ
|ΝΤΕΣΙΑΝΑ
|ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ
|ΜΠΟΜΠΟΤΗ
|ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΜΠΟΥΡΤΖΗΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΜΠΟΥΡΤΖΗΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΝΙΚΟΛΑΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ) – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε.
|ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΥ
|ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΝΙΚΟΛΟΥ
|ΕΛΕΝΗ
|ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΝΙΚΟΥ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
|ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΝΤΖΕΚΑ
|ΜΑΡΙΑ
|ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
|ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
|ΝΤΟΓΚΑΣ
|ΑΔΑΜ
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
|ΝΕΦΕΛΗ
|ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
|ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
|ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
|ΙΩΑΝΝΑ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΠΑΠΑΣΜΥΡΗ
|ΑΝΝΑ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΠΑΣΣΙΑΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΠΑΤΕΡΑΣ
|ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
|ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΠΕΤΡΟΥ
|ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΠΟΥΛΙΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
|ΠΑΝΤΕΙΟ
|ΡΑΧΑΒΕΛΙΑΣ
|ΛΕΩΝΙΔΑΣ
|ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)
|ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
|ΣΑΛΙΑΡΗΣ
|ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ
|ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΣΓΑΤΖΗ
|ΑΘΑΝΑΣΙΑ
|ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ)
|ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΣΓΟΥΡΗ
|ΒΑΪΑ
|ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
|ΜΑΡΙΑ
|ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΣΚΕΜΠΙ
|ΕΝΤΖΙΑΝΑ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΣΠΥΡΟΥ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ (ΔΡΑΜΑ)
|ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
|ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΣΩΤΗΡΙΟΥ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΧΑΝΙΑ)
|ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
|ΤΑΣΟΥΔΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
|ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
|ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
|ΤΖΟΥΜΑ
|ΣΥΡΑΓΩ
|ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
|ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ
|ΤΟΛΙΟΥ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
|ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΠΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΤΡΙΧΙΑ
|ΧΡΙΣΤΙΝΑ
|ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)
|ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
|ΤΣΑΜΑΣΙΩΤΗΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ)
|ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΤΣΙΑΜΑΣΦΥΡΗΣ
|ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
|ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΤΣΙΟΒΟΛΟΣ
|ΣΤΑΥΡΟΣ
|ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΤΣΙΟΥΝΗ
|ΡΑΦΑΕΛΑ
|ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ)
|ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
|ΤΣΟΥΚΑΛΑ
|ΡΟΖΑ
|ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
|ΑΕΝ
|ΤΣΟΥΛΟΥΦΑ
|ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
|ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
|ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΤΣΟΥΝΑΪ
|ΜΑΡΙΝΑ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΦΙΛΟΣΟΓΛΟΥ
|ΑΣΠΑΣΙΑ
|ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
|ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΦΙΛΟΣΟΓΛΟΥ
|ΦΙΛΙΤΣΑ
|ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
|ΕΚΠΑ
|ΦΛΑΜΟΣ
|ΚΑΡΟΛΟΣ
|ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΠΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΦΛΩΡΟΥ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ – ΜΑΡΙΑ
|ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ
|ΣΑΒΒΑΣ
|ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΦΡΑΣΤΑΛΗ
|ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ – ΡΑΦΑΕΛΑ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΧΑΡΙΤΟΥ
|ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΧΟΥΣΟΣ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
|ΣΜΥΑ
|ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
|ΛΕΜΟΝΙΑ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΨΑΡΟΓΙΩΡΓΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
|ΣΜΥΑ
10% Απόφοιτοι 2015
|ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
|ΖΩΓΡΑΦΙΑ ΑΝΝΑ
|ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ
|ΘΕΟΔΩΡΑ
|ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
|ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
|ΤΖΑΝΗΣ
|ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ
|ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
10% Απόφοιτοι 2016
|ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ
|ΜΙΧΑΗΛ
|ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΖΕΡΒΑ
|ΧΡΙΣΤΙΝΑ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΚΑΛΑΝΤΖΗ
|ΕΛΕΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
|ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΣΤΑΤΗΡΑ
|ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΡΣΕΝΙΑ
|ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
|ΕΚΠΑ
7ο ΓΕΛ Βόλου
|ΑΝΑΝΙΑΔΗ
|ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
|ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΑΡΓΥΡΗ
|ΔΑΝΑΗ
|ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΒΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
|ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
|ΒΑΡΣΑΜΗ
|ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
|ΒΑΙΑ
|ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
|ΜΑΡΙΑ
|ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε. (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)
|ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
|ΓΑΛΑΝΟΥ
|ΕΥΑΝΘΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΓΑΝΙΑΡΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΓΚΙΝΟ
|ΕΛΕΑΝΑ
|ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΓΟΥΝΑΡΗ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΔΗΜΑΚΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΔΙΠΛΑΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΥ
|ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
|ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
|ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
|ΘΕΟΧΑΡΗ
|ΑΘΑΝΑΣΙΑ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΤΡΑ)
|ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
|ΙΝΕΠΟΛΟΓΛΟΥ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
|ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΚΑΓΙΟΠΟΥΛΟΥ
|ΓΕΩΡΓΙΑ
|ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΣΗΤΕΙΑ)
|ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
|ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗ
|ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
|ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
|ΚΑΛΛΙΓΑ
|ΕΥΔΟΞΙΑ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
|ΑΕΝ
|ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
|ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
|ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ
|ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ
|ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ – ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ)
|ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
|ΚΑΤΣΙΝΑ
|ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
|ΠΑΝΤΕΙΟ
|ΚΑΤΣΙΝΑ
|ΖΩΗ
|ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) – ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
|ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
|ΚΙΣΣΑ
|ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ) – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε.
|ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
|ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ
|ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
|ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
|ΑΕΝ
|ΚΟΛΟΦΩΤΙΑ
|ΑΘΗΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
|ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
|ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
|ΚΟΡΕΝΤΗΣ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
|ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
|ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε. (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)
|ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΚΟΤΟΓΛΟΥ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΚΟΥΡΚΟΥΒΕΛΟΥ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΚΟΥΡΤΗ
|ΔΗΜΗΤΡΑ
|ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΚΟΥΤΣΙΜΑΝΗ
|ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ)
|ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
|ΚΟΥΤΣΙΜΠΕΛΑ
|ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
|ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΚΟΥΤΣΙΜΠΕΛΑ
|ΣΤΥΛΙΑΝΗ
|ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
|ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τ.Ε.
|ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΚΩΣΤΑΚΗ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
|ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
|ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
|ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
|ΜΑΡΙΟΣ
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ)
|ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
|ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
|ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΚΩΦΟΥ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
|ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΛΑΜΠΗΣ
|ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)
|ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
|ΜΑΛΑΜΑΚΗΣ
|ΝΕΣΤΟΡΑΣ
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΜΑΛΑΧΙΑΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)
|ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
|ΜΑΝΤΖΟΥ
|ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)
|ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
|ΜΑΝΩΛΗ
|ΜΑΡΙΑ
|ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΜΑΣΤΡΑΦΤΣΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΜΕΛΙΣΣΑΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ) – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
|ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
|ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ
|ΖΗΣΗΣ
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ)
|ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
|ΜΠΟΡΛΩΤΟΥ
|ΑΓΟΡΙΤΣΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ
|ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΜΠΟΥΤΙΝΑ
|ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΙΑ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
|ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΝΑΣΙΑΚΟΣ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ
|ΞΗΡΑΔΑΚΗ
|ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΓΕΩΡΓΙΑ
|ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΠΑΛΑΣΗΣ
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
|ΜΑΡΙΑ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΡΟΣ)
|ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
|ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ
|ΜΙΧΑΗΛ
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ)
|ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΠΑΣΧΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΠΛΑΚΙΑ
|ΦΩΤΕΙΝΗ
|ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΠΡΕΝΤΖΑ
|ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΙΡΗΝΗ
|ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)
|ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
|ΠΡΕΝΤΖΑΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΦΑΗΛ
|ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
|ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΣΑΚΑΤΖΗ
|ΟΛΓΑ
|ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
|ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
|ΣΑΛΒΑΝΟΣ
|ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
|ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΧΑΝΙΑ)
|ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
|ΣΑΡΡΗΣ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
|ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
|ΣΒΕΝΤΖΟΥΡΗ
|ΚΑΛΛΙΟΠΗ
|ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ)
|ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
|ΣΟΛΔΑΤΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΣΦΙΡΙΙΑΛΑ
|ΡΑΛΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ
|ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
|ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
|ΤΕΛΩΝΗ
|ΔΗΜΗΤΡΑ
|ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
|ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ
|ΤΕΛΩΝΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΤΖΑΜΤΖΗ
|ΖΩΗ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΤΖΕΒΕΛΕΚΑΚΗΣ
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
|ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
|ΤΣΑΛΑΠΑΤΑ
|ΜΑΡΙΑ
|ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΤΣΑΝΤΟΥ
|ΘΕΟΔΩΡΑ
|ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
|ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
|ΤΣΑΤΣΑΚΟΣ
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΤΣΙΒΓΙΟΥΡΑΣ
|ΣΩΤΗΡΙΟΣ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)
|ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΤΣΙΝΤΑΡΑΚΗΣ
|ΜΙΧΑΗΛ
|ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΤΣΙΤΟΓΛΟΥ
|ΕΥΘΥΜΙΟΣ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΤΣΟΥΚΑΛΑ
|ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΡΗΝΗ
|ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)
|ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
|ΤΣΟΧΑΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε.
|ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΦΑΛΙΑΓΚΑΣ
|ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ
|ΜΑΡΙΑ
|ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
|ΕΚΠΑ
|ΧΑΖΑΡΙΔΗ
|ΕΥΘΥΜΙΑ
|ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
|ΣΜΥΑ
|ΧΑΤΖΗΠΛΗΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΧΑΝΙΑ)
|ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
|ΧΡΗΣΤΟΥ
|ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΨΑΡΡΑΣ
|ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΡΟΣ)
|ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
10% Απόφοιτοι 2015
|ΡΗΓΑ
|ΠΗΝΕΛΟΠΗ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
10% Απόφοιτοι 2016
|ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ
|ΔΗΜΗΤΡΑ
|ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ
|ΣΙ
|ΠΛΑΚΙΑΣ
|ΗΛΙΑΣ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΣΑΡΣΩΝΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΤΑΜΒΑΚΗ
|ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΑΡΙΑ
|ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ
8ο ΓΕΛ Βόλου
|ΑΔΑΜ
|ΠΕΡΙΚΛΗΣ
|ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
|ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ
|ΑΛΙΩΡΗ
|ΒΙΟΛΕΤΤΑ – ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ
|ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
|ΑΕΝ
|ΑΜΠΑΤΖΙΔΗ
|ΕΥΘΥΜΙΑ – ΝΕΦΕΛΗ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
|ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΒΑΪΤΣΗ
|ΑΙΜΙΛΙΑ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΒΑΡΑΛΗ
|ΕΙΡΗΝΗ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΒΑΤΣΗΣ
|ΠΑΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
|ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
|ΓΕΩΡΓΑΛΗ
|ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
|ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
|ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
|ΓΚΕΚΑΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΜΙΑ)
|ΤΕΙ ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ
|ΓΡΑΜΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ
|ΡΗΓΑΣ
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
|ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΖΑΡΚΑΔΑΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ – ΜΑΡΙΟΣ
|ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΖΑΧΑΡΙΑ
|ΜΑΡΙΑ
|ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
|ΑΣΠΑΙΤΕ
|ΖΑΧΑΡΟΥ
|ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΙΑ
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
|ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
|ΚΑΛΑΜΙΔΑΣ
|ΘΕΟΦΙΛΟΣ
|ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
|ΑΕΝ
|ΚΑΛΟΥΤΣΑ
|ΠΗΝΕΛΟΠΗ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΚΑΛΟΧΡΙΣΤΙΑΝΑΚΗ
|ΣΤΕΛΛΑ
|ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
|ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
|ΚΑΝΑΒΙΤΣΑΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ
|ΜΑΡΙΑ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τ.Ε.
|ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΚΟΝΤΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
|ΜΕΡΟΠΗ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΚΟΠΑΝΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΚΟΡΩΝΙΑΔΗ
|ΘΕΟΔΩΡΑ
|ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)
|ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
|ΚΟΤΡΩΝΗ
|ΕΛΕΝΗ
|ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)
|ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ.
|ΚΡΙΝΑΚΗ
|ΒΑΡΒΑΡΑ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
|ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
|ΚΥΡΓΙΑΚΟΥ
|ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΚΥΡΙΑΚΟΥ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ)
|ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
|ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
|ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
|ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
|ΠΑΝΤΕΙΟ
|ΛΑΜΠΡΟΥ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)
|ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΛΕΥΚΑΔΙΤΗ
|ΝΑΤΑΛΙΑ
|ΧΗΜΕΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
|ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
|ΛΥΚΑ
|ΑΛΚΗΣΤΙΣ
|ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΜΑΓΕΙΡΑ
|ΖΩΗ
|ΧΗΜΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΜΑΝΘΟΓΙΑΝΝΗ
|ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΑΝΝΑ
|ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)
|ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
|ΜΑΝΙΝΗ
|ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
|ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΜΑΝΤΖΙΡΗ
|ΜΑΡΙΑΝΝΑ
|ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
|ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
|ΜΑΡΙΝΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΜΙΛΑΝΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡ
|ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΜΠΟΖΑ
|ΙΩΑΝΝΑ
|ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
|ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
|ΜΠΟΥΡΟΥΝΗ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
|ΙΟΥΛΙΑ
|ΧΗΜΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
|ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ
|ΜΗΝΑΣ
|ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΝΤΕΡΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ)
|ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
|ΡΟΥΜΠΙΝΗ-ΣΟΦΙΑ
|ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΠΑΠΑΔΑΚΗ
|ΕΛΕΝΗ
|ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΣΕΡΡΕΣ) – ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
|ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΠΑΠΑΪΩΣΗΦ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ)
|ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
|ΠΟΖΟΓΛΟΥ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
|ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
|ΠΡΟΥΣΑΛΗ
|ΖΗΝΟΒΙΑ – ΕΛΕΝΗ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ)
|ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΡΟΥΣΑΚΗΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
|ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
|ΡΟΥΣΟΓΙΑΝΝΗ
|ΕΛΕΝΗ
|ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΣΑΠΟΥΝΤΖΗ
|ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΥ
|ΕΛΕΝΗ
|ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
|ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
|ΣΓΟΥΡΑΣ
|ΠΕΤΡΟΣ
|ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ
|ΣΙ
|ΣΤΑΘΑΡΑΚΟΥ
|ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
|ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ)
|ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΣΤΑΜΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
|ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
|ΣΤΑΧΤΕΑΣ
|ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
|ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΤΑΣΣΙΟΥ
|ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΗΝΑ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΤΕΓΑ
|ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ)
|ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΤΖΑΜΠΑΖΗΣ
|ΖΑΧΑΡΙΑΣ
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΧΙΟΣ)
|ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
|ΤΙΡΤΙΡΑΚΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΧΙΟΣ)
|ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
|ΤΡΙΧΑΣ
|ΕΥΘΥΜΙΟΣ
|ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
|ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
|ΤΩΡΗ
|ΓΕΩΡΓΙΑ
|ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
|ΠΑΝΤΕΙΟ
|ΦΙΛΙΠΠΟΥ
|ΒΑΪΑ
|ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΦΙΛΙΠΠΟΥ
|ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
|ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΧΑΤΖΗΚΟΤΕΛΗΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΦΥΣΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
|ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΧΟΥΤΖΙΟΥΜΗΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ)
|ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
10% Απόφοιτοι 2015
|ΒΑΡΑΛΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΖΟΥΚΟΒΣΚΥ
|ΠΩΛΙΝΑ-ΑΝΝΑ
|ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
|ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
10% Απόφοιτοι 2016
|ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ
|ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)
|ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ.
|ΛΑΒΑΝΤΣΙΩΤΗΣ
|ΑΓΓΕΛΟΣ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
|ΕΥΔΟΞΙΑ
|ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΠΙΤΣΙΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
|ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
|ΣΤΑΥΡΟΥ
|ΕΙΡΗΝΗ
|ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
|ΟΠΑ
Εσπερινό Λύκειο Βόλου
|ΓΙΑΚΩΒΑΚΗ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
|ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ (ΔΡΑΜΑ)
|ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
|ΖΟΥΝΑΡΑ
|ΕΙΡΗΝΗ
|ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
|ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
|ΘΑΝΟΣ
|ΡΑΦΑΗΛ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΡΕΘΥΜΝΟ)
|ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
|ΚΟΛΙΟΠΗΛΙΟΥ
|ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
|ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΜΙΧΕΛΙΟΥΔΑΚΗΣ
|ΒΕΝΕΤΙΟΣ
|ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΜΠΑΙΡΑΜΗΣ
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
|ΕΚΠΑ
|ΜΠΟΥΡΤΖΕΛΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΧΗΜΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
|ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΡΕΤΖΑΙ
|ΕΝΤΑ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΣΑΒΒΑ
|ΑΝΤΕΛ- ΕΙΡΗΝΗ
|ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)
|ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
1ο ΓΕΛ Ν. Ιωνίας
|ΑΛΒΕΡΤΗΣ ΒΑΛΛΕΡΑΝ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
|ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
|ΑΕΝ
|ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
|ΕΛΕΝΗ
|ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) – ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
|ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
|ΒΑΣΑΛΟΥ
|ΜΑΡΙΑ
|ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΠΑΝΤΕΙΟ
|ΠΑΝΤΕΙΟ
|ΒΕΛΙΤΣΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (Α.Σ.Τ.Ε.Κ.)
