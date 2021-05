Γουργουλιάνης: Αυτός είναι ο δρόμος για την επικράτηση της ενδημικής, ήπιας νόσου

Ενδιαφέρουσα στοιχεία για τα όσα ζήσαμε το 2020, δίνει ο καθηγητής Πνευμονολογίας κ. Κώστας Γουργουλιάνης μέσω γραφήματος σχετικά με τους θανάτους λόγω της πανδημίας. Δείτε αναλυτικά τα όσα αναφέρει σε σημερινή του ανάρτηση:

“Το παρακάτω αξιόπιστο γράφημα από το EuroMOMO (European mortality monitoring activity, aiming to detect and measure excess deaths related to seasonal influenza, pandemics and other public health threats), δείχνει τους παραπάνω του αναμενομένου θανάτους ανά έτος (κατακόρυφος άξονας ) σε σχέση με την κάθε εβδομάδα του έτους (οριζόντιος άξονας).

Η μπλε γραμμή δείχνει αυτό που ζήσαμε στον πλανήτη μας το 2020,την χρονιά του αιφνιδιασμού της πανδημίας, δηλαδή μεγάλη αύξηση των θανάτων την Άνοιξη και ακόμα μεγαλύτερη το Φθινόπωρο. Η εφετινή θαλασσιά γραμμή που περιγράφει τις πρώτες εβδομάδες του 2021, μοιάζει πολύ με την κόκκινη γραμμή του 2017, ενώ τις τελευταίες εβδομάδες ακολουθεί την κίτρινη γραμμή του 2018, δύο προπανδημικά έτη. Τα εξαιρετικά εμβόλια, που δεν υπήρχαν πέρυσι, η εμπειρία που αποκτήθηκε, η βελτίωση των συστημάτων υγείας αλλά και η συμπεριφορά του ιού, με τις όχι κατ’ ανάγκην κακές μεταλλάξεις του, συμμετέχουν αποφασιστικά σε αυτή την αισιόδοξη αλλά και πολύ πιθανή πορεία της πανδημίας. Τελικά , για όλους μας δεν έχει σημασία η επικράτηση της ήπιας ή ασυμπτωματικής νόσου , αλλά η αποφυγή της βαρειάς νόσου και βέβαια των θανάτων.

Πολλές ευχές για καλό Πάσχα και σίγουρα πολύ καλύτερο καλοκαίρι!”

Δείτε το γράφημα:

Πηγή: onlarissa.gr