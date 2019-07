Γιορτή του shidokan στο Βόλο με σεμινάριο, αγώνες και εξετάσεις

Το Σαββατοκύριακο 6-7 Ιουλίου πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία στο Βόλο εκδηλώσεις της ελληνικής οργάνωση shidokan (E.O.S). Η αρχή έγινε με σεμινάριο για το shidokan, ακολούθησε η διεξαγωγή του Κυπέλλου Soeno, ενώ έγιναν και εξετάσεις μαύρων ζωνών και Dan. Χορηγός επικοινωνίας ήταν η εφημερίδα «Θεσσαλία».

Αναλυτικά, στις 6 Ιουλίου το πρωί πραγματοποιήθηκε τρίωρο σεμινάριο shidokan στο οποίο δίδαξαν πάνω από 10 προπονητές της ελληνικής οργάνωσης shidokan, με βασικό εισηγητή τον αρχηγό και εκπρόσωπο του shidokan στην Ελλάδα shihan Κατσούρα Λίο 7 Dan. Στο σεμινάριο οι αθλητές είχαν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν το πολυδιάστατο σύστημα του shidokan και της ενότητες που το εμπεριέχουν (παραδοσιακό καράτε, knock down, shido boxing, grappling).

Επιτομή αυτής της γιορτής του καράτε ήταν στις 6 Ιουλίου το βράδυ το Κύπελλο Soeno (Soeno Cup) στο οποίο διαγωνίστηκαν επίλεκτοι αθλητές στο sport karate, kata, shido boxing, knock down και στο shidokan triathlon, επιδεικνύοντας έτσι την δυσκολία αλλά και την ομορφιά του shidokan .

Στο Κύπελλο Soeno παραβρέθηκε ο ταμίας της ελληνικής ομοσπονδίας καράτε (ΕΛ.Ο.Κ.) Καραπλιάγκος Αθανάσιος και ο πρόεδρος της τοπικής επιτροπής Kεντρικής Ελλάδος Ευθυμιάδης Χαράλαμπος.

Αναλυτικά οι αθλητές που έλαβαν μέρος στο Κύπελλο Soeno και οι θέσεις που κατέλαβαν:

Kata: Μπακαλάκης Ευάγγελος 1η θέση, Γιασλακιώτη Μαρία-Αικατερίνη 1η θέση, Παπουτσής Γεώργιος 1η θέση, Χριστάλης Γεώργιος 1η θέση, Αγγέλης Αθανάσιος 2η θέση, Σουντουλουμάκη Αγγελική 2η θέση, Τόλιας-Μαριόλης Πέτρος 2η θέση, Τρικαλήτης Χρήστος 2η θέση, Κανέλλος Ιωάννης 3η θέση, Πελεκούδας Χαράλαμπος 3η θέση, Βαζούκη Χριστίνα 3η θέση, Βαζούκη Ευφραιμία 3η θέση, Παδγιώτης Κυριάκος 3η θέση, Καράγγελος Δημοσθένης 3η θέση, Παδγιώτης Βασίλειος 3η θέση.

Kumite sport karate: Αγγέλης Αθαν. 1η θέση, Κανέλλος Ιωάννης 1η θέση, Κερτς Βίκυ 1η θέση, Παπουτσής Γεώργιος 1η θέση, Μπακαλάκης Ευάγγελος 2η θέση, Χριστάλης Γεώργιος 2η θέση, Γιασλακιώτη Μαρία-Αικατερίνη 2η θέση, Τόλιας-Μαριόλης Πέτρος 2η θέση, Καβρέτζος Παναγιώτης 3η θέση, Μπάκος Μάριος 3η θέση, Κουσέ Αιμίλιος 3η θέση, Βλαχόπουλος Γεώργιος 3η θέση, Σταφυλά Μαρία 3η θέση, Σουντουλουμάκη Αγγελική 3η θέση, Λεοντακιαννάκος Δημήτριος 3η θέση.

Knock down junior: Πενταρβάννης Αχιλλέας 1η θέση, Κάσα Φαμπιάν 2η θέση, Χριστάλης Κων/ος 3η θέση, Βλαχόπουλος Ιωάννης 3η θέση.

Shido boxing εφήβων: Ζαζοπουλος Ανέστης 1η θέση, Κατσούλης Θεόδωρος 2η θέση, Αποστολάκης Αθανάσιος 3η θέση.

Knock down εφήβων: Γιάκου Γκάμπριελ 1η θέση, Βαζούρας Δημήτριος 1η θέση, Καπαρτζιάνης Βασίλης 2η θέση, Μπατζόγλου Άγγελος 2η θέση, Ρενάτο Κοστούρι 3η θέση, Μπέτσος Νικόλαος 3η θέση.

Knock down ανδρών: Φουφίκος Φίλιππος 1η θέση, Γεωργίου Νικόλαος 1η θέση, Μανέ Φλοριάν 2η θέση.

Knock down seniors: Παλάσης Πάρης 1η θέση, Μπούρχας Μάνθος 2η θέση.

Shidokan triathlon veterans: Βογιαντζής Αντώνιος 1η θέση, Καπουράνης Δημοσθένης 2η θέση.