|ΑΣΤΕ
|ΓΑΪΤΑΝΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΓΑΛΑΝΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ)
|ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
|ΓΑΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
|ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΡΙΑ
|ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε. (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)
|ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
|ΓΕΩΡΓΑΤΖΗ
|ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΓΕΩΡΓΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
|ΑΡΓΥΡΩ
|ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ
|ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
|ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ
|ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΓΙΑΤΡΑΣ
|ΣΤΑΥΡΟΣ
|ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
|ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
|ΓΚΕΛΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)
|ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΓΚΙΖΑ
|ΜΑΡΙΑ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΓΚΟΥΝΤΕΛΟΣ
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
|ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
|ΓΟΝΙΔΑΚΗ
|ΑΝΝΑ
|ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
|ΠΑΝΤΕΙΟ
|ΓΟΥΝΑΡΗ
|ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ)
|ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
|ΔΟΔΟΛΙΑΣ
|ΜΙΧΑΗΛ
|ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
|ΑΕΝ
|ΔΟΥΛΗΣ
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ
|ΣΙ
|ΖΑΧΟΥ
|ΡΟΔΑΝΘΗ
|ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ)
|ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
|ΖΟΥΒΑΣ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ)
|ΤΕΙ ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ
|ΙΜΑΝΙΜΟΓΛΟΥ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
|ΔΗΜΗΤΡΑ
|ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
|ΣΜΥΑ
|ΚΟΛΟΡΙΖΟΣ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΚΟΝΤΟΥ
|ΙΟΥΛΙΑ
|ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΚΟΤΣΙΜΠΟΥ
|ΕΛΕΝΗ
|ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
|ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|ΦΥΣΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
|ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΚΟΥΡΚΟΥΝΑ
|ΜΑΡΙΑ
|ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
|ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
|ΚΟΥΤΣΟΒΑΓΓΕΛΗ
|ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ ΜΑΡΙΝΑ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
|ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ
|ΑΓΛΑΪΑ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ)
|ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΚΩΣΤΟΥΛΙΑΣ
|ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
|ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
|ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
|ΛΕΦΑΚΗ
|ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΟΔΟΣ)
|ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
|ΛΙΚΑ
|ΚΛΕΜΕΝΤ
|ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΛΙΤΣΗ
|ΜΑΡΙΝΑ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ)
|ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
|ΜΑΡΓΑΡΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ
|ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)
|ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΜΑΡΓΩΜΕΝΟΣ
|ΦΙΛΙΠΠΑΣ
|ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
|ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΜΑΡΚΑΚΗ
|ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ
|ΧΗΜΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΜΑΡΣΟΥΒΑΝΙΔΟΥ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ
|ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ)
|ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
|ΜΕΝΑ
|ΜΕΡΓΚΙΜ
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)
|ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΜΙΧΑΛΗΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
|ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΜΠΕΗ
|ΒΑΡΒΑΡΑ
|ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
|ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
|ΜΠΕΦΑΝΗ
|ΕΙΡΗΝΗ
|ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
|ΠΑΝΤΕΙΟ
|ΜΠΕΦΑΝΗ
|ΚΑΛΛΙΟΠΗ
|ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ)
|ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
|ΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
|ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
|ΑΣΠΑΙΤΕ
|ΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
|ΑΘΑΝΑΣΙΑ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΜΠΡΟΥΣΑΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΟΠΛΑ
|ΣΜΥ
|ΝΑΟΥΜ
|ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ
|ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
|ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
|ΝΙΑΩΤΗ
|ΕΥΣΤΑΘΙΑ
|ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΝΙΝΙΖΟΠΟΥΛΟΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ)
|ΤΕΙ ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ
|ΝΟΝΟΓΛΟΥ
|ΔΕΣΠΟΙΝΑ
|ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
|ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
|ΝΤΑΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΝΤΙΝΑΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΞΥΑΛΗΣ
|ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
|ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΟΠΛΑ
|ΣΜΥ
|ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)
|ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
|ΠΑΝΤΖΙΟΥ
|ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑ
|ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ)
|ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
|ΠΑΡΔΑΛΗΣ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
|ΣΜΥΑ
|ΠΛΑΣΤΑΡΑ
|ΔΗΜΗΤΡΑ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΤΗΣ
|ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)
|ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
|ΣΕΡΡΗΣ
|ΦΙΛΙΠΠΟΣ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΣΙΑΡΡΑ
|ΕΛΕΝΗ
|ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ)
|ΑΣΤΥΝ ΣΧΟΛ
|ΣΚΟΥΦΟΥ
|ΑΛΙΚΗ
|ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΣΩΜΑΤΑ
|ΣΣΕ
|ΣΟΥΛΑΚΟΥΔΗ
|ΣΩΤΗΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΣΤΑΜΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ
|ΖΑΦΕΙΡΗΣ
|ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΣΦΟΝΔΥΛΙΑΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΑΦΑΗΛ
|ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ
|ΣΩΤΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ)
|ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
|ΤΑΣΙΟΥ
|ΜΑΡΙΝΑ
|ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
|ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΤΑΣΟΓΛΟΥ
|ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
|ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
|ΤΟΣΙΛΙΑΝΗ
|ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
|ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΡΟΣ)
|ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
|ΤΣΑΜΟΥΤΗ
|ΔΗΜΗΤΡΑ
|ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΤΣΕΝΤΕΛΙΕΡΟΣ
|ΣΩΤΗΡΗΣ
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΦΛΩΡΟΥ
|ΕΥΣΤΑΘΙΑ
|ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ)
|ΑΠΘ
|ΧΑΝΤΖΟΓΛΟΥ
|ΙΩΑΝΝΑ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΗ
|ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
|ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΧΙΩΤΕΛΗ
|ΔΗΜΗΤΡΑ
|ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΧΟΝΔΡΟΥ
|ΕΛΕΝΗ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
10% Απόφοιτοι 2015
|ΓΚΑΓΙΑΝΝΗΣ
|ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΡΗΓΑΚΗΣ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΤΣΩΝΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΛΑΜΙΑ)
|ΤΕΙ ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ
10% Απόφοιτοι 2016
|ΑΔΑΜΑΚΗΣ
|ΕΞΑΡΧΟΣ
|ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ
|ΙΣΙΔΩΡΑ
|ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
|ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΚΑΛΑΤΖΗ
|ΑΘΑΝΑΣΙΑ
|ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ
|ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
|ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΣΙΑΜΕΤΗ
|ΦΩΤΕΙΝΗ
|ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΤΣΟΓΚΑΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)
|ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
2ο ΓΕΛ Ν.Ιωνίας
|ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
|ΓΕΩΡΓΙΑ
|ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΣΕΡΡΕΣ) – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.
|ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΑΔΑΜ
|ΑΝΝΑ
|ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ)
|ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΑΛΕΞΑΝΟΓΛΟΥ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΑΜΥΓΔΑΛΙΤΣΗ
|ΧΛΟΗ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΑΡΑΜΠΟΓΛΟΥ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΑΡΓΥΡΙΟΥ
|ΜΑΡΙΑ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΧΙΟΣ)
|ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
|ΒΑΓΔΟΥΤΗ
|ΜΑΡΙΑ
|ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΒΕΡΓΟΥΛΙΑΣ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Τ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ)
|ΤΕΙ ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ
|ΒΛΑΧΑΒΑ
|ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ
|ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ)
|ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΙΟΣ
|ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΒΟΥΛΚΟΥΔΗΣ
|ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
|ΕΚΠΑ
|ΓΑΤΣΙΟΥ
|ΧΡΥΣΟΥΛΑ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
|ΜΑΡΙΑ
|ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
|ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
|ΓΚΑΓΚΑ
|ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ
|ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΔΟΔΟΝΤΖΙΔΗΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΖΟΥΠΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
|ΑΕΝ
|ΚΑΛΕΜΗΣ
|ΣΩΤΗΡΙΟΣ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΜΟΣ)
|ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
|ΚΑΜΒΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
|ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΚΑΠΝΙΑ
|ΜΑΡΙΝΑ
|ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ)
|ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
|ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΗ
|ΧΡΙΣΤΙΝΑ
|ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΗΣ
|ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
|ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΚΑΡΒΕΛΗ
|ΓΛΥΚΕΡΙΑ
|ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
|ΣΜΥΑ
|ΚΑΡΜΑΓΑΛΟΥ
|ΜΑΡΙΑ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΚΑΡΜΑΛΗ
|ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΙΑ
|ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
|ΑΣΠΑΙΤΕ
|ΚΑΡΡΟΥ
|ΣΥΡΑΓΩ
|ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΚΕΜΑΛΛΙ
|ΑΝΤΖΕΛΑ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
|ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
|ΚΟΛΟΡΙΖΟΥ
|ΕΥΦΡΑΙΜΙΑ
|ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΟΠΛΑ
|ΣΜΥ
|ΚΟΥΓΚΟΥΛΑ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ
|ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΚΡΗΤΙΚΟΥ
|ΕΛΕΝΗ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΥ
|ΗΛΙΑΝΑ
|ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
|ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΛΑΜΠΕΡΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΛΕΦΑΚΗ
|ΣΟΦΙΑ
|ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)
|ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
|ΛΙΑΡΤΗΣ
|ΣΤΕΡΓΙΟΣ
|ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ)
|ΑΣΤΥΝ ΣΧΟΛ
|ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ
|ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ
|ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
|ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
|ΜΑΚΡΗ
|ΟΛΥΜΠΙΑ
|ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ
|ΜΙΧΑΕΛΑ
|ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
|ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΟΠΛΑ
|ΣΣΕ
|ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ)
|ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΜΠΑΚΟΛΑΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
|ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΜΠΑΛΑΤΣΟΥ
|ΑΘΗΝΑ
|ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΜΠΑΣΙΟΥ
|ΜΑΡΙΑ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΠΑΪΖΑΝΟΥ
|ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΙΟΣ)
|ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
|ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
|ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
|ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
|ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΠΑΠΠΑΣ
|ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΠΕΤΑΛΑΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
|ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
|ΠΕΤΣΗΣ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τ.Ε.
|ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΠΙΤΣΑΣ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΕΥΚΑΔΑ) – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
|ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
|ΠΛΑΪΝΟΥ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
|ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)
|ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
|ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ
|ΑΓΑΘΗ ΕΙΡΗΝΗ
|ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)
|ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
|ΠΡΕΖΑΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΣΑΡΑΓΓΑΝΙΔΑΣ
|ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΠΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΣΙΑΡΡΑ
|ΕΛΕΝΗ
|ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
|ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
|ΣΟΦΙΚΙΤΟΥ
|ΜΑΡΙΑ
|ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)
|ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
|ΣΤΡΟΥΓΚΗΣ
|ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
|ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΠΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΣΥΡΡΟΥ
|ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ
|ΤΑΚΤΙΚΟΥ
|ΑΝΑΤΟΛΗ ΕΙΡΗΝΗ
|ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ)
|ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΤΑΤΣΙΟΥ
|ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ
|ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
|ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
|ΤΖΙΑΝΗ
|ΟΥΡΑΝΙΑ
|ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ
|ΤΖΙΩΡΤΖΗΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (Α.Σ.Τ.Ε.Κ.)
|ΑΣΤΕ
|ΤΣΑΒΑΚΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΤΣΑΤΑΛΑ
|ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΤΣΟΥΚΑΛΑ
|ΔΗΜΗΤΡΑ
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΧΑΡΙΣΗΣ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
|ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΧΑΧΟΥΔΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ)
|ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΧΡΥΣΙΚΟΣ
|ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΨΑΡΙΑΝΟΣ
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
|ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
10% Απόφοιτοι 2015
|ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΑΝΙΑ)
|ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
|ΤΣΑΡΔΑΚΑΣ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΤΣΑΡΔΑΚΑΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
10% Απόφοιτοι 2016
|ΓΑΤΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΟΔΟΣ)
|ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
|ΗΛΙΑΔΗ
|ΙΩΑΝΝΑ
|ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΠΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ
|ΑΦΡΟΔΙΤΗ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΜΠΑΡΕΚΑΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΜΙΑ)
|ΤΕΙ ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ
|ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΠΑΤΑΤΟΥΚΟΥ
|ΝΙΚΟΛΕΤΑ
|ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΠΙΤΣΑΒΑ
|ΙΩΑΝΝΑ
|ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)
|ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
|ΣΑΓΙΑΝΝΗ
|ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
|ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
|ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
|ΖΩΗ
|ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
|ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΛ Αγριάς
|ΑΓΟΡΙΤΣΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΧΑΝΙΑ)
|ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
|ΑΛΠΑΚΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΒΑΡΔΑΚΗ
|ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
|ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
|ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
|ΒΟΥΤΣΚΟΒ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)
|ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
|ΓΚΑΝΤΖΙΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ)
|ΠΥΡΟΣΒ ΑΚΑΔ
|ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ
|ΦΙΛΙΠΠΑ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΑΡΤΑ)
|ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
|ΖΑΡΙΦΗ
|ΟΥΡΑΝΙΑ
|ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ)
|ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
|ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ
|ΜΑΡΙΑ
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΒΑΛΑ)
|ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
|ΚΑΒΡΑ
|ΕΙΡΗΝΗ ΘΩΜΑΪΔΑ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΡΕΘΥΜΝΟ)
|ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
|ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
|ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
|ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ
|ΝΕΦΕΛΗ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΗΣ
|ΛΑΜΠΡΟΣ
|ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ)
|ΑΣΤΥΝ ΣΧΟΛ
|ΚΟΥΚΟΥΣΕΛΗΣ
|ΡΑΦΑΗΛ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ
|ΦΙΛΙΠΠΟΣ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΙΟΣ)
|ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
|ΛΑΜΑΪ
|ΤΖΟΥΛΙΟ
|ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΜΑΡΚΟΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΟΠΛΑ
|ΣΣΕ
|ΜΑΣΤΡΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
|ΣΕΒΑΣΜΙΑ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ)
|ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΜΑΤΣΑΓΓΟΥ
|ΜΑΡΙΑ
|ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
|ΕΚΠΑ
|ΜΕΓΑΔΗΜΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
|ΕΚΠΑ
|ΜΟΥΡΓΙΑΣ
|ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
|ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΜΠΑΡΔΑΝΙ
|ΜΑΡΣΕΛΑ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
|ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΜΠΑΤΡΑΣ
|ΑΧΙΛΛΕΥΣ
|ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΜΠΟΥΡΓΑΝΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΝΤΟΥΛΕΛΛΑΡΙ
|ΕΡΤΟΝ
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
|ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
|ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
|ΧΡΙΣΤΙΝΑ
|ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΠΑΠΠΑΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ)
|ΠΥΡΟΣΒ ΑΚΑΔ
|ΠΗΓΗ
|ΜΙΡΑΝΤΑ
|ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)
|ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ.
|ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ)
|ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΡΕΝΤΙΝΙΩΤΗ
|ΕΛΕΝΗ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΧΑΝΙΑ)
|ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
|ΡΙΝΗΣ
|ΟΔΥΣΣΕΑΣ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΣΑΜΑΡΑΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΣΕΡΕΤΗ
|ΝΑΤΑΛΙΑ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΣΙΡΜΑΝΙΤΣΑΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΣΠΑΤΟΥΛΑ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
|ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
|ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
|ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
|ΑΕΝ
|ΣΤΑΜΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΛΗΞΟΥΡΙ)
|ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
|ΤΕΓΑΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ)
|ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΤΖΑΦΟΛΙΑ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΧΙΟΣ)
|ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
|ΤΟΚΑΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ)
|ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
|ΤΣΑΛΑΠΑΤΑ
|ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΤΣΙΑΜΟΥΡΑΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ
|ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ
|ΣΙ
|ΤΣΙΚΟΥ
|ΒΙΛΣΟΝ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ)
|ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
|ΚΑΛΛΙΟΠΗ
|ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΠΑΡΤΗ)
|ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
10% Απόφοιτοι 2015
|ΣΑΜΑΡΑ
|ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
|ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΤΖΗΜΑΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
|ΕΚΠΑ
10% Απόφοιτοι 2016
|ΒΑΣΤΑΚΗ
|ΔΕΣΠΟΙΝΑ
|ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)
|ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ.
