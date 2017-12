Η φωτεινή πλευρά της ζωής

Μια ανεπανάληπτη κωμωδία των Monty Python, «Η Ζωή του Μπράιαν», βάζει τίτλους τέλους στον Γολγοθά, με τους σταυρωμένους να τραγουδούν όλοι μαζί «Always look on the bright side of life». Οι άνθρωποι κοιτούν πάντα τη φωτεινή πλευρά της ζωής… σε μετάφραση.

Ο Τρύφωνας Πλαστάρας στο πάθος του να κερδίσει το Επιμελητήριο, κάτι που για τον ίδιο συνιστούσε το Άγιο Δισκοπότηρο, επέλεξε να δηλώσει από την πρώτη ώρα πως είναι τιμή του να στηρίζεται από τον Αχ. Μπέο και τη Δημοτική Αρχή, με τη μεταξύ τους «συμφωνία κυρίων» να επισφραγίζεται με τη συμμετοχή στο ψηφοδέλτιο πρωτοκλασάτων στελεχών της Δημοτικής Αρχής και δορυφόρων του προερχόμενων κυρίως από την εστίαση και το ποδόσφαιρο.

Ο κ. Πλαστάρας με χθεσινές του δηλώσεις έδειξε να μην έχει αντιληφθεί τι ακριβώς συνέβη και εν μέρει είναι δικαιολογημένος, αλλά οφείλει να δει τη ζωή και την εξέλιξη από τη θετική της πλευρά. Σήμερα δεν θα διοικούσε, αλλά θα συνδιοικούσε το Επιμελητήριο με τα πρόσωπα που του επέλεξαν να διεκδικήσει τις εκλογές, με τα πρόσωπα που τον οδήγησαν σε πολλαπλές λάθος στρατηγικές και τακτικές, με τα πρόσωπα που τον οδήγησαν στη δημιουργία κλίματος πόλωσης και σύγκρουσης, με τα πρόσωπα που έσπευσαν με γνωστά εξαπτέρυγα του συστήματος να τον αδειάσουν αμέσως μετά την ήττα. Αλλά είπαμε, αlways look on the bright side of life…