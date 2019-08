Γκάνγκστερ ντύθηκε σαν την κόρη του για να αποδράσει από την φυλακή

Έναν απίστευτο τρόπο διάλεξε ένας γκάνγκστερ στη Βραζιλία για να αποδράσει από τη φυλακή, δυστυχώς όμως για εκείνον, δεν τα κατάφερε.

Η κόρη του είχε επισκεφθεί τον πατέρα της στη φυλακή και προσπάθησαν να αλλάξουν θέσεις. Ο άνδρας φόρεσε μια μάσκα σιλικόνης μακριά περούκα, στενό τζιν παντελόνι και ένα ροζ μπλουζάκι, προσπαθώντας να μοιάζει με την 19χρονη κόρη του, ενώ υπάρχει και βίντεο που τον δείχνει να βγάζει την μεταμφίεση και να αποκαλύπτει τον πραγματικό του εαυτό.

Τελικά κατά την έξοδό του, τον πρόδωσε η νευρικότητά του, κι έτσι υπεβλήθη σε έξτρα έλεγχο, ο οποίος αποκάλυψε την απάτη.

Gang Leader in Brazil had a mask, wig, makeup, dress, and more to make him look like his daughter. His plan was to have his daughter replace him in his cell while he escaped, but his plan failed and was moved to maximum security prison. Was his plan creative? pic.twitter.com/rDZpL3JPsn

— My Mixtapez (@mymixtapez) August 5, 2019