|ΖΑΡΙΦΗ
|ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
|ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
|ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
|ΜΟΔΕΑ
|ΣΤΕΦΑΝΙΑ
|ΧΗΜΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
|ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΣΤΥΛΙΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΟΙΒΟΣ
|ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
|ΑΣΠΑΙΤΕ
ΓΕΛ Αλμυρού
|ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
|ΑΕΝ
|ΑΛΑΣΣΩΝΙΤΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ (ΔΡΑΜΑ)
|ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
|ΒΑΛΚΑΝΙΩΤΗ
|ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ
|ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ
|ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
|ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ
|ΓΟΥΣΙΟΥ
|ΕΛΕΝΗ
|ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΔΗΜΑΣ
|ΖΗΚΟΣ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
|ΕΚΠΑ
|ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
|ΑΣΠΑΙΤΕ
|ΘΕΟΔΩΡΟΥ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΥ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ – ΣΤΡΑΤΙΩΤ. ΝΟΜ. ΣΥΜΒ. (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
|ΣΣΑΣ
|ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ
|ΜΑΡΙΑ
|ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΚΑΡΑΜΑΝΗ
|ΖΩΗ
|ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ
|ΚΑΡΝΑΒΑ
|ΜΑΡΙΑ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΚΛΗΣΙΑΡΗΣ
|ΦΩΤΙΟΣ
|ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)
|ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
|ΚΟΝΤΟΣΤΑΘΗΣ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΛΙΑΚΟΥ
|ΝΙΚΟΛΕΤΑ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΛΙΑΝΟΣ
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ
|ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΠΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
|ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
|ΜΑΤΟΥΛΑΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΜΟΣΧΟΥ
|ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
|ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΜΠΑΓΛΑΤΖΗ
|ΑΡΙΣΤΕΑ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΜΠΑΖΗΣ
|ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
|ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
|ΑΕΝ
|ΜΠΑΚΑΛΗ
|ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
|ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
|ΜΠΑΝΙΤΣΚΑΣ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
|ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
|ΜΠΑΡΑΣΙΜΑ
|ΙΛΙΑΖ
|ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΜΠΑΤΣΚΙΝΗ
|ΑΝΝΑ
|ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΜΠΙΝΑΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ)
|ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
|ΜΠΟΘΟΣ
|ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΒΑΛΑ)
|ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
|ΝΕΓΡΕΠΟΝΤΗ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΡΑΦΑΕΛΑ
|ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΝΕΣΤΟΡΑΣ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
|ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
|ΟΠΑ
|ΝΤΑΛΙΑΝΗ
|ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΥΗ
|ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)
|ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΞΥΝΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
|ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ
|ΞΥΝΟΥ
|ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΠΑΛΑΒΟΔΗΜΟΥ
|ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
|ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ
|ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ
|ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
|ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
|ΠΕΛΤΕΚΙΔΗΣ
|ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
|ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
|ΑΕΝ
|ΠΟΛΥΖΟΥ
|ΝΙΚΟΛΕΤΑ
|ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ)
|ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
|ΣΑΒΒΙΔΟΥ
|ΔΗΜΗΤΡΑ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΣΙΑΜΟΥΡΗ
|ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
|ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
|ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΣΙΑΝΟΥ
|ΧΡΥΣΟΥΛΑ
|ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ(ΑΘΗΝΑ)
|ΕΚΠΑ
|ΣΠΑΝΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ)
|ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΣΠΑΟΥ
|ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)
|ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
|ΤΕΜΠΕΛΗΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΤΙΜΠΛΑΛΕΞΗΣ
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΤΣΙΩΤΡΑΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
|ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ
|ΤΣΟΥΤΣΑΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)
|ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
|ΧΑΤΖΗ ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
|ΙΩΑΝΝΑ
|ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)
|ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
|ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
|ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ
|ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΠΑΡΤΗ)
|ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
|ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
|ΓΕΩΡΓΙΑ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
|ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
10% Απόφοιτοι 2015
|ΚΑΡΑΤΣΩΚΗ
|ΕΛΙΣΑΒΕΤ
|ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
|ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ
|ΚΟΝΤΟΣΤΑΘΗΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΤΕΖΑΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ)
|ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
10% Απόφοιτοι 2016
|ΚΕΡΑΜΙΔΑ
|ΕΙΡΗΝΗ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
|ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
|ΑΣΠΑΙΤΕ
|ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΜΟΣΧΟΥ
|ΜΑΡΙΑ
|ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)
|ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
|ΞΥΔΗΣ
|ΣΤΕΡΓΙΟΣ
|ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ)
|ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΠΡΑΤΗ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
|ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
|ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
|ΤΣΕΚΑ
|ΠΕΛΑΓΙΑ
|ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΕΛ Τρικερίου
|ΚΟΦΦΑ
|ΜΑΛΑΜΩ
|ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ)
|ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΤΣΙΒΕΛΕΚΟΥ
|ΜΑΡΙΑ
|ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (Α.Σ.Τ.Ε.Κ.)
|ΑΣΤΕ
ΓΕΛ Αγχιάλου
|ΑΓΑΘΟΠΟΛΙΤΗΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ)
|ΤΕΙ ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ
|ΑΝΕΣΤΙΑΔΟΥ
|ΦΑΝΗ
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΒΑΣΙΛΟΣ
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Τ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ)
|ΤΕΙ ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ
|ΓΚΙΝΙΔΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ)
|ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
|ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ
|ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΘΕΟΧΑΡΑΚΗ
|ΞΕΝΙΑ-ΜΑΛΑΜΑ
|ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΛΑΜΙΑ)
|ΤΕΙ ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ
|ΚΙΛΜΠΑΣΑΝΗ
|ΙΩΑΝΝΑ
|ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ)
|ΤΕΙ ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ
|ΚΟΛΟΒΟΥ
|ΧΡΥΣΗΛΕΝΑ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΛΑΖΟΓΛΟΥ
|ΖΩΤΗΣ
|ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
|ΑΕΑ ΚΡΗΤΗΣ
|ΜΑΛΙΑΧΟΒΑΣ
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ
|ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
|ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
|ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
|ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
|ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ-ΗΛΙΑ
|ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΤΙΜΠΛΑΛΕΞΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΧΑΝΙΑ)
|ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
|ΤΡΙΚΑ
|ΑΙΜΙΛΙΑ
|ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΤΣΕΛΙΟΣ
|ΗΛΙΑΣ
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΠΥΡΓΟΣ)
|ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
|ΤΣΙΠΝΗ
|ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ-ΓΑΒΡΙΕΛΑ
|ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ)
|ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΨΑΡΡΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΟΠΛΑ
|ΣΜΥ
10% Απόφοιτοι 2015
|ΜΑΤΑΚΙΑΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ)
|ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
|ΣΩΤΗΡΙΟΥ
|ΗΛΙΑΣ
|ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
|ΕΜΠ
10% Απόφοιτοι 2016
|ΑΚΡΙΒΟΥ
|ΜΑΡΙΑ-ΕΦΡΑΙΜΙΑ
|ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
|ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
|ΓΙΑΝΝΟΥΧΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΓΚΙΝΗΣ
|ΠΕΡΙΚΛΗΣ
|ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
|ΑΣΠΑΙΤΕ
|ΣΑΜΟΥΡΕΛΗ
|ΕΥΑΝΘΙΑ
|ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)
|ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
|ΤΣΙΤΟΓΛΟΥ
|ΕΥΘΥΜΙΟΣ
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΕΛ Βελεστίνου
|ΑΚΡΙΒΟΥΣΗ
|ΑΝΤΡΙΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΑ
|ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ
|ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΡΑΦΑΕΛΑ
|ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΓΟΥΛΕΤΣΙΟΥ
|ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΧΙΟΣ)
|ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
|ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
|ΑΘΑΝΑΣΙΑ
|ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
|ΜΑΡΙΑ
|ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΚΑΡΑΚΑΝΑ
|ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ
|ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΚΟΛΑ
|ΜΑΡΙΑ
|ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ
|ΚΟΥΒΕΛΑ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
|ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΚΟΥΣΚΟΥΡΙΔΑ
|ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ
|ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)
|ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
|ΚΟΥΣΚΟΥΡΙΔΑ
|ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΣΗΜΙΝΑ
|ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)
|ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
|ΛΙΛΛΟΥ
|ΜΑΡΙΑ
|ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΜΗΣΙΑΚΟΥ
|ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
|ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ)
|ΤΕΙ ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ
|ΜΟΥΣΑΪ
|ΜΕΛΙΝΤΙΑΝΑ
|ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΠΑΡΤΗ)
|ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
|ΜΠΑΛΑΜΩΤΗ
|ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
|ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ – ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΜΠΑΛΑΜΩΤΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΠΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΜΠΑΡΔΟΣ
|ΑΒΡΑΑΜ
|ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΜΠΟΛΚΑΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΜΠΟΥΡΙΤΑ
|ΕΙΡΗΝΗ
|ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ
|ΜΠΡΙΑΖΝΑ
|ΕΛΕΝΗ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΜΥΤΙΚΑ
|ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΝΑΣΙΚΑΣ
|ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΑΡΗΣ
|ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΝΤΑΓΓΑΛΟΥ
|ΕΡΑΤΩ
|ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΝΤΟΥΡΟ
|ΒΙΚΤΩΡΙΑ
|ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΠΟΤΟΜΙ
|ΕΛΕΝΗ
|ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΠΑΡΤΗ)
|ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
|ΠΟΥΤΟΥΡΟΥΔΗ
|ΘΕΟΔΩΡΑ
|ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ
|ΠΡΙΝΤΖΟΥ
|ΣΤΑΜΑΤΙΑ
|ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΡΕΒΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
|ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
|ΡΟΜΦΑΙΑΣ
|ΣΤΑΜΟΣ
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΣΑΝΙΔΑ
|ΜΑΡΙΝΑ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)
|ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΣΚΡΙΜΠΑ
|ΣΟΦΙΑ ΜΑΡΙΑ
|ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΠΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΤΣΙΝΟΥΔΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΙΟΣ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. (ΧΑΝΙΑ)
|ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
|ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|ΦΥΣΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
|ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΧΥΚΑΪ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
10% Απόφοιτοι 2015
|ΜΠΑΤΖΙΑΚΑ
|ΑΘΑΝΑΣΙΑ
|ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)
|ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
10% Απόφοιτοι 2016
|ΓΚΑΒΛΙΑΡΟΥΔΗΣ
