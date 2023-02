Γάμος αλά Ελληνικά 3: Ανακοινώθηκε η ημερομηνία της πρεμιέρας

Το «Γάμος αλά ελληνικά 3» είναι γεγονός και η Νία Βαρντάλος αποκάλυψε σε δηλώσεις της, την ημερομηνία που θα κυκλοφορήσει η ταινία στους κινηματογράφους.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η ηθοποιός που είναι η σκηνοθέτρια και η πρωταγωνίστρια του τρίτου «My Big Fat Greek Wedding» δήλωσε:

«Οι παραγωγοί με έριξαν στα βαθιά για αυτή τη συνέχεια, καθώς μου ανέθεσαν τη σκηνοθεσία της 3ης ταινίας. Γυρίσαμε την οικογενειακή επανένωση εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα, κάτι που ήταν συναρπαστικό για όλους μας. Επιπλέον, φάγαμε δωρεάν».

Το My Big Fat Greek Wedding 3 (Γάμος αλά Ελληνικά 3) ολοκλήρωσε τα γυρίσματά του στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στην Κέρκυρα, τον Αύγουστο του 2022.

#MyBigFatGreekWedding3 is coming to theaters September 8!

Director, writer, and star Nia Vardalos and the entire cast return for the latest Portokalos family adventure. pic.twitter.com/ztf8oamiH9

— My Big Fat Greek Wedding (@MBFGreekWedding) February 17, 2023