Την Κυριακή 7 Ιουλίου πραγματοποιήθηκαν εξετάσεις μαύρων ζωνών και Dan στις οποίες οι αθλητές εξεταστήκαν στην τεχνική τους ικανότητα, στην μαχητικότητα και στο πείσμα τους πάνω στην προκαθορισμένη ύλη του shidokan karate. Οι επιτυχόντες και οι βαθμοί στους οποίους πέρασαν είναι οι: Δήμου Ευάγγελος 4 dan,

Νταϊλιάνης Αχιλλέας 3 dan, Μπαγλατζή Ειρήνη-Έλενα 3 dan, Καραγιάννης Γεώργιος 3 dan, Παλάσης Πάρης 2 dan, Μπεχλιβάνη Αδαμαντία 2 dan, Σουντουλουμάκης Μιχαήλ 2 dan, Μπόγκαμος Πασχάλης 2 dan, Γιακάκογλου Ευάγγελος 1 dan, Μπάκος Μάριος 1 dan, Φουφίκος Φίλιππος 1 dan, Βλαχόπουλος Ιωάννης 1 dan, Πενταρβάνης Αχιλλέας 1 dan, Πελεκάνου Σοφία 1 dan, Καρακίτσου Ιωάννα 1 dan, Παδγιώτης Βασίλειος 1 dan, Παδγιώτης Κυριάκος 1 dαn, Αγγέλης Παναγιώτα 1 dan, Κουβελά Νίκη 1 dan, Παρισοπούλου Μαρία-Κων/να 1 dan, Κέρτσι Βίκυ 1 dan, Καράγγελος Δημοσθένης 1 dan, Μιχαλακόπουλος Φίλιππος 1 dan.

Η ελληνική οργάνωση shidokan ευχαριστεί το Δ.Σ. της ΕΛΟΚ , την πρόεδρο Ποντίδα Εμμανουέλλα, τον επίτιμο πρόεδρο Γερόλυμπο Γεώργιο για τις θετικές εισηγήσεις τους στα αιτήματα της για διενέργεια προπονητικών ημερίδων και σεμιναρίων προάγοντας την προσπάθειά τους. Επίσης, τη διεύθυνση του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ για την παραχώρηση των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον γιατρό Γιασλακιώτη Βασίλη ένα εξαίρετο επιστήμονα και άνθρωπο που παρείχε ανιδιοτελώς τις υπηρεσίες του. Την χειροπράκτη Δέσποινα Νταμκαρέλου που πάντα βρίσκεται δίπλα σε κάθε δραστηριότητα της E.O.S. και την εθελοντική ομάδα πρώτων βοηθειών (Καραουλάνη Φωτεινή, Γαϊτανίδης Δημήτρης, Μπράνου Κατερίνα, Μπράνος Σταύρος, Νέλυ Τσοπουρίδου, Σπανουδάκη Σοφία, Σπύρος Τόρης) που ακούραστα δύο μέρες με την ιατρική ομάδα ενέπνευσαν την ασφάλεια σε όλους τους συμμετέχοντες.

Οι διοργανωτές συγχαίρουν την υπεύθυνη διαιτησίας της ελληνικής οργάνωσης shidokan shihan Αϊστρατή Γεωργία 5 Dan και το σώμα κριτών και διαιτητών για την άψογη διαχείριση της πρακτικής kumite και kata. Συγχαίρει ακόμη τους προπονητές-εισηγητές του σεμιναρίου. Αυτοί ήταν οι: shihan Αϊστρατή Γεωργία 5th Dan, shihan Λιούλιος Δημήτρης 5th Dan, shihan Tελκής Κωνσταντίνος 5th Dan, sensei Κατσούρας Δημήτρης 4th Dan, sensei Βογιαντζής Αντώνης 4th Dan, sensei Δήμου Ευάγγελος 4th Dan, sensei Σαββίδης Αριστοτέλης 4th Dan, sensei Παρισίδης Πάρης 3rd Dan.

Κατά την διάρκεια της διοργάνωσης βραβεύτηκαν από την ελληνική οργάνωση και τον Α.Σ. Βόλου «Πήγασος» οι αθλητές που έλαβαν μέρος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του shidokan τον 2018 στην Ουκρανία: Αϊστρατή Γεωργία 1η Kata, Κατσούρας Δημήτρης 1η θέση +90kg kumite knock down, Βογιατζής Αντώνης 1η θέση ανοικτή κατηγορία βετεράνων, Παλάσης Πάρης 2η θέση +90kg kumite knock down, Μπαγλατζή Ειρηλένα μέλος της ομάδας στην ανοικτή κατηγορία γυναικών. Η ελληνική οργάνωση shidokan βράβευσε και τον πρόεδρο του Α.Σ. Βόλου «Πήγασος» Πέτση Νικόλαο.

Τέλος, ευχαριστεί όλους τους προπονητές, αθλητές, παράγοντες και γονείς για την ευγενική και υπομονετική παρουσία τους. Ιδιαίτερα στον προπονητή Αλέξανδρο Άστλι και την Διονυσία Άστλι του Α.Σ. kyokushinkai «Αετός» Αγριάς για την υποστήριξη της προσπάθειας. Οι χορηγοί του σεμιναρίου ήταν οι: Βιολογική Κρήτης, Real estate Παπαδημητρίου, ψησταριά «Σαμαράς», Reef Cafe, Cafe Nalu, pizza Campionato, νερά-αναψυκτικά Ζαρκάδας, Cafe Momento, restaurant Evelin. Διαδικτυακή υποστήριξη: Απάκης Ξενοφών. Χορηγός επικοινωνίας: εφημερίδα «Θεσσαλία».