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΚΑΡΑΠΛΙΑΓΓΟΥ
|ΧΡΥΣΟΥΛΑ
|ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
|ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΜΠΟΜΠΟΤΗΣ
|ΘΕΟΦΑΝΗΣ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
|ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΓΕΛ Τσαγκαράδας
|ΒΑΣΤΑΡΔΗ
|ΣΟΦΙΑ ΒΕΑΤΡΙΚΗ
|ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
|ΠΑΝΤΕΙΟ
|ΒΕΛΑΛΗ
|ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
|ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε. (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)
|ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
|ΓΛΟΥΜΗ
|ΓΕΩΡΓΙΑ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ)
|ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
|ΚΡΙΝΑΚΗ
|ΝΑΥΣΙΚΑ
|ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ)
|ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
|ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΧΙΜΑ
|ΜΑΪΝΤΙΝΕΛ
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)
|ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
10% Απόφοιτοι 2015
|ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ
|ΔΗΜΗΤΡΑ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΕΛ Αργαλαστής
|ΑΓΚΟ
|ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
|ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
|ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
|ΓΟΕΡΛΟΚ
|ΛΥΔΙΑ
|ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
|ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
|ΓΡΑΦΑΚΟΥ
|ΜΑΡΙΑ ΓΑΛΗΝΗ
|ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ)
|ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
|ΓΩΓΟΣ
|ΘΕΟΦΑΝΗΣ
|ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΠΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΚΡΑΪΝΙΤΣ
|ΤΑΜΠΕΑ ΜΑΓΔΑΛΕΝΑ
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΠΥΡΓΟΣ)
|ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
|ΜΕΪΝΤΑΝΙ
|ΑΡΤΙΟΛΑ
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ)
|ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΝΙΚΟΛΕΡΗΣ
|ΠΑΡΙΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
|ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ
|ΝΙΚΟΥ
|ΜΑΡΙΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
|ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
|ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ
|ΚΥΡΙΑΚΟΣ
|ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
|ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
|ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)
|ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΤΑΡΕΛΛΑΡΗ
|ΝΤΕΝΗΣΑ
|ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ)
|ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΤΣΑΤΣΑΝΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
|ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΧΑΣΑΝΙ
|ΣΕΡΤΖΙΟ
|ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
|ΕΚΠΑ
|ΨΟΦΟΓΙΩΡΓΟΣ
|ΠΕΤΡΟΣ
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)
|ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
10% Απόφοιτοι 2015
|ΕΜΒΑΛΩΤΗΣ
|ΠΕΡΙΚΛΗΣ
|ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
|ΑΕΝ
ΓΕΛ Ζαγοράς
|ΑΓΓΕΛΙΚΑΣ
|ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ)
|ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
|ΚΟΥΡΙΝΑΚΗ
|ΑΝΔΡΙΑΝΑ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)
|ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗ
|ΔΗΜΗΤΡΑ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΡΕΘΥΜΝΟ)
|ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
|ΜΑΛΑΧΙΑ
|ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)
|ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
|ΜΑΡΙΑ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΠΡΙΓΚΟΣ ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΜΙΑ)
|ΤΕΙ ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ
|ΣΟΥΛΙΩΤΗ
|ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΙΝΑ
|ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΨΑΘΑ
|ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
|ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΓΕΛ Σούρπης
|ΑΛΑΜΑΝΙΩΤΗ
|ΓΕΩΡΓΙΑ
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΕΥΚΑΔΑ) – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
|ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
|ΑΡΓΥΡΙΟΥ
|ΧΡΙΣΤΙΝΑ
|ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΟΔΟΣ)
|ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
|ΓΚΡΙΝΙΑ
|ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΓΚΡΙΝΙΑΣ
|ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ) – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
|ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
|ΔΗΜΟΥ
|ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΞΕΝΙΑ
|ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)
|ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ.
|ΔΗΜΟΥ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΜΙΑ)
|ΤΕΙ ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ
|ΚΑΛΤΣΑ
|ΝΙΚΟΛΕΤΑ
|ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ)
|ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΚΩΣΤΟΥΛΑ
|ΜΑΡΙΑ
|ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΜΠΑΚΟΥ
|ΔΕΣΠΟΙΝΑ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
|ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
|ΜΠΑΛΛΟΛΛΙ
|ΕΝΕΑ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.Ε.
|ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΜΠΙΝΤΑ
|ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
|ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ)
|ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΜΠΙΣΜΠΙΓΙΑΝΝΗ
|ΣΤΕΦΑΝΙΑ
|ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΝΤΟΚΟΥ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΝΤΟΥΡΑΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΜΙΑ)
|ΤΕΙ ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ
|ΞΑΝΘΗ
|ΠΟΛΥΞΕΝΗ
|ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ)
|ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
|ΠΑΝΤΑΖΩΝΑ
|ΔΕΣΠΟΙΝΑ
|ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΣΕΡΡΕΣ) – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.
|ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
|ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΦΩΤΕΙΝΗ
|ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΣΚΟΥΡΑΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΠΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΤΣΕΛΚΑ
|ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
|ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΤΣΙΛΟΧΡΗΣΤΟΥ
|ΙΩΑΝΝΑ
|ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΣΩΜΑΤΑ
|ΣΜΥ
10% Απόφοιτοι 2016
|ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
|ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)
|ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
|ΚΑΛΤΣΑ
|ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
|ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΣΗΤΕΙΑ)
|ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΛ Καναλίων
|ΓΟΥΡΝΑΡΗ
|ΔΗΜΗΤΡΑ
|ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ)
|ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
|ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΥ
|ΜΑΡΙΑ
|ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) – ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
|ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
|ΖΗΣΗΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΚΟΚΚΟΛΑ
|ΝΑΥΣΙΚΑ
|ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
|ΕΚΠΑ
|ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ
|ΚΑΛΛΙΟΠΗ
|ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΠΑΡΤΗ)
|ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
|ΤΣΙΟΥΚΑ
|ΙΩΑΝΝΑ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
|ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΕΛ Σκιάθου
|ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ
|ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ
|ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
|ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|ΔΕΣΠΟΙΝΑ
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
|ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
|ΓΙΟΒΑΝΑΚΗ
|ΜΥΡΤΩ
|ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
|ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
|ΓΚΟΥΣΑ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ)
|ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
|ΔΙΟΛΕΤΤΑ
|ΕΛΠΙΔΑ
|ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΖΑΝΟΥ
|ΜΑΤΟΥΛΑ
|ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
|ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
|ΘΕΟΔΩΡΟΥ
|ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
|ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
|ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΙΩΑΝΝΟΥ
|ΕΛΕΝΗ
|ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΚΟΛΛΙΑ
|ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
|ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
|ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
|ΚΟΥΤΣΙΑΒΑΚΗ
|ΓΕΩΡΓΙΑ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΛΑΝΙ
|ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
|ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε. (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΜΑΝΤΟΥΔΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ)
|ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΜΠΕΝΓΚΑΪ
|ΦΙΟΝΑ
|ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
|ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΜΠΟΥΡΑΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ)
|ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
|ΝΙΚΗΤΑΚΗ
|ΧΑΔΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
|ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
|ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ
|ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ
|ΠΑΝΔΩΡΑ
|ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΠΑΡΑΔΙΑΣ
|ΑΡΓΥΡΙΟΣ
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ)
|ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΠΑΡΝΟΥ
|ΜΑΡΙΑ
|ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΠΡΙΦΤΗ
|ΑΓΓΕΛΟΣ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
|ΕΚΠΑ
|ΣΚΛΗΡΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΑΡΤΑ)
|ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
|ΤΖΟΥΜΑΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ
|ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
|ΑΡΕΤΗ ΜΑΡΙΑ
|ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.
|ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
|ΤΣΑΝΑΚΑ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΗΛΙΑΝΑ
|ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
|ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
|ΤΣΟΥΡΟΥ
|ΜΑΡΙΑ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
|ΟΠΑ
10% Απόφοιτοι 2015
|ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΠΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΡΑΛΛΙΑΔΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ (ΔΡΑΜΑ)
|ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
|ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΑΡΤΑ)
|ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
10% Απόφοιτοι 2016
|ΑΝΤΩΝΙΤΣΑ
|ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΙΑ
|ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) – ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
|ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
|ΤΙΑΚΑ
|ΔΗΜΗΤΡΑ
|ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε. (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)
|ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΛ Σκοπέλου
|ΒΑΪΝΑ
|ΥΠΕΡΜΑΧΩ
|ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)
|ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ.
|ΚΟΤΣΟΦΙΤΗ
|ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
|ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
|ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΚΟΧΥΛΗ
|ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
|ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΣΑΒΒΑ
|ΕΛΕΝΗ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΣΚΑΠΙΝΑΚΗ
|ΕΥΓΕΝΙΑ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
|ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΤΑΛΑΔΙΑΝΟΥ
|ΑΡΧΟΝΤΙΑ
|ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
|ΕΚΠΑ
|ΤΑΜΠΑΚΤΣΗ
|ΕΙΡΗΝΗ
|ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (Α.Σ.Τ.Ε.Κ.)
|ΑΣΤΕ
|ΤΣΑΓΓΑΡΗ
|ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
|ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
|ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ
|ΧΛΙΒΕΡΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΧΛΙΒΕΡΟΥ
|ΙΟΥΛΙΑ
|ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
|ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΛ Αλοννήσου
|ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
|ΗΡΩ
|ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
|ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
|ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
|ΝΙΚΟΛΕΤΑ
|ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
|ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
|ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
|ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΚΑΤΣΑ
|ΑΝΤΕΛΑΪΝΤΑ
|ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΚΥΝΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΜΑΡΚΟΥ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΘΑΛΕΙΑ
|ΧΗΜΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΜΑΡΙΟΣ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε.
|ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΣΙΝΑΝΗ
|ΤΖΕΣΙ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΑΡΤΑ)
|ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΛ Γλώσσας Σκοπέλου
|ΓΙΑΝΝΕΝΑ
|ΓΕΩΡΓΙΑ
|ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ)
|ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
ΕΠΑΛ
ΕΠΑΛ Βελεστίνου
|ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ
|ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΑΓΡΟΚΩΣΤΑΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΚΑΡΑΤΖΙΩΛΗΣ
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΠΑΡΤΗ)
|ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
|ΛΕΚΑ
|ΤΖΟΥΑΝΑ
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
|ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
|ΜΠΛΟΥΧΟΥ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
|ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ
|ΝΕΝΤΕΛΚΟΥ
|ΜΑΡΙΑΝΝΑ
|ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
|ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
|ΣΑΤΑΣΗΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ
|ΣΚΡΙΜΠΑ
|ΧΡΥΣΟΥΛΑ
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΣΟΥΡΛΑ
|ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ
|ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ)
|ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΣΤΕΡΕΚΑ
|ΟΛΓΑ
|ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΧΑΛΚΙΔΑ)
|ΤΕΙ ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ
|ΤΣΙΟΝΑΡΑ
|ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΧΡΟΝΗ
|ΕΙΡΗΝΗ
|ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
|ΣΜΥΑ
10% Απόφοιτοι 2015
|ΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΒΑΛΑ)
|ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
1ο ΕΠΑΛ Βόλου
|ΑΜΟΥΝΤΖΙΑΣ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
|ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
|ΑΝΔΡΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
|ΖΗΣΗΣ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ
|ΕΙΡΗΝΗ
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
|ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ
|ΒΛΙΩΡΑ
|ΙΟΡΔΑΝΑ
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΓΚΑΓΚΑΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΓΟΥΣΙΑΣ
|ΒΑΪΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΧΑΛΚΙΔΑ)
|ΤΕΙ ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ
|ΚΑΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
|ΚΥΡΙΑΖΗΣ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ
|ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ
|ΜΑΡΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
|ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΚΕΡΑΣΙΩΤΗ
|ΝΙΚΗ
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ)
|ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΚΙΤΣΟΣ
|ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΚΟΚΚΑΛΗ
|ΧΡΥΣΑΝΘΗ
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΑΜΦΙΣΣΑ)
|ΤΕΙ ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ
|ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΥ
|ΣΥΝΟΔΗ
|ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
|ΣΜΥΑ
|ΚΥΤΟΥΔΗΣ
|ΜΑΞΙΜΙΛΙΑΝ-ΑΝΤΩΝΗΣ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΛΕΥΚΕΛΗΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
|ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
|ΜΑΜΑΛΗ
|ΣΤΥΛΙΑΝΗ
|ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
|ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
|ΜΙΑΜΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΜΠΑΚΑΜΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΜΠΑΛΤΖΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΜΠΟΤΣΟΒΑ
|ΛΕΩΝΙΔΑ
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΓΙΑΝΝΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
|ΟΠΑ
|ΣΕΛΓΚΟΥ
|ΑΣΗΜΟΥΛΑ
|ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ
|ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ)
|ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
|ΣΠΑΝΔΩΝΗΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΣΤΑΜΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)
|ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΣΩΤΗΡΙΟΥ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)
|ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
|ΤΡΙΑΜΠΑ
|ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΧΙΟΣ)
|ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
|ΦΙΛΙΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε. (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)
|ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
|ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΑΡΤΑ)
|ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
|ΠΑΣΧΟΥΔΗ
|ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
|ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
|ΣΤΡΟΥΓΓΗΣ
|ΣΤΕΦΑΝΟΣ
|ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ)
|ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
10% Απόφοιτοι 2015
|ΠΑΣΧΟΥΔΗ
|ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
|ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
|ΣΤΡΟΥΓΓΗΣ
|ΣΤΕΦΑΝΟΣ
|ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ)
|ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
10% Απόφοιτοι 2016
|ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΑΡΤΑ)
|ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
3ο ΕΠΑΛ Βόλου
|ΑΝΤΟΛΛΑΓΙ
|ΧΡΗΣΤΟ
|ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΡΑΜΑ)
|ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
|ΑΝΤΩΝΙΟΥ
|ΑΘΑΝΑΣΙΑ
|ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΛΑΜΙΑ)
|ΤΕΙ ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ
|ΖΗΣΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ
|ΘΑΝΟΣ
|ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
|ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΚΑΝΔΗΛΑ
|ΒΑΣΙΛΙΚΗ – ΜΑΡΙΑ
|ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ
|ΚΑΡΚΑΛΑΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΚΟΛΛΥΜΕΝΟΥ
|ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
|ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΚΟΥΣΙΑΡΗΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΑΘΗΝΑ)
|ΓΕΩΠ. ΠΑΝ. ΑΘ.
|ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ
|ΕΛΕΝΗ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΚΥΡΙΑΖΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΚΩΣΤΑΝΤΕΛΟΥ
|ΣΤΑΜΑΤΙΑ
|ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΡΤΑ)
|ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
|ΜΑΚΡΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
|ΖΗΝΟΒΙΑ
|ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΛΗΜΝΟΣ)
|ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
|ΜΟΣΙΟΣ
|ΜΙΧΑΗΛ
|ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
|ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
|ΜΟΥΝΤΖΙΑ
|ΣΟΦΙΑ
|ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
|ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
|ΜΠΕΚΙΑΡΑΚΗ
|ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ (ΔΡΑΜΑ)
|ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
|ΝΤΕΜΑΪ
|ΧΡΙΣΤΙΝΑ
|ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
|ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
|ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ)
|ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
|ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
|ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΡΑΜΑ)
|ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
|ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ
|ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΠΟΥΡΙΚΑΣ
|ΜΙΧΑΗΛ
|ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ
|ΡΕΠΑΝΑΣ
|ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ
|ΚΕΡΑΣΙΑ
|ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΡΑΜΑ)
|ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
|ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΡΤΑ)
|ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
|ΤΑΧΟΥ
|ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΤΖΑΦΕΡΛΛΑΡΙ
|ΚΛΕΑ
|ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ)
|ΤΕΙ ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ
|ΤΟΜΠΡΟΥ
|ΜΑΡΙΑ – ΔΙΟΝΥΣΙΑ
|ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
|ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
|ΤΣΑΝΙ
|ΓΙΟΥΓΚΕΡΤΑ
|ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ)
|ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΤΣΙΑΜΑΝΤΑΝΗ
|ΑΝΔΡΙΑΝΗ – ΕΛΕΝΗ
|ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
|ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
|ΤΣΙΩΝΗΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ – ΑΛΕΞΙΟΣ
|ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
|ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
|ΤΣΟΥΤΣΑΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)
|ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
|ΦΑΝΕ
|ΑΛΕΞΑ
|ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΦΑΡΗΣ
|ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΧΑΝΤΖΗ
|ΑΘΑΝΑΣΙΑ
|ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
|ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
10% Απόφοιτοι 2015
|ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
|ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ
|ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ
|ΣΠΑΘΟΥΛΑΣ
|ΑΡΓΥΡΙΟΣ
|ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΣΗΤΕΙΑ)
|ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
10% Απόφοιτοι 2016
|ΓΙΑΓΚΟΥΔΑΚΗ
|ΜΑΡΙΑ
|ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ
1ο ΕΠΑΛ Ν. Ιωνίας
|ΒΕΡΓΙΩΤΗΣ
|ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Τ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ)
|ΤΕΙ ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ
|ΔΕΛΗΜΗΤΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ
|ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
|ΑΣΠΑΙΤΕ
|ΔΕΛΗΣ
|ΛΑΜΠΡΟΣ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε.
|ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΥ
|ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τ.Ε.
|ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΘΕΟΧΑΡΗΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
|ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΚΑΛΗΜΑΝΗ
|ΑΘΗΝΑ
|ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΟΣ
|ΣΙΜΟΣ
|ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
|ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
|ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
|ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
|ΛΗΜΝΙΩΤΗ
|ΜΑΡΙΑ ΖΩΗ
|ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
|ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
|ΛΗΜΝΙΩΤΗΣ
|ΧΡΙΣΤΟΣ
|ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΜΑΡΚΑΣ
|ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ) – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
|ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
|ΜΑΡΟΥΣΟΣ
|ΙΩΣΗΦ
|ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ)
|ΕΚΠΑ
|ΜΠΟΥΤΣΟΥΚΗ
|ΒΑΪΑ ΡΑΦΑΕΛΑ
|ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
|ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
|ΝΤΑΦΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ
|ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
|ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
|ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΠΑΤΣΕΑΣ
|ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ) – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
|ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
|ΣΙΑΦΑΚΑΣ
|ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε.
|ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΣΚΛΗΘΡΙΩΤΗΣ
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΣΤΑΜΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
|ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΣΤΕΡΓΙΟΥ
|ΛΕΩΝΙΔΑΣ
|ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
|ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
|ΤΖΑΦΕΡΡΛΑΡΙ
|ΡΟΑΛΝΤ
|ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΧΑΡΙΣΗ
|ΑΝΘΗ
|ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
|ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
10% Απόφοιτοι 2016
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
|ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
2ο ΕΠΑΛ Ν. Ιωνίας
|ΑΔΑΜΑΚΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
|ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
|ΑΛΕΞΙΟΥ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΒΕΝΑΡΔΗΣ
|ΙΑΣΩΝ
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΕΥΚΑΔΑ) – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
|ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
|ΒΛΑΧΟΥ
|ΜΑΡΙΑ
|ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΑΡΤΑ)
|ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
|ΓΑΛΑΝΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ – ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ)
|ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
|ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ
|ΜΑΡΙΟΣ
|ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
|ΑΕΝ
|ΓΚΙΚΑΣ
|ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
|ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε. (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)
|ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
|ΑΕΝ
|ΚΑΖΙΛΑΣ
|ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
|ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
|ΑΕΝ
|ΚΑΛΤΣΑΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΚΑΡΑΚΑΣΤΑΝΙΑΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΛΙΑΣ
|ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
|ΑΕΝ
|ΚΟΤΣΙ
|ΙΓΚΛΙΣΟΝ
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ)
|ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ
|ΗΛΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΜΑΓΙΑΚΟΥ
|ΕΙΡΗΝΗ – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΜΟΥΡΑΤΗΣ
|ΒΑΓΓΕΛΗΣ
|ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
|ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
|ΜΟΥΤΚΑΝΑΣ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΡΕΘΥΜΝΟ)
|ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
|ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
|ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΧΑΝΙΑ)
|ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
|ΠΛΙΤΣΗΣ
|ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.Ε.
|ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΣΚΑΡΙΜΠΑΣ
|ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
|ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ – ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ)
|ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
|ΣΤΑΒΑΡΑ
|ΜΑΡΙΑ
|ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΣΤΕΡΓΙΟΥ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΤΑΚΤΙΚΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ)
|ΤΕΙ ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ
|ΤΟΡΗ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΣΤΕΦΑΝΙΑ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)
|ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ
|ΑΘΑΝΑΣΙΑ
|ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
|ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΨΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
|ΑΕΝ
2ο Εσπερινό ΕΠΑΛ
|ΖΥΓΟΥΡΑ
|ΖΩΓΡΑΦΙΑ
|ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΙΩΑΝΝΙΔΗ
|ΕΙΡΗΝΗ
|ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (Α.Σ.Τ.Ε.Κ.)
|ΑΣΤΕ
|ΚΑΛΙΑΤΣΑ
|ΜΑΡΙΑ
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΜΠΕΚΟΥ-ΝΑΝΤΙΡΑΣΒΙΛΙ
|ΜΑΝΑΝΑ
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)
|ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΤΣΑΝΤΟΥ
|ΔΗΜΗΤΡΑ
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
|ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
|ΧΑΛΑΣΤΑΡΑ
|ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
4ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Ν. Ιωνίας
|ΚΟΜΝΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ)
|ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΡΟΔΙΤΗΣ
|ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΣΤΥΛΙΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΙΑΣΩΝ
|ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
1o EΠΑΛ Αλμυρού
|ΑΛΤΑΝΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1oς
|ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗ
|ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΕΥΣΤΑΘΙΑ
|ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
|ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
|ΓΙΑΝΝΗ
|ΑΘΑΝΑΣΙΑ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
|ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ6η
|ΔΕΡΜΟΥΤΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΓΙΟΛΑΝΤΑ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.Ε.
|ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΖΑΝΤΙΩΤΗ
|ΘΕΟΔΩΡΑ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΜΑΡΙΑ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)
|ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΖΑΧΟΣ
|ΗΛΙΑΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΜΑΡΙΑ
|ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
|ΑΕΝ 1oς
|ΖΙΓΓΙΡΙΔΗ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
|ΠΕΤΡΟΣ
|ΣΟΦΙΑ
|ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
|ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ4η
|ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΑΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
|ΣΜΥΑ 3ος
|ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ
|ΕΛΕΝΗ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΙΩΑΝΝΑ
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ)
|ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
|ΚΑΡΑΦΕΡΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
|ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ
|ΚΩΤΟΥΛΑ
|ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
|ΕΙΡΗΝΗ
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
|ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ5η
|ΛΟΥΣΚΑ
|ΜΑΡΙΓΚΛΕΝΑ
|ΑΓΚΙΜ
|ΙΚΕ
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ4η
|ΜΑΚΡΗ
|ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΕΛΕΝΗ
|ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
|ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ11η
|ΜΑΚΡΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ8ος
|ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
|ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ4ος
|ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ
|ΕΙΡΗΝΗ
|ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|ΣΜΑΡΑΓΔΑ
|ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
|ΓΕΩΠ. ΠΑΝ. ΑΘ. 1η
|ΜΑΣΚΑ
|ΕΥΑΝΘΙΑ
|ΘΕΟΦΑΝΗΣ
|ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ1η
|ΜΑΤΡΑΚΙΔΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΣΟΦΙΑ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
|ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ10ος
|ΜΠΑΚΑΛΗ
|ΘΕΟΔΩΡΑ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΕΥΜΟΡΦΙΑ
|ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ2η
|ΜΠΕΚΟΣ
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΜΕΛΛΩ
|ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ7ος
|ΜΠΟΓΔΑΝΙΔΗ
|ΓΡΑΜΜΑΤΗ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΕΛΕΝΗ
|ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
|ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ 2η
|ΜΠΟΥΚΟΡΟΥ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
|ΗΛΙΑΣ
|ΜΑΡΙΑ
|ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
|ΣΜΥΑ 1η
|ΝΑΝΤΖΙΟΥ
|ΗΛΙΑΝΑ
|ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
|ΣΟΦΙΑ
|ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΛΑΜΙΑ)
|ΤΕΙ ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 7η
|ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
|ΕΥΣΤΑΘΙΑ – ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΜΙΑ)
|ΤΕΙ ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ
|ΞΥΔΟΠΟΥΛΟΥ
|ΜΑΡΙΑ-ΞΕΝΙΑ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
|ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΠΑΓΩΝΗ
|ΑΝΝΑ
|ΑΧΙΛΛΕΑΣ
|ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
|ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
|ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 6η
|ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
|ΑΦΡΟΔΙΤΗ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΔΕΣΠΟΙΝΑ
|ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
|ΠΑΝΤΕΙΟ 1η
|ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
|ΜΑΡΙΑ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΣΒΕΤΛΑΝΑ
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
|ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ
|ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
|ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΑΝΝΑ
|ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΜΙΑ)
|ΤΕΙ ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ
|ΠΑΥΛΙΔΗ
|ΕΛΠΙΔΑ
|ΗΛΙΑΣ
|ΜΑΡΙΑ
|ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ)
|ΤΕΙ ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 12η
|ΣΗΜΑΤΗΣ
|ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΜΑΡΙΑ
|ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ)
|ΤΕΙ ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 8ος
|ΣΙΣΚΑ
|ΑΝΝΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|ΤΣΕΣΛΑΒ-ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
|ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ4η
|ΤΣΑΜΠΙΡΑΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΝΕΣΤΩΡ
|ΕΥΜΟΡΦΙΑ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ
|ΧΡΥΣΙΚΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|ΣΟΥΛΤΑΝΑ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ) – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
|ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΕΠΑΛ Αγριάς
|ΑΓΛΑΪΝΗΣ
|ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΑΜΟΥΝΤΖΙΑΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ
|ΖΑΓΓΑ
|ΣΤΕΦΑΝΙΑ
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΚΑΡΑΝΤΑΚΟΥ
|ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
|ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
|ΕΚΠΑ
|ΚΑΤΣΙΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΚΕΦΑΛΑ
|ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
|ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΚΛΕΙΤΣΟΓΙΑΝΝΗ
|ΜΑΡΙΑ
|ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΚΟΤΖΑΘΑΝΑΣΗ
|ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
|ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ)
|ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
|ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
|ΣΟΦΙΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΜΑΡΙΑ
|ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.)
|ΑΣΤΕ
|ΛΟΥΛΟΓΕΩΡΓΟΥ
|ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΕΥΚΑΔΑ) – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
|ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
|ΜΙΤΖΕΛΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
|ΑΕΝ
|ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑ
|ΒΑΛΕΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
|ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ
|ΠΡΡΕΝΙΑΣΙ
|ΤΖΕΣΙΛΑ
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)
|ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΣΕΪΔΟΥ
|ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
|ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
|ΣΩΚΟΣ
|ΦΩΤΙΟΣ
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
|ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΤΖΙΜΑ
|ΜΑΡΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
|ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
|ΤΟΛΗ
|ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΤΟΥΡΑΜΠΗ
|ΧΡΙΣΤΙΝΑ
|ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)
|ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
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|ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
|ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε. (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)
|ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
ΕΠΑΛ Σκοπέλου
|ΕΓΓΛΕΖΟΥ
|ΕΙΡΗΝΗ
|ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ)
|ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
|ΛΕΜΟΝΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
|ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
Ιδιωτικό Λύκειο Προμηθέας
|ΚΑΜΒΙΤΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Τ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ)
|ΤΕΙ ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ
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|ΑΝΝΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
|ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ)
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|ΚΡΑΒΑΡΙΤΗ
|ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
|ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
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|ΜΑΝΤΖΙΑΡΗ
|ΑΜΑΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
|ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
|ΦΕΡΧΑΤΙ
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|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