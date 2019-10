Γιατρός μετατρέπεται σε cyborg για να γλιτώσει από ανίατη ασθένεια

Πριν από δύο χρόνια, ο Αμερικανοβρετανός επιστήμονας Δρ Πίτερ Σκοτ Μόργκαν διαγνώστηκε με τη νόσο του κινητικού νευρώνα, με αποτέλεσμα οι γιατροί να του πουν ότι θα κατάφερνε να ζήσει μόνο για τα επόμενα δύο χρόνια. Ωστόσο, μη έχοντας να χάσει κάτι, αποφάσισε να συνεργαστεί με επιστήμονες που ασχολούνται με τον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και να μετατραπεί σε cyborg, για να γλιτώσει από την ανίατη ασθένεια.

Η διαδικασία της μετατροπής του άρχισε πριν από ένα χρόνο. Ένα ηλεκτρικό αναπηρικό αμαξίδιο επιτρέπει στον 61χρονο γιατρό να κάθεται ή να σηκώνεται, ενώ οι επιστήμονες δημιούργησαν ένα εξελιγμένο σύστημα που θα του επιτρέπει να ελέγχει με τα μάτια του ένα άβαταρ το οποίο θα μιλά με τη δική του φωνή. Μάλιστα, η συγκεκριμένη ομάδα επιστημόνων, που είχε συνεργαστεί και με τον Στίβεν Χόκινγκ, έχει δημιουργήσει για τον Μόργκαν και ένα άλλο πρωτοποριακό αμαξίδιο, που θα περιλαμβάνει ένα λάπτοπ, έναν ανιχνευτή κινήσεων των οφθαλμών κι άλλες λειτουργίες.

Άλλες αλλαγές που έχουν επέλθει στις λειτουργίες του οργανισμού του επιστήμονα, προκειμένου να ολοκληρωθεί η μετατροπή του, είναι ότι τρέφεται μέσω σωλήνα, ενώ στο κορμί του έχουν προσαρμοστεί ένας σάκος κολοστομίας κι ένας καθετήρας. Μάλιστα, την προηγούμενη εβδομάδα, ο 61χρονος γιατρός υπεβλήθη σε λαρυγγεκτομή – για να μην κινδυνεύσει με ασφυξία από την εισρόφηση τροφών, υγρών και σάλιου στους πνεύμονες. Ωστόσο, στη διάρκεια του χειρουργείου, έχασε τις φωνητικές του χορδές και αναγκάστηκε να περάσει δεκάδες ώρες σε στούντιο ηχογραφώντας τη φωνή του, για να μπορέσει η τεχνητή νοημοσύνη να συναρμολογήσει μια μηχανική προέλευσης ρομποτική φωνή.

«Αύριο θα ανταλλάξω τη φωνή με δεκαετίες πιθανώς ζωής καθώς ολοκληρώνουμε την τελική ιατρική διαδικασία για τη μεταμόρφωσή μου σε πλήρες cyborg το μήνα που μού είχαν πει ότι θα πέθαινε βάσει στατιστικών στοιχείων. Να, όμως, που δεν πεθαίνω, αλλά μεταμορφώνομαι. Ω, πόσο λατρεύω την επιστήμη!», ανέφερε ο ίδιος σε ανάρτησή του πριν μπει στο χειρουργείο.

