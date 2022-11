Game of Thrones: Έφυγε από τη ζωή ο «δήμιος Ίλιν Πέιν»

Ο Γουίλκο Τζόνσον έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών, μετά από σκληρή μάχη με τον καρκίνο.

Ο ηθοποιός του «Game of Thrones» είχε διαγνωστεί με καρκίνο στο πάγκρεας το 2013. Αν και του είχαν δώσει μόλις 10 μήνες ζωής, αφού ο ίδιος αρνήθηκε να υποβληθεί σε χημειοθεραπείες, κατάφερε να ζήσει πολύ παραπάνω.

«Με μεγάλη μου λύπη σας ανακοινώνω ότι ο Γουίλκο διεγνώσθη με καρκίνο στο πάγκρν σωματικά και θα απολαύσει τους τελευταίους του μήνες με σχετικά καλή υγεία, κάνοντας τις κανονικές του δραστηριότητεςεας στο τελικό στάδιο. Αποφάσισε να μην υποστεί καμία χημειοθεραπεία. Είναι όμως, θετικός, δεν υποφέρει προς το παρόν σωματικά και θα απολαύσει τους τελευταίους του μήνες με σχετικά καλή υγεία, κάνοντας τις κανονικές του δραστηριότητες», είχε γράψει στην επίσημη ιστοσελίδα του στο Facebook ο μάνατζέρ του.

Δύο χρόνια μάλιστα, μετά τη διάγνωση, είχε ανακοινώσει πως δεν είχε πλέον, καρκίνο, καθώς υποβλήθηκε σε χειρουργείο 11 ωρών, κατά το οποίο οι γιατροί αφαίρεσαν από το σώμα του έναν όγκο 3 κιλών.

Αν και κατάφερε λοιπόν, να «ξεφύγει» από την αρρώστια, η μοίρα του ηθοποιού ήταν η ίδια. Σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στον λογαριασμό του στο Twitter την Τετάρτη αποκαλύφθηκε ότι ο σταρ πέθανε στο σπίτι του τη Δευτέρα. Ωστόσο, η αιτία του θανάτου του παραμένει άγνωστη.

«Αυτή είναι η ανακοίνωση που δεν θέλαμε ποτέ να κάνουμε και το κάνουμε με πολύ βαριά καρδιά. Ο Γουίλκο Τζόνσον έφυγε. Πέθανε στο σπίτι του τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου. Σας ευχαριστούμε για τον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής της οικογένειας σε αυτήν την πολύ θλιβερή στιγμή», γράφει η ανακοίνωση.

This is the announcement we never wanted to make, & we do so with a very heavy heart: Wilko Johnson has died. He passed away at home on Monday 21st November. Thank you for respecting the family's privacy at this very sad time. RIP Wilko Johnson.

(Image: Leif Laaksonen) pic.twitter.com/1cRqyi9b9X

— Wilko Johnson (@wilkojohnson) November 23, 2022