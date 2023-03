Γερμανία: Αναστάτωση σε πτήση – Είκοσι τραυματίες λόγω σφοδρών αναταράξεων

Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν από αναταράξεις κατά τη διάρκεια πτήσης από τη γερμανική πόλη της Φρανκφούρτης προς τον Μαυρίκιο την Πέμπτη, σύμφωνα με το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa.

Περίπου 20 επιβάτες και μέλη του πληρώματος στην πτήση DE2314 της Condor τραυματίστηκαν όταν το αεροπλάνο έπεσε σε αναταράξεις περίπου δύο ώρες πριν από την προσγείωση, δήλωσε εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρείας στο dpa.

17 injured on a Condor flight from Frankfurt. The plane was caught in violent turbulence in Seychelles airspace and had to conduct an emergency landing at SSR International Airport. The injured are being treated at Dr Jawaharlal Nehru hospital in Rose-Belle.#condor #mauritius pic.twitter.com/ztwC1JMJQ0

— 3News Mauritius (@3Newsinfo) March 2, 2023